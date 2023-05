Giới trẻ rần rần quay cảnh TP.HCM bằng lăng kính thẩm mỹ của Wes Anderson, đến cả Diễm My 9X cũng mê mẩn làm theo

Wes Anderson là một đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất phim người Mỹ. Những tác phẩm làm nên tên tuổi của ông như: The Royal Tenenbaums, The Life Aquatic with Steve Zissou, The Grand Budapest Hotel, Moonrise Kingdom... (Ảnh: @The MATTER, @Pinterest)