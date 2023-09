Gỡ xong mặt bằng, nhà thầu Quốc lộ 8A đẩy nhanh tiến độ

Tuyến Quốc lộ 8A đoạn qua thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh. Ảnh tư liệu: Duy Khương/TTXVN

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án 4 (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, trước đó do khó khăn về thời tiết và mặt bằng nên nhiều gói thầu của dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 8A bị chậm tiến độ. Hiện khó khăn về giải phóng mặt bằng đã được giải quyết, đặc biệt là giữa tháng 8 vừa qua, vướng mắc về chuyển đổi đất rừng tự nhiên đã được tháo gỡ, vì vậy, các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ trên công trường.

Cụ thể, về tiến độ trên công trường, theo báo cáo mới nhất của Ban Quản lý dự án 4 (đại diện chủ đầu tư), dự án gồm 12 gói thầu xây lắp. Đến thời điểm này 5 gói thầu xây lắp (gồm XL1, XL1A, XL2, XL3, XL4) đã thi công hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng thuộc phạm vi đoạn Km37 - Km52+3,4. Hai gói XL5, XL6 cũng mới hoàn thành và chuẩn bị bàn giao đưa vào sử dụng dịp 30/4 vừa qua. Đối với gói thầu XL7, XL8 cũng đang được các nhà thầu thi công những hạng mục còn lại, dự kiến hoàn thành trong tháng 9 này.

Đối với 3 gói còn lại gồm XL9, XL10, XL11, đại diện Ban Quản lý dự án 4 cho hay, gói XL9, XL10, đơn vị đang yêu cầu nhà thầu tập trung máy móc thi công, đặc biệt là phần đào đắp để chạy đua tiến độ trước mùa mưa năm nay tại Hà Tĩnh. Riêng gói XL11 (sửa chữa 1 cầu và xây dựng mới 1 cầu) mới triển khai từ tháng 7 nhưng nhà thầu cũng đã tập trung đủ máy móc thiết bị để thi công.

Tại gói thầu XL09 (với giá trị xây lắp là 128 tỷ đồng do liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Huy (Hà Tĩnh) - Công ty cổ phần Đầu tư 484 và Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hà Tĩnh thi công, đại diện nhà thầu Thành Huy cho hay, sau khi giải quyết xong thủ tục chuyển đổi đất rừng tự nhiên vào giữa tháng 8 vừa qua, nhà thầu đã huy động đủ máy móc thiết bị để thi công trên công trường. Riêng Thành Huy đảm nhận giá trị hợp đồng 47,5 tỷ đồng đã huy động hơn 20 đầu máy, thiết bị cùng trên 20 nhân sự trên công trường. Sau gần 1 tháng thi công, sản lượng của Thành Huy đã đạt trên 12 tỷ đồng.

Về đảm bảo chất lượng công trình, lãnh đạo Chi cục Quản lý đầu tư (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, đơn vị thường xuyên có các đoàn để trực tiếp vào công trường kiểm tra tiến độ, chất lượng trên công trường. Đồng thời cũng có nhiều văn bản nhắc nhở đại diện chủ đầu tư, nhầu chấp hành nghiêm chỉnh an toàn lao động, an toàn vệ sinh trên công trường. Đặc biệt, Quốc lộ 8A là tuyến đường kết nối với cửa khẩu quốc tế Cầu Treo nên xe tải chở nặng thường xuyên qua lại với lưu lượng lớn. Chính vì vậy việc bảo đảm chấp hành an toàn giao thông trong bối cảnh vừa thi công vừa khai thác là hết sức khó khăn. Vì vậy, chủ đầu tư đã yêu cầu nhà thầu ưu tiên việc phân luồng đảm bảo an toàn giao thông lên hàng đầu.

“Về tiến độ gói thầu XL9, XL10 mặc dù đã được giải quyết vướng mắc trong chuyển đổi đất rừng tư nhiên nhưng 2 gói thầu này khó có thể hoàn thành vào tháng 12/2023 theo như mục tiêu ban đầu đặt ra do thời điểm 3 tháng cuối năm là thời điểm mùa mưa. Nhà thầu đang quyết tâm hoàn thành trước khi kết thúc hợp đồng vào ngày 27/6/2024”, đại diện Chi cục Quản lý đầu tư nhấn mạnh.

Về phía đại diện chủ đầu tư, lãnh đạo Ban Quản lý dự án 4 khẳng định, vượt qua nhiều khó khăn do ảnh hưởng mưa bão, sạt trượt liên tục ở một số đoạn đường đèo, giá cả vật liệu leo thang… Ban Quản lý dự án 4 đã kịp thời đã động viên, chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm hoàn thành theo đúng kế hoạch.

Để đảm bảo tiến độ chung của toàn dự án mà Bộ Giao thông vận tải đề ra, lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc còn lại như di dời hệ thống cột điện, đường dây điện lực; đẩy nhanh các thủ tục cần thiết liên quan đến trồng rừng thay thế, qua đó giúp các nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ đến ra là hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 6/2024.

Theo đánh giá của Bộ Giao thông vận tải, sau khi dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 8A được hoàn thành sẽ giúp phương tiện giao thông từ thị trấn Phố Châu lên cửa khẩu Cầu Treo thuận lợi hơn. Thời gian di chuyển trên tuyến sẽ giảm một nữa khoảng 1,5 tiếng thay vì phải mất gần 3 tiếng như hiện nay.

Dự án nâng hoàn thành sẽ góp phần phát triển giao thương buôn bán cho nhân dân trong khu vực cũng như thúc đẩy giao lưu, hợp tác phát triển kinh tế giữa Việt Nam với các nước.

Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 8A đoạn Km0 - Km85+250 (tổng chiều dài 85,3 km) bắt đầu từ ngã ba thị xã Hồng Lĩnh đến cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) được triển khai từ năm 2010 với tổng số tổng mức đầu tư gần 1.663 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Do gặp khó khăn về nguồn vố, dự án được phân đoạn đầu tư theo diện ưu tiên làm trước những đoạn qua cấp thiết, đoạn có nguy cơ mất an toàn giao thông. Vì vậy, các gói từ 1 - 3 (XL1, XL2, XL3) đã đưa vào sử dụng từ năm 2016. Các gói còn dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác tháng 6/2024.