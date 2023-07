Gió mạnh, sóng lớn và có nguy cơ lốc xoáy trên vùng biển Nam Bộ

Ngày 18/7, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ đã có thông tin dự báo gió mạnh, sóng lớn và cảnh báo mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh trên vùng biển Nam Bộ.

Theo đó, trong 24 giờ qua, vùng biển ngoài khơi từ Bà Rịa – Vũng Tàu đến Cà Mau có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7-9. Tại khu vực Huyền Trân có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8-10. Thời tiết biển nhiều mây, có mưa rào và dông.

Dự báo từ 24 đến 48 giờ tới, vùng biển từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7-8, độ cao sóng từ 2 đến 4,5m, biển động. Vùng biển từ Cà Mau-Kiên Giang (bao gồm Phú Quốc) gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp cấp 6, giật cấp 7-8, độ cao sóng từ 1,5 đến 3m, biển động.

Ảnh minh họa.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với cơn bão số 1 hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông, nên trong ngày và đêm nay 18/7, ở vùng biển từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang (bao gồm Phú Quốc), vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

“Tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển phía Nam đều có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng bởi thời tiết có mưa dông, sóng lớn, lốc xoáy và gió giật mạnh”- Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cảnh báo.

Trong ngày hôm nay (18/7), TPHCM và khu vực Nam Bộ có nhiều mây, có mưa nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.