GN Foods - Top 10 thương hiệu tín nhiệm năm 2022

Ngày 26/11 vừa qua, Công ty Cổ phần Thực phẩm GN đã được vinh danh "Top 10 thương hiệu tín nhiệm" nằm trong khuôn khổ của lễ công bố "Hàng chính hãng - Thương hiệu độc quyền, Thương hiệu tín nhiệm - Sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao 2022", do Trung tâm chống hàng giả, Hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Thành phố Hà Nội, Viện Khảo sát đánh giá chỉ số cạnh tranh phối hợp cùng Tập đoàn truyền thông Đa Quốc gia tổ chức.



Đây là sự kiện nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, có thành tích vượt trội trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thời gian qua, cũng như giới thiệu những thương hiệu đạt tín nhiệm, những sản phẩm, hàng hóa chính hãng, những dịch vụ chất lượng cao được tin tưởng và mến mộ đến với đông đảo người tiêu dùng. Bên cạnh đó, khi công tác tuyên truyền và phòng chống, ngăn chặn tệ nạn sản xuất, buôn bán hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ lưu thông trên thị trường được đẩy mạnh, các doanh nghiệp cũng sẽ ý thức hơn nữa trong việc bảo vệ thương hiệu của mình, hạn chế và đẩy lùi tình trạng hàng giả, hàng nhái, để từ đó sẽ nâng cao uy tín, chất lượng và sức cạnh tranh của các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam để phát triển vươn tầm khu vực và thế giới.

GN Foods vinh dự được gọi tên tại giải thưởng Top 10 thương hiệu tín nhiệm nhờ sự tăng trưởng vượt bậc của thương hiệu. Bắt đầu hành trình kiến tạo từ năm 2009, đến nay GN Foods đã xuất khẩu hơn 15,000 tấn sản phẩm mỗi năm tới hơn 60 quốc gia trên thế giới, có mặt tại khắp các chuỗi siêu thị và nhà hàng lớn như Costco, Metro, Picard, Asda, Aldi, Morrison,... ở Nhật Bản, Pháp, Đức, Mỹ, Úc,... Tại Việt Nam, GN Foods đang là nhà cung cấp đáng tin cậy cho nhiều hệ thống siêu thị như Bonzon Mart, Co.op mart, Family mart, Lotte Mart, Aeon, MM Mega Market, Go, Tops Market, Emart, Kingfood Mart…

Hình ảnh Bamboo trưng bày tại Bonzon mart

Nhà máy sản xuất của GN Foods tại khu công nghiệp Long Hậu (Long An) có diện tích gần 25,000m2 được đầu tư công nghệ dây chuyền hiện đại nhập khẩu từ Nhật, Đức và Ý, cùng quy trình sản xuất khép kín đã được chứng nhận tiêu chuẩn an toàn quốc tế BRC, ISO 22000, HACCP, HALAL, ASC và trách nhiệm xã hội SEDEX. Do đó, mỗi sản phẩm của GN Foods đều được kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt từ khâu chọn lọc nguyên liệu, sơ chế, tạo hình sản phẩm, cấp đông nhanh, đóng gói, và được kiểm ra kỹ lưỡng bằng máy dò kim loại và x-ray để loại bỏ các tạp chất trước khi đến tay người tiêu dùng.

Nhà máy GN Foods tại KCN Long Hậu, Long An

Với nhóm sản phẩm đa dạng như dimsum, bánh cuốn, pizza, chả giò, bánh mì, bánh tráng miệng và hàng ngàn sản phẩm được chế biến sẵn khác, các thực phẩm được GN Foods nghiên cứu và phát triển không chỉ mang lại bữa ăn ngon, tiện lợi, mà còn hướng tới đóng góp vào dinh dưỡng và sức khỏe cho các gia đình. Bên cạnh đó, việc nhà máy sở hữu vị trí kết nối giao thông thuận lợi với TP.HCM, sân bay quốc tế và các cảng biển lớn, thuận lợi để vận chuyển thành phẩm và tiếp nhận các nguyên liệu chất lượng cao từ trong và ngoài nước với chi phí hợp lí đã tạo nên giá thành hết sức cạnh tranh cho các sản phẩm của GN Foods.

Sản phẩm của GN Foods luôn đảm bảo dinh dưỡng, an toàn và ngon miệng cho khách hàng

Đi đôi với việc không ngừng cải tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng năm, GN Foods đã và đang tạo ra công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động tại địa phương và các tỉnh lân cận. Công ty cũng luôn chăm lo hỗ trợ cho đời sống vật chất và tinh thần của công nhân viên, như việc duy trì quỹ học bổng cho con em nhân viên từ lớp 1 đến lớp 12.

Tiếp bước các thành công trường quốc tế, trong thời gian tới, GN Foods sẽ đẩy mạnh các sản phẩm của mình tại thị trường nội địa, tiếp tục hành trình khẳng định vị thế của mình trên thị trường bằng việc mang đến những sản phẩm tiện lợi, tốt cho sức khoẻ, chất lượng cao và thơm ngon đến mọi gia đình Việt. Từ đó, tạo dựng được một chuỗi cung ứng bền vững, lan toả niềm hạnh phúc cho cộng đồng!

Sản phẩm GN Foods ghi dấu ấn trên trường quốc tế

Công ty Cổ phần Thực phẩm GN

Địa chỉ: P.02B, Đường Trung Tâm, KCN Long Hậu mở rộng, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An, Việt Nam

Hotline: 028.62622899

Website: https://gnfoods.com.vn/vi/trang-chu/