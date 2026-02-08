Giới đầu tư chứng khoán hồi hộp chờ diễn biến tuần giao dịch trước Tết

Thị trường chứng khoán Việt Nam tuần đầu tháng 2-2026 diễn biến kém tích cực khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là cổ phiếu doanh nghiệp nhà nước, bắt đầu suy yếu. Cùng với đó, đà lao dốc kéo dài của nhóm cổ phiếu Vingroup tiếp tục tạo sức ép lớn, khiến chỉ số chung rơi sâu.

Kết thúc tuần giao dịch, VN-Index dừng ở mức 1.755 điểm, giảm khoảng 75 điểm so với cuối tuần trước, đánh dấu tuần giảm điểm thứ 3 liên tiếp. So với vùng đỉnh trên 1.900 điểm thiết lập hồi đầu tháng 1-2026, chỉ số đã mất gần 150 điểm, cho thấy xu hướng điều chỉnh đang diễn ra khá mạnh.

Diễn biến tiêu cực kéo dài khiến tài khoản của nhiều nhà đầu tư bị thu hẹp đáng kể. Trong tuần gần nhất, không ít nhà đầu tư cho biết tiếp tục “đu đỉnh” ở các nhóm cổ phiếu từng được xem là trụ đỡ như ngân hàng, dầu khí, thép. Đáng chú ý, mức giảm của nhiều tài khoản thậm chí còn sâu hơn thị trường chung, tập trung ở các nhóm cổ phiếu bất động sản và chứng khoán.

Anh Hoàng Tiến (ngụ TPHCM), nhà đầu tư có hơn 5 năm kinh nghiệm trên thị trường, cho biết vừa chịu thua lỗ khi mua vào cổ phiếu ngân hàng có vốn nhà nước.

“Tôi vừa mua vào cổ phiếu BID ở vùng 56.000 đồng, hàng vừa về tài khoản nhưng đã lỗ vì cổ phiếu này giảm 3 phiên liên tiếp. Trong nhóm tư vấn đầu tư của tôi, nhiều người cũng mua vào cổ phiếu ngân hàng, dầu khí khi môi giới nhận định rằng thị trường đang ở vùng đáy và sẽ sớm tăng trở lại” - anh Tiến chia sẻ.

Chứng khoán tuần tới dự kiến sẽ tiếp tục biến động

Theo ông Nguyễn Tấn Phong, chuyên gia phân tích Công ty Chứng khoán Pinetree, một trong những yếu tố gây áp lực lớn lên thị trường là diễn biến tăng mạnh của lãi suất liên ngân hàng. Trong tuần qua, lãi suất liên ngân hàng vọt lên mức bình quân 9-10%, thậm chí có thời điểm, vào ngày 3-2, lãi suất lên tới 18%/năm, phản ánh tình trạng căng thẳng thanh khoản ngắn hạn trong hệ thống, khi nhu cầu tiền mặt của người dân tăng cao trước dịp Tết.

Mặc dù Ngân hàng Nhà nước đã có động thái can thiệp, bơm ròng khoảng 160.000 tỉ đồng thông qua kênh thị trường mở (OMO) và mở lại kênh hoán đổi USD/VND với quy mô khoảng 1 tỉ USD, song áp lực thanh khoản trong ngắn hạn vẫn chưa được giải tỏa hoàn toàn.

“VN-Index cũng một phần chịu tác động tiêu cực bởi biến động của thị trường tài chính quốc tế trước nỗi lo về bong bóng AI, đặc biệt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lựa chọn Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) mới theo trường phái ‘diều hâu’, thiên về thắt chặt tiền tệ. Không chỉ riêng thị trường chứng khoán, mà cả vàng và tiền số cũng đều bị bán tháo mạnh trong tuần qua” - ông Phong phân tích.

Trong bối cảnh đó, nhiều chuyên gia nhận định xu hướng thận trọng nhiều khả năng vẫn chi phối thị trường trong những phiên đầu tuần tới. Yếu tố vĩ mô trong nước chưa thực sự thuận lợi, trong khi diễn biến khó lường của thị trường quốc tế tiếp tục tạo tâm lý dè dặt. Nhà đầu tư được khuyến nghị tận dụng các nhịp hồi kỹ thuật, nếu có, để cơ cấu lại danh mục trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI) cho rằng xu hướng điều chỉnh của VN-Index có thể tiếp diễn, với vùng hỗ trợ gần nằm quanh mốc 1.740 điểm. Theo CSI, nhà đầu tư nên duy trì trạng thái nắm giữ, hạn chế mở thêm vị thế mua mới và chờ đợi thị trường kiểm định thành công vùng hỗ trợ này trước khi cân nhắc gia tăng tỉ trọng.

Trong báo cáo chiến lược tháng 1-2026, Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhận định thị trường đang ở trạng thái “cơ hội đan xen gió ngược”. Triển vọng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp vẫn được đánh giá tích cực, song phần nào đã phản ánh vào mặt bằng giá cổ phiếu. Bên cạnh đó, việc lãi suất ngắn hạn biến động mạnh trong bối cảnh mức sử dụng đòn bẩy cao có thể khuếch đại các nhịp rung lắc, làm gia tăng rủi ro điều chỉnh trong ngắn hạn. Vì vậy, VDSC khuyến nghị nhà đầu tư nên ưu tiên giữ lại một phần sức mua, sẵn sàng tận dụng các nhịp biến động mạnh của thị trường trong giai đoạn tới.



