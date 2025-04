Giữa động đất 7,7 độ richter, người đàn ông bỗng nổi khắp MXH vì cõng cụ bà chạy 40 tầng xuống mặt đất: "Bà ấy khiến tôi nhớ đến mẹ mình"

Anh Khen Han Ming, người Malaysia, 41 tuổi, cư trú tại tòa nhà cao nhất Nonthaburi – một khu vực cách Bangkok khoảng 30 phút di chuyển – cho biết anh đang gọi điện cho bạn gái khi cảm nhận rung chấn. Trận động đất xảy ra tại miền Trung Myanmar đã lan rộng, gây ảnh hưởng đến nhiều khu vực trong khu vực Đông Nam Á.

"Ban đầu, tôi nghĩ mình bị chóng mặt do vấn đề huyết áp. Nhưng ngay sau đó, tôi thấy toàn bộ tòa nhà rung lắc dữ dội. Nước từ hồ bơi trên sân thượng đổ xuống như thác. Tôi không thể tin nổi", anh Khen Han Ming kể lại.

Công dân Malaysia đã trở thành người hùng khi hỗ trợ một cụ bà thoát khỏi tòa nhà cao tầng ở Thái Lan trong trận động đất mạnh tại Myanmar vào ngày 28/3.

Nhanh chóng nhận ra mức độ nguy hiểm, anh vội thu gom những vật dụng quan trọng như hộ chiếu và điện thoại rồi chạy đến lối thoát hiểm. Tuy nhiên, khi xuống đến tầng 40, anh bắt gặp một cụ bà cùng con gái đang chật vật di chuyển xuống dưới. Cụ bà có tiền sử bệnh tim và cầu xin sự giúp đỡ.

"Bà ấy khiến tôi nhớ đến mẹ mình. Tôi không thể bỏ mặc bà trong tình huống nguy hiểm như vậy", anh chia sẻ.

Không do dự, anh Khen Han Ming quyết định giúp đỡ bà cụ. Ban đầu, anh định dìu bà đi nhưng bà đã lớn tuổi, di chuyển khá chậm nên anh chuyển sang ôm và bế cụ bà để đảm bảo an toàn khi nhanh chóng di chuyển xuống dưới. Sau khi ra ngoài, anh còn tìm được một chiếc xe lăn và đẩy bà đến nơi an toàn, cách đó khoảng 200 mét.

"Dù những mảnh vỡ liên tục rơi xuống, tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất là bảo vệ bà cụ. Khi mọi chuyện kết thúc, tôi thực sự muốn bật khóc. Tôi tự nhủ rằng nếu có phải hy sinh, ít nhất tôi cũng đã làm điều có ý nghĩa", anh Khen Han Ming xúc động nói.

Trận động đất mạnh 7,7 độ richter xảy ra vào trưa 28/3 với tâm chấn ở độ sâu 10 km, cách thành phố Sagaing, miền Trung Myanmar, khoảng 16 km về phía tây bắc. Thảm họa này đã gây tàn phá nghiêm trọng tại Myanmar và Thái Lan.

Theo giới chức Myanmar, số người thiệt mạng đã vượt 2.700 và có thể tiếp tục tăng lên 3.000 khi lực lượng cứu hộ tiếp cận những khu vực bị chia cắt. Báo cáo cũng ghi nhận 4.521 người bị thương và hơn 400 người vẫn mất tích.

Nhằm tưởng niệm các nạn nhân, vào 12h51 ngày 1/4 (giờ địa phương), toàn Myanmar đã dành một phút mặc niệm, với tiếng còi báo vang lên trên khắp cả nước. Mọi hoạt động đều tạm dừng trong khoảnh khắc này.

Mandalay, thành phố lớn thứ hai của Myanmar với hơn 1,7 triệu dân, là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Nhiều tòa nhà bị san phẳng, khiến hàng nghìn người rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Các lò hỏa táng ở ngoại ô thành phố cũng đang phải xử lý hàng trăm thi thể.

Bốn ngày sau thảm họa, nhiều người dân vẫn phải ngủ ngoài trời, không chỉ vì nhà cửa bị hư hại mà còn do lo ngại về dư chấn. "Tôi không cảm thấy an toàn. Những tòa nhà cao tầng xung quanh có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào", Soe Tint, một thợ sửa đồng hồ, lo lắng chia sẻ.

Trong khi một số người có lều để trú ẩn, nhiều người khác, bao gồm cả trẻ nhỏ, buộc phải ngủ giữa đường với chỉ một tấm chăn mỏng.

Trước tình hình khẩn cấp, hơn 1.000 nhân viên cứu hộ từ nhiều quốc gia đã đến Myanmar hỗ trợ tìm kiếm và cứu nạn. Truyền thông địa phương cho biết gần 650 người đã được giải cứu khỏi những đống đổ nát. Các nỗ lực viện trợ quốc tế cũng đang được triển khai nhanh chóng.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết trận động đất ở Myanmar là tình trạng khẩn cấp mức cao nhất, đồng thời huy động 8 triệu USD để hỗ trợ và ngăn ngừa dịch bệnh bùng phát trong 30 ngày tới. Liên đoàn Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc tế cũng phát động lời kêu gọi quyên góp hơn 100 triệu USD để hỗ trợ các nạn nhân vụ động đất.

