Giữa đà công phá đỉnh giá, Chứng khoán MBS rục rịch chào bán 109 triệu cổ phiếu "discount" hơn 60% so với thị giá trên sàn

HĐQT CTCP Chứng khoán MB (mã MBS) vừa thông qua Nghị quyết triển khai phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Theo đó, MBS dự kiến chào bán 109 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 4:1, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 4 cổ phiếu có thể mua thêm 1 cổ phiếu mới. Giá phát hành là 10.000 đồng, tương ứng thu về hơn 1.094 tỷ đồng.

Trường hợp không phân phối hết, HĐQT được ủy quyền tìm kiếm và chào bán cho nhà đầu tư khác với giá cũng là 10.000 đồng/cp. Lượng cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Về phương án sử dụng vốn thu được, MBS chủ yếu dùng bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh (400 tỷ đồng), bảo lãnh phát hành (50 tỷ), cho vay giao dịch ký quỹ (margin) (hơn 594 tỷ đồng) và đầu tư phát triển hệ thống CNTT (50 tỷ).

Ngoài ra, theo kế hoạch đã thông qua trước đó, MBS còn dự định phát hành riêng lẻ gần 29 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá thỏa thuận nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách (11.512 đồng/cp). Số lượng nhà đầu tư chào bán tối đa là 30 nhà đầu tư.

Hoàn tất 100% các phương án phát hành trên, vốn điều lệ của MBS sẽ tăng từ 4.376 tỷ lên gần 5.760 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu MBS chốt phiên 16/5 đạt 30.000 đồng/cp, tăng 32% kể từ đầu năm. Thậm chí phiên 17/5 đang chứng kiến đà bứt tốc của cổ phiếu MBS, tới cuối phiên sáng tăng gần 6% lên 31.700 đồng/cp - vượt qua cả vùng đỉnh hồi đầu năm 2022 để lên đỉnh mới. Chỉ trong vòng 1 năm, thị giá MBS đã cao gấp đôi.

Về tình hình kinh doanh, MBS cái tên đầu tiên trong nhóm chứng khoán hé lộ số liệu tài chính quý đầu năm 2024. Theo số liệu công bố, MBS đứng ở vị trí thứ 7 trong Top thị phần môi giới trên HOSE.

Trong quý 1/2024, MBS ghi nhận tăng trưởng trong hầu hết các mảng nghiệp vụ chính, doanh thu hoạt động đạt 674 tỷ đồng, tăng trưởng 101% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt 230 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ 2023. Lãi ròng thu về gần 183 tỷ đồng, tăng 51% so với quý 1/2023 và là quý thứ 5 liên tiếp lợi nhuận tăng so với quý liền trước.

Cả năm 2024, công ty lên kế hoạch với tổng doanh thu đạt 2.786 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 930 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 53% và 36% so với thực hiện năm trước. Nếu thực hiện thành công, đây sẽ là mức lãi cao nhất MBS từng ghi nhận trong lịch sử hoạt động. Sau 3 tháng đầu năm, công ty đã hoàn thành gần 25% kế hoạch lợi nhuận cả năm.