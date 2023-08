Giữa hàng loạt chuỗi F&B, vì sao LG chọn hợp tác cùng The Coffee House?

LG - Tập đoàn thiết bị điện tử gia dụng đến từ Hàn Quốc vừa "bắt tay" hợp tác với chuỗi cà phê The Coffee House của Việt Nam. Nhiều người hẳn rất bất ngờ, bởi thoạt nghe có vẻ không có nhiều sự liên quan giữa hai cái tên đình đám.

Tuy nhiên, cả hai gặp nhau ở một điểm chung, đó chính là tầm nhìn về việc lan tỏa những giá trị tích cực để cuộc sống của người Việt tốt hơn mỗi ngày. Nếu The Coffee House bằng các sản phẩm dẫn đầu xu hướng, mang đến cho giới trẻ nhiều trải nghiệm mới mẻ, tích cực cả về thể chất lẫn tinh thần; thì LG luôn sáng tạo những thiết bị công nghệ hiệu quả và thân thiện với môi trường, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống.

Giữa tháng 7, The Coffee House và LG tuyên bố "bắt tay" nhau, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu bất ổn như hiện nay, sự đồng hành giữa các doanh nghiệp là điều cần thiết. Đó là lý do vì sao The Coffee House và LG chung tay ra mắt Bộ sưu tập Trà Xanh Tây Bắc, bước đầu cho chuỗi hoạt động ý nghĩa về sau. Cả hai cùng tin rằng: "Cuộc sống có thể trở nên tốt đẹp hơn, khởi đầu từ thức uống lành mạnh hơn".

Vì sao lại chọn trà xanh Tây Bắc?

Trà xanh là thức uống phổ biến với hầu hết người Việt. Tuy nhiên, khái niệm về món uống này vẫn chưa được đồng nhất. Bên cạnh đó, các loại trà xanh hiện nay khi dùng thường được pha thêm hương liệu khác. Vì thế, rất khó để người dùng hình dung đúng và thưởng thức một loại trà xanh hợp vị.

Tại The Coffee House, bộ sản phẩm mới lần này lấy nguyên liệu chính là trà xanh từ Tây Bắc. Trà nơi đây xanh sạch, tươi tốt vì được trồng nơi có thổ nhưỡng phì nhiêu, nguồn nước mát lành, khí hậu mát mẻ nên không có sâu bệnh, không cần phun thuốc.

BST Trà Xanh Tây Bắc từ The Coffee House và LG giữ trọn hương vị mộc của núi rừng, dễ uống, dễ yêu.

Phương pháp canh tác và thu hoạch hoàn toàn thủ công của đồng bào vùng cao đã giúp trà lưu giữ được nhiều dưỡng chất, tốt cho sức khỏe. Vị mộc đặc trưng từ trà xanh Tây Bắc được The Coffee House giữ trọn trong từng sản phẩm: đậm vị, chát nhẹ, và hậu vị ngọt thanh. BST Trà Xanh Tây Bắc không chỉ là thức uống, mà còn mang đến trải nghiệm văn hoá, thiên nhiên và tinh thần ủng hộ tấm lòng đồng bào vùng cao.

Cú bắt tay chưa từng có tiền lệ

Đây là lần đầu tiên một tập đoàn điện tử toàn cầu hợp tác cùng một chuỗi cà phê tại Việt Nam. Ngoài BST Trà Xanh Tây Bắc đang được yêu thích, The Coffee House cùng LG ra mắt Ly Xanh - thiết kế ly đặc biệt, có khả năng tái sử dụng, mở màn cho chiến dịch Better Choice. Gửi gắm thông điệp "Better choices make a better world", chiến dịch Better Choice truyền cảm hứng để thế hệ Millennial và Gen Z chủ động hơn trong những lựa chọn cải thiện chất lượng sống của bản thân, cộng đồng và môi trường.

