Gỡ rối những khó khăn khi kinh doanh online dịp mùa sale cuối năm

Đại dịch Covid đã bao phủ một màu đen lên kết quả kinh doanh trong năm nay. Tăng trưởng Quý I năm 2020 của Việt Nam chỉ đạt mức 3,82%. Đây là mức tăng trưởng thấp nhất trong vòng 10 năm qua. Tổng thu ngân sách 4 tháng năm nay cũng giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2019. Giá cổ phiếu của nhóm ngành dịch vụ, du lịch giảm -33,2% so với đầu năm. Không thể tránh khỏi tình trạng chung, doanh thu ngành F&B và lưu trú cũng giảm sâu đến 9,6% và 27,8% so với năm ngoái.

Tuy nhiên, trong khó khăn lại luôn có những cơ hội. Các doanh nghiệp, nhà đầu tư bắt đầu chuyển hướng sang mô hình kinh doanh online. Đây được xem là một sự lựa chọn thông minh, khôn khéo và hợp thời. Lúc này, kinh doanh online chính là cơ hội mới để bứt phá, vực dậy sự phát triển cho doanh nghiệp.

Kinh doanh online trở thành xu thế, đặc biệt trong mùa sale cuối năm

Từ tháng 9, tháng 10, những doanh nghiệp lớn như Shopee, Sendo đã tung ra các chương trình sale khủng với nhiều mặt hàng đa dạng, giá cả phải chăng. Và trong những tháng cuối năm nay cho đến thời điểm giáp Tết, chắc chắn cuộc đua trong mùa sale cuối năm vẫn sẽ chưa hạ nhiệt. Khách hàng nhu cầu lớn hơn, loay hoay chưa biết sẽ mua mặt hàng này ở đâu, chỗ nào giá cả phải chăng. Đây chắc chắn sẽ là cơ hội lớn cho các chủ shop online để có thể thu hút thêm khách hàng, tăng được lợi nhuận trong những tháng cuối năm nay.

Tuy nhiên, cơ hội thì luôn đi kèm với thách thức. Những dịp sale lớn nhu cầu của khách hàng là vô cùng cao, tăng đột biến, lượng khách mua hàng sẽ đông hơn và số lượng hàng bán ra cũng nhiều hơn. Vì vậy, các chủ shop online sẽ phải vô cùng vất vả trong cách quản lý hệ thống của mình. Tiếp cận khách ra sao, chi phí thuê nhân viên thế nào cho hợp lý, xử lý các đơn hàng không thành công, dịch vụ chăm sóc khách hàng, môi trường cạnh tranh khốc liệt chắc chắn sẽ là những vấn đề khiến bạn phải đau đầu.

Mùa sale cuối năm vô cùng hấp dẫn

Chủ shop online cần phải hoạch định một hệ thống quản lý rõ ràng, hiệu quả, để có thể đạt được tỷ suất lợi nhuận cao nhất. Thời gian gần đây, nhiều chủ shop đã chuyển sang sử dụng những chatbot tự động để tránh việc phải trả lời những câu hỏi lặp lại của khách hàng từ đó tiết kiệm được thời gian, chi phí nhân công. Tích hợp AI thông minh, chatbot sẽ tiếp cận đúng nhu cầu mà khách hàng đang tìm kiếm. Việc chạy email marketing, push notice cũng là những giải pháp tốt để tiếp cận được nhiều hơn những khách hàng tiềm năng, đẩy thêm đơn hàng.

Với những chủ shop online còn đang loay hoay trong việc xây dựng hệ thống, Bizfly sẽ là một lựa chọn tuyệt vời giúp bạn giải quyết triệt để những khó khăn này.

Bizfly mang đến trọn bộ các giải pháp quản lý bán hàng online từ xa mà chủ shop online có thể sử dụng để quản lý đơn hàng, quản lý kho, quản lý thu chi, quản lý hoạt động marketing và chăm sóc khách hàng như:

Bizfly Chatbot - nhân sự ảo trực chiến 24/7 theo kịch bản và keyword của khách hàng, giúp tư vấn và chốt đơn ngay tại nhà.

Bizfly Email Marketing chống spam, tự động gửi hàng loạt email giúp doanh nghiệp duy trì tương tác với khách hàng.

Hệ thống lưu trữ dữ liệu mini CRM - kho quản lý dữ liệu khách hàng giúp dễ dàng tìm kiếm, lưu trữ thông tin khách hàng qua thẻ tags, nhân viên phụ trách,...

Tích hợp sẵn nhiều kênh giao hàng như Ahamove, Viettel Post, Giao hàng nhanh,...

Tích hợp công cụ phát mã giảm giá, báo cáo thống kê tiện lợi giúp giảm nguồn nhân lực triệt để

Giải pháp Bizfly dành cho nhà hàng giúp tự triển khai hoạt động quản lý bán hàng, giảm sự phụ thuộc vào các bên thứ 3, chủ động mở rộng kênh bán.

Bizfly là giải pháp của công ty công nghệ VCCorp - Công ty hàng đầu trong lĩnh vực truyền thông và internet tại Việt Nam. Với đội ngũ kỹ thuật viên trình độ cao và kinh nghiệm lâu năm làm việc trên các công nghệ khác nhau như cloud, mobile, web..., chúng tôi có đủ khả năng để hỗ trợ đưa ra những lời khuyên hữu ích và công nghệ toàn diện giúp doanh nghiệp chuyển đổi số thành công.

Dành cho độc giả quan tâm tới các dịch vụ do Bizfly cung cấp có thể truy cập tại đây nhận những ưu đãi siêu khủng hoặc liên hệ số hotline: 1900 636465