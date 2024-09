Gió giật liên hồi, ngư dân Đà Nẵng hối hả chạy đua với bão số 4

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão (bão số 4) khu vực Đà Nẵng đang có mưa to, khu vực ven biển gió bắt đầu lớn từng hồi. Để bảo vệ tài sản, ngư dân Đà Nẵng dầm mình trong mưa, gió để neo đậu, đưa tàu thuyền vào nơi an toàn. Ảnh: Nguyễn Thành