Từ nay đến tháng 12/2023, hàng loạt hoạt động thuộc chiến dịch Better Choice sẽ được triển khai trên nhiều kênh, như Better Day Festival, thử thách "Scan Ly Xanh, nhận quà khỏe lành", khám phá thư viện hiệu ứng sống động, cùng chuỗi workshop Better Choice.

Ly Xanh được phục vụ khi khách hàng mua sản phẩm size M thuộc BST Trà Xanh Tây Bắc (trừ Trà Xanh Latte Nóng) tại cửa hàng.

Vậy, tại sao lại là The Coffee House?

Hiện nay, The Coffee House là một trong những chuỗi cà phê lớn nhất tại Việt Nam. Được thành lập vào năm 2014, The Coffee House nhanh chóng cán mốc 100 cửa hàng trong chưa đầy 4 năm, có mặt tại 6 thành phố lớn của Việt Nam: TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Biên Hoà, Hải Phòng, Vũng Tàu. Đây là con số cực kỳ ấn tượng mà bất kỳ thương hiệu F&B nào cũng muốn đạt được. Nikkei Asian Review đánh giá The Coffee House là chuỗi phát triển nhanh nhất trong các công ty khởi nghiệp về cà phê tại Việt Nam vào năm 2018. Theo Statista, đến cuối năm 2022, chuỗi này đứng thứ 2 về số lượng cửa hàng, với 150 cửa hàng trên toàn quốc.

The Coffee House Thái Hà (Đống Đa, Hà Nội) đánh dấu cột mốc 100 cửa hàng của thương hiệu vào năm 2018.

Điểm nổi bật khác tại The Coffee House là lượng khách hàng áp đảo. Đến đầu 2019, The Coffee House đã phục vụ 26 triệu lượt khách hàng (hơn ¼ dân số Việt Nam thời điểm đó). Vào tháng 09/2020, tại sự kiện Facebook For Business, The Coffee House được giới thiệu đến các doanh nghiệp bán lẻ và F&B ở thị trường Đông Nam Á qua một video ngắn. Sự kiện này như một lời khẳng định về sự thành công The Coffee House đã không chỉ ở phạm vi quốc gia mà đã vươn ra quốc tế.

Với 150 cửa hàng toàn quốc, The Coffee House đang là chuỗi cà phê lớn thứ nhì về quy mô tăng trưởng, sẵn sàng phục vụ khách hàng khắp mọi miền đất nước.

Không chỉ dẫn đầu xu hướng bằng sản phẩm chất lượng, The Coffee House còn ghi điểm bằng các chiến dịch quảng bá đầy ý nghĩa: Farm To Cup (Năm 2018), Tail of Cuội (Trung thu 2018), Hai lá thư (Tết 2019)... Gần đây nhất, tháng 06/2023, chiến dịch ra mắt sản phẩm mới Đá Xay Frosty gây ấn tượng với concept độc đáo "Nhà Băng - Vay lạnh". Các clip giới thiệu bộ sản phẩm này đạt gần 100 triệu view trên TikTok chỉ sau 2 tuần ra mắt.

Liên tiếp ra mắt các sản phẩm chất lượng, The Coffee House mang đến trải nghiệm mới mẻ cho khách hàng.

Dù chịu không ít áp lực sau 2 năm đại dịch nhưng The Coffee House vẫn vững vàng với vị trí Top đầu về mặt truyền thông. Trong khảo sát của Q&Me vào 2022, The Coffee House đứng thứ 3 về mức độ phổ biến, sự yêu thích, và độ nhận diện. Trong nửa đầu 2023, theo số liệu từ YouNetMedia, The Coffee House giành ngôi vị á vương với gần 17% thị phần thảo luận ngành F&B.

Gần một thập kỷ, The Coffee House thành công khắc ghi vào tâm thức người Việt hình ảnh một ngôi "Nhà" luôn tận tụy kết nối con người. Với tinh thần sáng tạo, tiên phong và không ngừng đổi mới để hoàn thiện, The Coffee House đã lách mình ra khỏi đám đông để trở thành thương hiệu được khách hàng yêu mến suốt nhiều năm qua.