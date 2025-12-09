Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giống lúa Việt Nam "gây sốt" khi được Cuba trồng đại trà: Nông dân thu hoạch xong phải… ngỡ ngàng

09-12-2025 - 19:19 PM | Thị trường

Vụ mùa 2025, Cuba đã đưa vào sản xuất đại trà bốn giống lúa Việt Nam mang tên VIBA, trong đó có ba giống đến từ Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Ba giống này gồm OM8017, OM6976 và OM5451 do TS.Trần Thị Cúc Hòa cùng các cộng tác viên chọn tạo. Khi sang Cuba, chúng được đặt lại tên lần lượt là VIBA17, VIBA76 và VIBA51.

Trong bối cảnh Cuba nỗ lực khắc phục những thách thức về an ninh lương thực do khí hậu khắc nghiệt, đất đai nhiễm mặn và hạn hán kéo dài, việc tiếp nhận và thử nghiệm các giống lúa Việt Nam được xem là bước đi mang tính chiến lược.

Báo cáo của Viện Nghiên cứu Cây có hạt Cuba, công bố tại Hội chợ trực tuyến quốc tế lần thứ 5 về đa dạng sinh học nông nghiệp và thực phẩm (11–16/10/2025), cho thấy các giống lúa Việt Nam đạt năng suất rất ấn tượng. Cụ thể, VIBA17 cho năng suất 8,28 tấn/ha vụ đông và 7,13 tấn/ha vụ xuân; VIBA76 đạt 9,14 tấn/ha vụ đông và 7 tấn/ha vụ xuân; VIBA51 đạt 7,18 tấn/ha vụ đông và 5,56 tấn/ha vụ xuân.

Các giống lúa của Việt Nam tỉnh Matanzas (Cuba).

Khi trồng khảo nghiệm tại Matanzas, Cienfuegos và Mayabeque, cả ba giống đều thể hiện ưu thế vượt trội về năng suất lẫn khả năng kháng bệnh.

Nhiều hộ nông dân tại Matanzas bày tỏ sự bất ngờ lẫn phấn khởi khi vụ mùa thử nghiệm cho năng suất cao hơn 20–30% so với giống địa phương. Trung bình, VIBA17, VIBA76 và VIBA51 đạt năng suất 6,15 tấn/ha – cao gấp ba lần mức trung bình quốc gia của Cuba năm 2025 (khoảng 2,12 tấn/ha).

Ưu điểm của giống lúa Việt Nam trên đất Cuba

Cả ba giống lúa của Viện Lúa ĐBSCL đều có thời gian sinh trưởng ngắn, chỉ 100–110 ngày, trong khi các giống bản địa Cuba cần 120–125 ngày để thu hoạch. Việc rút ngắn 10–20 ngày canh tác giúp nông dân giảm chi phí, hạn chế rủi ro mất mùa do thời tiết và tăng khả năng sản xuất thêm vụ mới trong năm, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Sự vượt trội về năng suất và thời gian sinh trưởng cho thấy tiềm năng lớn của giống lúa Việt Nam trong việc góp phần bảo đảm an ninh lương thực cho Cuba – quốc gia có khoảng 10 triệu dân.

Bên cạnh ba giống nói trên, Cuba cũng đưa vào canh tác đại trà giống LTH31 (VIBA31) của Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm, nhờ năng suất cao và thời gian sinh trưởng ngắn.

TS.Trần Vũ Hải, công tác tại Bộ môn Di truyền và Chọn giống (Viện Lúa ĐBSCL), một trong số chuyên gia của Viện sang Cuba hỗ trợ nước bạn trồng lúa, chia sẻ với Báo Nông nghiệp và Môi trường: "Việc bốn giống lúa Việt Nam được công nhận và đưa vào sản xuất đại trà tại Cuba mở ra cơ hội cho doanh nghiệp xuất khẩu gạo sang các nước Caribe, đồng thời thúc đẩy chuyển giao công nghệ nông nghiệp. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Dự án hợp tác lúa gạo nói riêng và các dự án nông nghiệp tại Cuba nói chung".

Người dân Cuba cũng rất hiếu khách. Tại nhiều vùng trồng thử nghiệm, người dân Cuba đã lập các đội hỗ trợ thu hoạch, chế biến món ăn truyền thống để chiêu đãi chuyên gia Việt Nam. Có gia đình thậm chí xem các kỹ sư Việt Nam như người thân trong nhà, TS Hải cho biết.

Theo Ngọc Minh

Đời sống và Pháp luật

Từ Khóa:
cuba, lúa VIBA

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử Việt Nam, thậm chí vượt cả Jensen Huang

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử Việt Nam, thậm chí vượt cả Jensen Huang Nổi bật

Xe điện lên ngôi, hàng loạt xe máy xăng 'quốc dân' giảm giá sâu dịp cuối năm

Xe điện lên ngôi, hàng loạt xe máy xăng 'quốc dân' giảm giá sâu dịp cuối năm Nổi bật

Đột kích 3 cơ sở, công an Ấn Độ triệt phá đường dây buôn bán nước ngọt giả quy mô lớn, hơn 175 thùng sản phẩm nhái bị tịch thu

Đột kích 3 cơ sở, công an Ấn Độ triệt phá đường dây buôn bán nước ngọt giả quy mô lớn, hơn 175 thùng sản phẩm nhái bị tịch thu

18:48 , 09/12/2025
Nhận tin tố giác, cảnh sát lần theo chuỗi cung ứng triệt phá đường dây sản xuất hàng giả lớn nhất ngành xe đạp: Thu giữ lượng lớn khung, bánh xe, ghi đông giả, tổng trị giá hơn 42 tỷ đồng

Nhận tin tố giác, cảnh sát lần theo chuỗi cung ứng triệt phá đường dây sản xuất hàng giả lớn nhất ngành xe đạp: Thu giữ lượng lớn khung, bánh xe, ghi đông giả, tổng trị giá hơn 42 tỷ đồng

18:03 , 09/12/2025
'Vua côn tay' 150cc giá từ 43 triệu đồng ra mắt: thiết kế thể thao, trang bị thách thức Honda Winner X

'Vua côn tay' 150cc giá từ 43 triệu đồng ra mắt: thiết kế thể thao, trang bị thách thức Honda Winner X

18:01 , 09/12/2025
Trung Quốc tăng nhập khẩu dầu cao nhất 27 tháng nhưng không phải tin vui dành cho Nga, hai đối thủ ‘bội thu’ đơn hàng

Trung Quốc tăng nhập khẩu dầu cao nhất 27 tháng nhưng không phải tin vui dành cho Nga, hai đối thủ ‘bội thu’ đơn hàng

15:15 , 09/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên