Giữ dữ liệu quan trọng và an toàn với dịch vụ khôi phục dữ liệu từ Seagate

Một thống kê từ Đại học Texas chỉ ra rằng "94% các công ty bị mất dữ liệu thảm khốc sẽ không thể tồn tại – 43% không bao giờ mở cửa trở lại và 51% đóng cửa trong vòng hai năm".

Có rất nhiều nguyên nhân gây mất dữ liệu luôn thường trực. Tạp chí PC World cho biết 75% trường hợp mất dữ liệu là do lỗi của con người, một trong những tình huống thường gặp nhất là vô tình xóa một thư mục quan trọng hoặc vô tình ghi đè lên tập tin cũ. Ngoài ra còn rất nhiều rủi ro khác từ thiên tai, sự cố phần cứng và phần mềm…

Mất dữ liệu luôn là nỗi lo của các doanh nghiệp.

Để bảo vệ dữ liệu an toàn thì việc sao lưu dữ liệu là vô cùng cần thiết tuy nhiên vẫn có những trường hợp hi hữu khi mà mọi phương án sao lưu đều gặp sự cố. Lúc đó dịch vụ phục hồi dữ liệu miễn phí của Seagate là cứu cánh giúp doanh nghiệp lấy lại được khối tài sản vô giá một cách an toàn với chi phí thấp và hiệu quả cao.

Giữ dữ liệu quan trọng luôn an toàn với dịch vụ phục hồi dữ liệu của Seagate

Loay hoay tìm mọi giải pháp để lấy lại dữ liệu, bối rối giữa hàng loạt các dịch vụ "cứu dữ liệu", chóng mặt với mức giá cứu dữ liệu là những gì doanh nghiệp và cả người dùng sẽ đối mặt khi những dữ liệu quan trọng đột nhiên biến mất. Và cho dù là tìm được một đơn vị phục hồi dữ liệu thì vẫn còn nhiều điều phải lo lắng như rủi ro rò rỉ dữ liệu quan trọng, khả năng phục hồi, thời gian để xử lý…

Với dịch vụ Phục Hồi Dữ Liệu của Seagate, doanh nghiệp có thể yên tâm hơn rất nhiều khi có sự cố ngoài ý muốn xảy ra.

Hầu hết các sản phẩm ổ cứng Seagate tại Việt Nam đều được bảo hành phần cứng 3 - 5 năm và bao gồm Dịch Vụ Cứu Dữ Liệu 3 năm, cho phép khôi phục dữ liệu trong phòng LAB một lần kể từ ngày mua. Điều này giúp doanh nghiệp yên tâm hơn khi biết dữ liệu của mình luôn được bảo mật và bảo vệ khi lưu trữ dữ liệu bằng ổ Seagate.

Seagate luôn mang đến những sản phẩm và dịch vụ chất lượng dành cho doanh nghiệp.

Seagate có đến hơn 30 năm chuyên môn về công nghệ lưu trữ để có thể khôi phục dữ liệu trong mọi trường hợp. Với gói Cứu Hộ của Seagate, các doanh nghiệp có quyền tiếp cận với đội ngũ là chuyên gia trong việc khôi phục dữ liệu thuộc hàng đẳng cấp thế giới và thực hiện chúng trong phòng LAB chuyên nghiệp mà không cần phải trả thêm bất kỳ chi phí nào. Bất kể dung lượng ổ cứng hay ổ cứng của bạn bị hư hỏng nặng đến mức nào, chẳng hạn như vô tình xóa dữ liệu, hư hỏng do nước hoặc cháy, tỷ lệ khôi phục thành công lên tới 90%, giúp bạn hoàn toàn yên tâm.

Sau khi dữ liệu được truy xuất thành công, chúng sẽ được lưu trữ ở dạng mã hóa trong thiết bị lưu trữ bên ngoài hoặc kho lưu trữ đám mây với mật khẩu cho dữ liệu được truy xuất được gửi trong email để tải xuống. Trong trường hợp việc khôi phục không thành công, Seagate sẽ hủy ổ đĩa theo cách an toàn và thân thiện với môi trường hoặc trả lại ổ đĩa qua đường bưu điện. Dịch Vụ Khôi Phục Dữ Liệu của Seagate hoạt động theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt được các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ công nhận, đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được bảo mật tối đa trong quá trình khôi phục.

Một số sản phẩm của Seagate có Dịch Vụ Cứu Hộ bao gồm ổ cứng thuộc One Touch, Ultra Touch, ổ cứng gaming FireCuda như FireCuda 530 SSD, IronWolf và SkyHawk, cùng một số sản phẩm khác.

Như vậy, bên cạnh thời gian bảo hành phần cứng dài, chính sách bảo hành rõ ràng minh bạch thì giờ đây lại thêm một lý do nữa để các doanh nghiệp và thậm chí là cả người dùng cá nhân nên chọn ổ cứng Seagate chính hãng.

Quy trình phục hồi dữ liệu của Seagate

Nếu ổ cứng của bạn không may bị mất dữ liệu thì bước đầu tiên bạn cần kiểm tra xem ổ cứng của bạn có còn trong thời gian được hưởng Dịch Vụ Cứu Hộ và Bảo Hành hay không. Nếu ổ cứng của bạn đủ điều kiện, bạn có thể liên hệ với Trung tâm trực tuyến của Seagate (Live chat) để cung cấp thông tin chi tiết về yêu cầu của bạn. Nhân viên hỗ trợ sẽ hướng dẫn bạn các bước và quy trình để bạn gửi thiết bị đi khôi phục dữ liệu. Quá trình khôi phục thường mất tối đa 30 ngày làm việc, người dùng có thể theo dõi trạng thái khôi phục trực tuyến bất kỳ lúc nào tại website chương trình.

Sau khi đăng ký dịch vụ cứu hộ, Seagate sẽ gửi thiết bị của bạn đến phòng thí nghiệm để thực hiện quá trình cứu dữ liệu. Sẽ mất khoảng 2 – 3 tuần để hoàn tất toàn bộ quá trình kể từ khi nhận được ổ đĩa tại phòng LAB. Thời gian thực tế có thể thay đổi do mức độ nghiêm trọng của hư hỏng, quy định quản lý của địa phương, tồn đọng các bộ phận hoặc sự chậm trễ vận chuyển. Nếu nỗ lực khôi phục thành công, dữ liệu đã khôi phục sẽ được lưu trữ trong ổ cứng ngoài mới và được gửi lại bạn hoàn toàn miễn phí.

Seagate là đơn vị cung cấp dịch vụ Phục Hồi Dữ Liệu miễn phí tại Việt Nam.

Tìm hiểu chi tiết hơn về dịch vụ phục hồi dữ liệu miễn phí tại https://vn.seagaterescue.asia/?lang=vi-vn. Để nhận được những đặc quyền kể trên, quý khách hàng có thể kiểm tra danh sách đại lý bán hàng chính hãng của Seagate tại www.seagate.com/as/en/where-to-buy/.