Giữa tin đồn mang bầu, Doãn Hải My được khen hết lời khi diện áo dài

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Doãn Hải My - vợ Đoàn Văn Hậu đã đăng ảnh mặc áo dài trắng tinh khôi gửi lời chúc đến các thầy giáo, cô giáo. Bên dưới bài đăng nàng WAG của hậu vệ Đoàn Văn Hậu nhận được mưa lời khen ngợi về nhan sắc.

- My xinh duyên dáng nhẹ nhàng

- Nay gặp được My ngoài đời xinh xỉu

- Chị bé xinh nhất khi mặc áo dài

- Chị my xinh quá, nay em vừa gặp chị trên trường luôn

Hải My được khen xinh đẹp khi mặc áo dài trắng (Ảnh: FBNV)

Hải My được nhiều người yêu mến với sự nhẹ nhàng, nền nã trong tính cách. Đặc biệt khi mặc áo dài vóc dáng của cô nàng lại được tôn lên rất nhiều. Trong bình luận nhiều tài khoản còn tiết lộ đã gặp Hải My ở Trường Đại học Luật Hà Nội nhân ngày 20/11. Nàng WAG sinh năm 2001 vừa tốt nghiệp đại học, cô đang ấp ủ mong muốn học tiếp lên cao học để nâng cao kiến thức cho bản thân. Việc chú trọng vào nâng tầm tri thức cũng giúp Hải My được nhiều người ngưỡng mộ hơn.

Cô nàng trở nên dịu dàng hơn khi mặc áo dài (Ảnh: FBNV)

Hải My và Văn Hậu cũng mặc áo dài trong lễ ăn hỏi (Ảnh: FBNV)

Chưa đầy một tuần nữa Hải My và Văn Hậu sẽ tổ chức lễ cưới tại Hà Nội. Cũng vì vậy việc Hải My xuất hiện ở trường cũ khiến nhiều người bất ngờ. Mới đây Hải My còn chia sẻ ảnh đang bị ốm. Cô cũng bị team qua đường bắt gặp đi khám ở khoa phụ sản giữa tin đồn có bầu với chàng tuyển thủ. Cặp đôi này đã làm lễ ăn hỏi và tổ chức đám cưới tại quê chú rể ở Thái Bình từ ngày 11/11. Sau đám cưới tại Hà Nội ngày 26/11, Văn Hậu cùng vợ sẽ sang Singapore để hậu vệ sinh năm 1999 điều trị chấn thương.