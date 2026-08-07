Giữa làn sóng ưu đãi ô tô, điều khiến Volkswagen khác biệt lại không nằm trên bảng giá

Không nhiều thương hiệu ô tô mở cửa nhà máy sản xuất cho khách hàng tham quan. Càng hiếm hơn khi chuyến đi được thiết kế như một đặc quyền dành riêng cho những người đã lựa chọn sản phẩm của thương hiệu.

Nhân cột mốc 10 năm hiện diện tại Việt Nam và được sự đồng ý của Tập đoàn Volkswagen, Volkswagen Việt Nam triển khai chương trình "Hành trình đẳng cấp độc quyền – Trải nghiệm nhà máy Volkswagen", đưa khách hàng đến Thượng Hải, Trung Quốc, để khám phá một trong những trung tâm sản xuất quan trọng của Volkswagen trên toàn cầu.

Toàn cảnh một nhà máy thuộc hệ sinh thái Nhà máy Volkswagen tại Thượng Hải.

Tận mắt chứng kiến nơi một chiếc Volkswagen được tạo nên

Thay vì chỉ tiếp cận một chiếc xe hoàn thiện tại phòng trưng bày, khách hàng tham gia chương trình sẽ có cơ hội quan sát hành trình sản xuất một chiếc Volkswagen, từ dập thân vỏ, hàn, sơn, lắp ráp đến các công đoạn kiểm định chất lượng trước khi xuất xưởng.

Hệ thống robot tự động hóa, dây chuyền sản xuất quy mô lớn và các quy trình kỹ thuật chính xác sẽ cho thấy phần phía sau của một sản phẩm ô tô hoàn thiện. Đó không chỉ là câu chuyện của máy móc hay công nghệ, mà còn là văn hóa sản xuất, tính kỷ luật và hệ thống tiêu chuẩn được Volkswagen duy trì nhất quán.

Các nhà máy thuộc Volkswagen ứng dụng công nghệ hiện đại, vận hành theo tiêu chuẩn toàn cầu và đảm nhiệm sản xuất nhiều dòng xe chiến lược phục vụ thị trường Trung Quốc cũng như xuất khẩu. Hành trình vì thế giúp khách hàng tiếp cận trực tiếp một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái sản xuất của Volkswagen.

Bên cạnh trải nghiệm tại nhà máy, khách hàng còn được khám phá Thượng Hải, một trong những trung tâm kinh tế, công nghệ và giao thương sôi động của châu Á. Chương trình được vận hành bởi đối tác lữ hành cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm vé máy bay khứ hồi, khách sạn, phương tiện di chuyển, các bữa ăn và hoạt động tham quan theo lịch trình.

Áp dụng cho khách mua Viloran và các dòng Teramont X, Teramont President, Teramont Pro/ Pro Max

Chương trình áp dụng từ nay đến hết ngày 31/8/2026 tại hệ thống đại lý ủy quyền Volkswagen Việt Nam trên toàn quốc.

Khách hàng mua các dòng xe Viloran, Teramont X, Teramont President, Teramont Pro hoặc Teramont Pro Max trong thời gian trên, đồng thời hoàn tất thủ tục nhận xe trước ngày 10/9/2026, sẽ đủ điều kiện tham gia chuyến đi dự kiến tổ chức trong quý IV/2026. Mỗi khách hàng đáp ứng điều kiện sẽ nhận một suất tham dự chương trình.

Thông qua hành trình này, Volkswagen Việt Nam muốn mở rộng trải nghiệm sở hữu xe thành trải nghiệm thương hiệu. Khách hàng không chỉ nhận một phương tiện di chuyển mà còn được tiếp cận triết lý kỹ thuật, văn hóa sản xuất và những tiêu chuẩn đã góp phần định hình Volkswagen toàn cầu.

Loạt ưu đãi dành cho khách mua xe trong tháng 8/2026

Song song với chuyến tham quan nhà máy, Volkswagen Việt Nam triển khai nhiều chính sách ưu đãi cho danh mục sản phẩm trong tháng 8.

Đối với Viloran, khách hàng được tặng chuyến "Hành trình đẳng cấp độc quyền - Trải nghiệm nhà máy Volkswagen Thượng Hải", bảo hiểm vật chất 1 năm và camera hành trình cao cấp. Teramont X được tặng chuyến trải nghiệm tương tự, hỗ trợ 50% phí trước bạ và camera hành trình cao cấp; Teramont President nhận chuyến trải nghiệm, bảo hiểm vật chất 1 năm và camera hành trình cao cấp, trong khi Teramont Pro/Pro Max được tặng chuyến trải nghiệm cùng camera hành trình cao cấp.

Với Tiguan, khách hàng được hỗ trợ 100% phí trước bạ, tặng bảo hiểm vật chất 1 năm và camera hành trình cao cấp. Teramont có giá ưu đãi chỉ từ 1,788 tỷ đồng, kèm camera hành trình cao cấp. Đối với dòng Touareg, các phiên bản Elegance và Luxury được tặng bảo hiểm vật chất 2 năm, miễn phí bảo dưỡng 3 năm và camera hành trình cao cấp; riêng Highline và R-Line còn được bổ sung camera 360 độ.

Trong khi đó, Golf được tặng phim cách nhiệt Hi-Kool, miễn phí bảo dưỡng 2 năm, bảo hiểm vật chất 1 năm, camera hành trình cao cấp cùng chương trình cá nhân hóa màu sắc tại xưởng dịch vụ.

Bên cạnh các ưu đãi dành riêng cho từng dòng xe, khách hàng còn được hưởng nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn khác tại hệ thống đại lý Volkswagen trên toàn quốc.

Cùng hàng loạt các ưu đãi hấp dẫn khác tại Đại lý.

Khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp hệ thống phân phối Volkswagen để được tư vấn chi tiết.

Thông tin chi tiết: https://showroom.vw.com.vn/news/3379-volkswagen-viet-nam-mo-canh-cua-doc-quyen-de-khach-hang-tan-mat-chung-kien-noi-chiec-volkswagen-duoc-tao-nen