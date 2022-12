Giữa 'bão' biến động, cổ phiếu một công ty ít người biết tăng giá gần 270% chỉ trong 6 tháng

Cổ phiếu của một công ty công nghệ xanh không mấy tiếng tăm của Nhật Bản đã tăng gấp 3 lần trong vòng chưa đầy nửa năm. Cổ phiếu này tăng giá trong bối cảnh nhà đầu tư đặt cược rằng vi sóng sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng, giúp các nhà sản xuất giảm lượng khí thải carbon.

Microwave Chemical Co. chứng kiến cổ phiếu tăng 268% kể từ khi niêm yết vào tháng 6, với giá trị vốn hoá chạm mức kỷ lục ở khoảng 300 triệu USD. Gần như toàn bộ đà tăng diễn ra chỉ trong 2 tháng qua, giúp cổ phiếu công ty công nghệ này có thành tích tốt nhất tại thị trường Nhật Bản trong quý hiện tại và thu hút sự chú ý của phe bán khống.

Công ty có trụ sở tại Osaka, được thành lập vào năm 2007, cung cấp giải pháp sử dụng vi sóng để làm nóng, làm khô và tan chảy các vật liệu. Không giống hình thức chỉ làm nóng bên ngoài, công nghệ này truyền năng lượng trực tiếp đến phân tử, từ đó giúp tiết kiệm thời gian và năng lượng, giống như trong lò vi sóng chúng ta sử dụng hàng ngày.

Theo Iwao Yoshino - nhà đồng sáng lập và giám đốc điều hành của công ty, Microwave Chemical đã phát triển một cách thức sử dụng vi sóng cho mục đích công nghiệp, có thể cắt giảm tới 90% lượng khí thải nhà kính từ sản xuất hoá chất so với việc sử dụng nhiệt thông thường.

Iwao Yoshino - nhà đồng sáng lập và giám đốc điều hành của Microwave Chemical.

Yoshino cho biết trong một cuộc phỏng vấn: “Đây là năm mà ý tưởng về trung hoà carbon thực sự được chú ý rất nhiều. Các phương pháp truyền thống chỉ có thể giảm được 5% hoặc 10% lượng CO2. Nếu muốn giảm tới 1 nửa lượng CO2 hoặc đưa xuống mức gần bằng 0, thì chúng ta cần một công nghệ hoàn toàn mới.”

Khoảng 90% doanh thu của Microwave Chemical đến từ Nhật Bản. Họ giúp khách hàng thiết kế hệ thống tuỳ chỉnh, trong đó có Mitsui Chemicals Inc. - cũng là một nhà đầu tư của Microwave Chemical. Các ứng dụng khác của công nghệ này là cấp đông khô cho dược phẩm và thực phẩm.

Sau vài năm liên tiếp báo lỗ, Microwave Chemical dự kiến lãi ròng 45 triệu yên (330.000 USD) vào năm kết thúc vào tháng 3/2023. Nhờ đó, tỷ lệ P/E của cổ phiếu sẽ lên tới hơn 775 lần.

Diễn biến cổ phiếu Microwave Chemical, tăng hơn 250% kể từ khi IPO vào tháng 6.

Dù định giá cao là một điều không hiếm thấy với các công ty còn non trẻ, có định hướng tăng trưởng, nhưng một số nhà đầu tư đã thận trọng hơn và đặt cược vào đà sụt giảm. Theo dữ liệu của IHS Markit, tỷ lệ bán khống với cổ phiếu của Microwave Chemical ở mức hơn 30% so với tỷ lệ cổ phiếu lưu hành. Do đó, cổ phiếu này đang nằm trong top 20 được dự báo có khả năng sụt giá nhiều nhất tại Nhật Bản.

Fumio Matsumoto - nhà phân tích tại Okasan Securities Co., nhận định: “Giá cổ phiếu hiện tại là điều khó lý giải.” Theo ông, các nhà đầu tư dường như đang đặt sự chú ý từ cổ phiếu công nghệ sang các cổ phiếu liên quan đến công nghệ xanh.

Tuy nhiên, ít nhất một nhà đầu tư ban đầu vẫn tin tưởng vào tiềm năng của Microwave Chemical. Quỹ đầu tư đạo đức PNB-INSPiRE (chuyên đầu tư vào các công ty được coi là không có hại cho xã hội và môi trường) nhấn mạnh rằng, công nghệ cốt lõi của Microwave Chemical được phát triển dựa trên nhiều năm nghiên cứu trong phòng thí nghiệm tại Đại học Osaka.

Toshiki Shimizu - thành viên ban điều hành của quỹ, cho hay: “Microwave Chemical đang nỗ lực thay đổi một ngành vẫn ‘dậm chân tại chỗ’ trong 100 năm và tôi nghĩ rằng những thay đổi cơ bản có tác động rất lớn.” Quỹ này đang nắm giữ 4,2% cổ phần của công ty.

CEO Yoshino cho biết, công ty cần thêm vốn trong vòng 5 năm để thúc đẩy tăng trưởng khi cơ sở khách hàng của họ chuyển sang tuân thủ các mục tiêu về giảm phát thải. Họ cũng muốn mở rộng sang thị trường nước ngoài và thành lập các chi nhánh ở Mỹ và châu Âu.

Ông nói: “Tôi nghĩ Microwave Chemical có tiềm năng tạo ra một ngành mới, tương tự như ngành ô tô điện, thay thế cho ô tô động cơ đốt trong - mà trước đó đã thế chỗ của xe ngựa.”

Tham khảo Bloomberg