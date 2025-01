Giữa lòng Hội An nhộn nhịp, đi đâu để được vỗ về thân - tâm - trí?

10 năm trước khi nói về du lịch, nhiều người liên tưởng ngay đến một đoàn khách hơn chục người, dẫn đầu là một anh tour guide, du khách phải dậy từ lúc 5h để khởi hành đến địa điểm đầu tiên để check-in trong mươi mười phút. Nhưng kể từ Covid 19, du lịch chữa lành (retreat) lên ngôi, mọi người đi du lịch là để chạy trốn khỏi thành thị xô bồ, tìm về với thiên nhiên và an yên tâm hồn.

Hơn cả nhu cầu được tĩnh dưỡng, khảo sát "Báo cáo xu hướng du lịch 2025" từ Booking.com đã chỉ ra, ⅔ người tham gia đang tìm kiếm một liều thuốc giúp duy trì sự bình yên trong tâm trí. Họ sẽ sẵn sàng chi nhiều hơn cho một kỳ nghỉ dưỡng có những phương pháp chăm sóc sức khỏe hỗ trợ kéo dài tuổi thọ, ngoài những tiện ích thông thường như gym và yoga.

Trải nghiệm nhịp sống tĩnh lặng tại Namia River Retreat

Nằm biệt lập trong cồn Ba Xã, bên cạnh dòng sông Thu Bồn gần phố Hội, Namia River Retreat (https://namiariverretreat.com/vi/) trao cho du khách chiếc chìa khóa vạn năng mở ra vùng đất tĩnh lặng, khác xa với không khí nhộn nhịp của phố cổ.

Đây cũng là resort đầu tiên tại Hội An có 100% biệt thự với hồ bơi riêng cùng tầm nhìn thoáng đãng, với biệt thự Nipa hướng ra rừng dừa nước hay biệt thự River với tầm nhìn trực tiếp ra sông Thu Bồn.

Ở Namia River Retreat có mọi lựa chọn lưu trú phù hợp cho tất cả nhóm khách, từ gia đình cho đến các cặp đôi tìm kiếm một kỳ nghỉ nhẹ nhàng, yên bình. Đặc biệt, Namia River Retreat còn dành riêng một Biệt thự Tuần Trăng Mật (Honeymoon Pool Villa) rộng 100m2 dành cho cặp đôi, với những tiện ích cao cấp như phòng Spa, bồn tắm Jacuzzi và không gian dùng bữa riêng tư ngoài trời.

Không chỉ sở hữu những căn biệt thự an tĩnh, Namia River Retreat còn mang đến cho du khách hành trình khám phá văn hóa bản địa nơi phố Hội và trải nghiệm wellness (chăm sóc sức khỏe) lấy cảm hứng từ những bài thuốc nam truyền thống.

Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi nghỉ dưỡng trong mùa lễ hội cuối năm, Namia River Retreat chắc chắn là một địa điểm đáng thử để cân bằng sức khỏe thân - tâm - trí.

Thân: Ẩm thực địa phương, spa, tĩnh dưỡng và vận động Từ nông trại đến bàn ăn

Tạm xa rời thức ăn nhiều dầu mỡ được nuôi trồng theo kiểu công nghiệp, du khách sẽ được trải nghiệm ẩm thực theo hướng bền vững xuyên suốt thời gian nghỉ dưỡng tại Namia River Retreat.

Lấy cảm hứng từ thương cảng Hội An phồn thịnh thế kỷ 16-17, những món ăn ở Namia có thành phần đặc trưng là các loại thảo mộc, rau thơm hái ở làng Trà Quế. Du khách có thể ghé qua nhà hàng The Merchant để thưởng thức món vịt cỏ nướng đặc sản của phố Hội.

Nhờ sự ưu ái của miền sông nước, Namia River Retreat chiêu đãi du khách với những thức quà của thiên nhiên tại nhà hàng Fisherman với những món hải sản tươi ngon và rau rừng thu hái trong ngày từ Cù Lao Chàm.

Nhà hàng The Fisherman nằm trong khuôn viên Namia | Nguồn: Namia River Retreat

Chăm sóc sức khỏe bằng liệu trình thảo mộc (truyền thống)

Hành trình tĩnh dưỡng tại Lumina Wellbeing trong khuôn viên Namia độc đáo bởi những liệu trình spa lấy cảm hứng từ những bài thuốc nam truyền thống.

Với liệu trình 90 phút, du khách sẽ được đón tiếp tại thư viện thảo mộc để nhận gói thảo mộc được thiết kế riêng dựa trên đánh giá trực tuyến đã làm trước đó. Gói thảo mộc này sẽ được dùng trong các liệu pháp xông hơi và trị liệu truyền thống.

