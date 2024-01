Giới trẻ hào hứng xếp hàng check-in với những tác phẩm nghệ thuật từ kem làm bánh

Ít khi được chứng kiến tài năng của các ‘họa sĩ bánh kem’, giới trẻ đã không ngần ngại chia sẻ khoảnh khắc đẹp đến từng milimet trên mạng xã hội bên cạnh suối hoa khổng lồ được làm từ kem Rich’s Gold Label. Sức hút không thể cưỡng lại của khu vực "A Golden Era of Flowers" khiến bất cứ ai đứng cạnh cũng trở đặc biệt.



Các bạn trẻ thích thú với ảnh chụp lấy liền tại sự kiện

Điểm đặc biệt của Blooming Flowers là người xem còn được tương tác tại khu vực "Art in Blooms", tạo dáng vẽ tiếp bức tranh từ kem để lưu giữ giây phút sáng tạo và lan tỏa niềm đam mê. Với phác thảo hình trái tim còn dang dở, "Art in Blooms" phô diễn sự tinh tế, đưa người xem đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác qua từng tác phẩm được chăm chút tỉ mỉ.

Bạn Duy Lê biến hóa thành nàng họa sĩ, vui vẻ trang trí và thả dáng

Không dừng lại ở đó, khu vực "It's not Mirage. It's So Baker." còn là sự kết hợp hoàn hảo giữa mộng mơ và thực tế, nơi bánh kem và nghệ thuật nâng đỡ và dìu dắt nhau tỏa sáng. Cũng như cách quầy thông tin "Slices of History" cuốn hút mọi người trôi theo dòng chảy thời gian, gây ấn tượng với những chiếc bánh mô phỏng giai đoạn lịch sử của ngành bánh Việt Nam.

Thiên đường chụp ảnh cho team yêu thích bánh nghệ thuật

Tất cả mang đến một thiên đường lãng mạn và đẹp đến nao lòng, nuông chiều mọi giác quan của người xem. Mọi khu vực đều trở thành backdrop hoàn hảo cho những bức ảnh check-in sang xịn, khiến ai cũng muốn "xếp hàng sống ảo" và trở thành một phần của cộng đồng sáng tạo này.

Sự kiện thu hút khách hàng ở mọi lứa tuổi và ngành nghề

Có thể nói đây không chỉ là minh chứng cho nỗ lực tuyệt vời của đội ngũ công ty Rich’s Việt Nam, mà còn đại diện cho lý tưởng bứt phá giới hạn. Dẫu sự kiện đã khép lại, nhưng dư âm của nghệ thuật vẫn còn đang lan tỏa.

Và dù thời gian có trôi qua, câu chuyện về suối hoa kem khổng lồ, về mẫu bánh tuổi thơ, và trải nghiệm hóa thân thành chàng nghệ sĩ hay nàng thơ trong thế giới phép màu của Blooming Flowers,… tất cả sẽ luôn là một phần ký ức đẹp đẽ của giới trẻ.