Bắt đầu hành trình tĩnh dưỡng bằng chuyến thăm thư viện thảo mộc | Nguồn: Namia River Retreat

Du khách sẽ được trải nghiệm xông hơi thảo mộc kiểu Thổ (hammam) trong 30 phút đầu tiên tại Lumina Wellbeing. Phương pháp này giúp tăng cường trao đổi chất và thúc đẩy tuần hoàn máu, tái tạo cơ thể và cả tâm trí.

60 phút cuối của liệu trình sẽ là những liệu pháp truyền thống như giác hơi, hơ ngải cứu, bấm huyệt hay Diện Chẩn - một kỹ thuật ấn huyệt phản xạ học trên khuôn mặt dựa trên triết lý phương Đông do Giáo sư Bùi Quốc Châu, một chuyên gia châm cứu người Việt phát triển vào những năm 1980.

Nguồn: Namia River Retreat

Ý tưởng cho liệu trình chăm sóc sức khỏe được Lumina Wellbeing phát triển dựa trên cảm hứng về những trải nghiệm thời thơ ấu của ông Trần Thanh Nam - Chủ sở hữu, Đầu tư HG Holdings, Bhaya Cruises. Bà của ông thường lấy một vốc gạo nghiền nát rang lẫn với lá cúc tần, bó lại để vỗ lưng mỗi khi ông bị ốm.

Những bài thuốc thảo mộc truyền thống và cảnh sắc thiên nhiên mộc mạc mà hùng vĩ trong những câu chuyện kể của ông đã tạo nên chất liệu đặc biệt cho triết lý nghỉ dưỡng - tĩnh dưỡng tại Namia, như một hy vọng rằng mỗi khách nghỉ dưỡng tại Namia đều có thể thư giãn sâu và cân bằng thân-tâm, sẵn sàng cho những hành trình mới.

Tâm: Thả đèn lồng, thiền hành, Cây Ước Nguyện

Sau khi cơ thể đã được tái tạo năng lượng, đã đến lúc cho tâm hồn được nghỉ ngơi. Lấy cảm hứng từ triết lý "An lạc trong từng bước chân" của thiền sư Thích Nhất Hạnh, hoạt động thiền đi bộ do Namia tổ chức sẽ giúp du khách học cách giảm bớt những lo âu, nặng nề trong tâm trí. Thiền hành sẽ giúp ta bước đi thân khoan thai, thong thả dù ở bất cứ nơi đâu.

Đã đến Hội An thì không thể bỏ qua nghi thức thắp đèn lồng để gửi gắm mong ước về một cuộc sống an yên. Đèn lồng bắt đầu xuất hiện ở Hội An từ thế kỷ 16 khi các thương nhân người Hoa đến buôn bán và định cư. Họ mang theo phong tục treo đèn lồng trước cửa nhà vào các dịp lễ hội hoặc ngày quan trọng.

Nghi thức thắp đèn lồng lấy cảm hứng từ Lễ hội Hoa Đăng truyền thống của Hội An | Nguồn: Namia River Retreat

Mỗi ngày, ngoài "nghi thức ánh sáng", du khách cũng có thể ghé thăm và gửi gắm những lời chúc tốt lành tại Cây Ước Nguyện, đối diện khu vực spa Lumina Wellbeing.

Trí: Khám phá chân trời văn hóa với chuyến thăm làng nghề, nông trại hữu cơ

Tại không gian biệt lập và yên bình của Namia River Retreat, còn gì sảng khoái hơn là tận hưởng khí trời sáng sớm khi rong ruổi trên chiếc xe đạp tre, ngắm trọn bình minh hiện lên từ những cánh đồng lúa xanh mướt cùng hướng dẫn viên của khu nghỉ dưỡng.

Namia mang đến những trải nghiệm du lịch khám phá văn hóa hàng ngày. Du khách sẽ có dịp ghé thăm những phiên chợ, làng chài, làng nghề thủ công để tận mắt chứng kiến quá trình nghệ nhân "thổi hồn" vào từng tác phẩm.

Một trong những trải nghiệm riêng biệt, độc đáo nữa là những chuyến gặp gỡ các thầy thuốc dân gian, nghe những câu chuyện về chữa lành tự nhiên và bài thuốc từ thảo mộc truyền thống. Du khách cũng có thể đặt trải nghiệm một buổi trị liệu bằng liệu pháp cổ truyền tại chỗ.

Du khách sẽ được hoá thân thành người địa phương, hòa mình vào nhịp sống của phố cổ nhộn nhịp | Nguồn: Namia River Retreat

Một điểm dừng chân không thể bỏ lỡ là những nông trại hữu cơ. Tại đây, du khách sẽ được quan sát quy trình xây dựng nông trại bền vững và học thêm những bí kíp để xây dựng khu vườn nhỏ tại nhà. Thú vị hơn nữa, du khách còn có thể hái rau gia vị cho bữa ăn ngay tại vườn trong khuôn viên Namia.