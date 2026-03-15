Góc nhìn chuyên gia: Chứng khoán có thể quay lại "test đáy" lần 2, loạt nhóm cổ phiếu giảm sâu phát tín hiệu hồi phục

VN-Index đã lao dốc hơn 100 điểm ngay trong phiên giao dịch đầu tuần, xóa sạch toàn bộ mức tăng tích lũy từ cuối năm trước. Dù thị trường sau đó ghi nhận hai phiên hồi phục kỹ thuật, song chỉ số nhanh chóng điều chỉnh để tuột mất mốc 1.700 điểm. Đáng chú ý, thanh khoản suy giảm cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn khá thận trọng sau nhịp điều chỉnh mạnh.

Các chuyên gia cho rằng ﻿VN-Index cần thêm thời gian tích luỹ và kiểm định lại trước khi có nhịp hồi phục rõ ràng hơn. Do đó nhà đầu tư nên duy trì sự thận trọng trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

VN-Index có thể kiểm định vùng đáy 2

Theo bà Vũ Thị Quỳnh Trang, chuyên gia phân tích tại Chứng khoán Pinetree, cú sốc năng lượng khi giá dầu tăng vọt lên khoảng 120 USD/thùng đã tạo áp lực lớn lên thị trường tài chính toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Dòng tiền trên thị trường cũng trở nên thận trọng hơn từ giữa tuần. Các nhóm cổ phiếu có hệ số beta cao như chứng khoán và ngân hàng bắt đầu suy yếu rõ rệt, trong khi nhóm dầu khí hưởng lợi từ đà tăng của giá dầu cũng xuất hiện tín hiệu phân phối kể từ giữa tuần.

Dù nguyên nhân ban đầu của đợt điều chỉnh đến từ biến động mạnh của giá dầu thế giới, chuyên gia cho rằng việc cổ phiếu dầu khí bị bán ra ngay cả khi giá dầu phục hồi lại mang đến một số tín hiệu tích cực. Thứ nhất, dòng tiền rút khỏi nhóm này có thể dịch chuyển sang các nhóm ngành khác trên thị trường. Thứ hai, xu hướng thị trường trong giai đoạn tới nhiều khả năng sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào các yếu tố nội tại của nền kinh tế trong nước thay vì hoàn toàn bị chi phối bởi yếu tố bên ngoài.

Về mặt thông tin, tuần tới được xem là giai đoạn khá nhạy cảm khi ngày 19/3 sẽ diễn ra cuộc họp Hội đồng Tư vấn Chính sách của FTSE Russell liên quan đến tiến trình xem xét nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. Bên cạnh đó, đây cũng là khoảng thời gian ngay sau cuộc bầu cử toàn quốc, do đó tâm lý thị trường được kỳ vọng có thể nhận được thêm các yếu tố hỗ trợ nhằm giảm bớt sự lo ngại từ những biến động liên quan đến căng thẳng tại Trung Đông.

Ở góc độ kỹ thuật, bà Trang cho rằng VN-Index nhiều khả năng sẽ quay lại kiểm định vùng đáy thứ hai trước khi phát đi tín hiệu hồi phục rõ ràng hơn. Vùng hỗ trợ quan trọng cần theo dõi là khu vực 1.650 điểm. Trong kịch bản kiểm định đáy, chỉ số có thể dao động trong vùng 1.650–1.670 điểm với thanh khoản quanh mức 30.000 tỷ đồng.

Theo đánh giá của chuyên gia Pinetree, xu hướng chủ đạo của tuần tới có thể là quá trình tích lũy và tạo nền trước khi hình thành một xu hướng mới rõ ràng hơn. Trong giai đoạn này, nhà đầu tư được khuyến nghị thận trọng với những nhóm cổ phiếu đang thể hiện sức yếu hơn so với thị trường chung, đặc biệt là các cổ phiếu chứng khoán có mức giá đóng cửa cuối tuần thấp hơn mức giá của phiên giảm mạnh ngày 9/3, hoặc một số cổ phiếu thuộc nhóm công nghệ.

Thị trường chưa xác nhận tạo đáy

Nhận định về diễn biến thị trường, ông Lương Phước Duy, Giám đốc Phân tích tại Chứng khoán Kafi cho rằng VN-Index vẫn đang trong quá trình tìm lại trạng thái cân bằng sau cú điều chỉnh mạnh. Dù lực cầu bắt đáy đã xuất hiện, nhưng chưa đủ mạnh để duy trì một nhịp hồi phục bền vững.

Theo ông Duy, sự suy giảm của thanh khoản sau phiên giảm sâu cho thấy dòng tiền trên thị trường chủ yếu mang tính thăm dò, chưa sẵn sàng trả mức giá cao hơn để hình thành xu hướng tăng mới khiến VN-Index vẫn đóng cửa tuần ở dưới mốc 1.700 điểm. Vì vậy, diễn biến hiện tại vẫn nên được nhìn nhận là nhịp hồi phục kỹ thuật sau cú giảm sốc, trong bối cảnh biến động lần này chịu ảnh hưởng đáng kể từ các yếu tố bên ngoài như giá dầu và căng thẳng địa chính trị.

Vị chuyên gia của Kafi cho rằng sau nhịp điều chỉnh mạnh, mặt bằng định giá thị trường đã trở nên hấp dẫn hơn, song rủi ro bên ngoài vẫn chưa thực sự được giải tỏa nên nhà đầu tư cần duy trì sự thận trọng.

Thị trường tuần qua cũng đã xuất hiện những tín hiệu đầu tiên của quá trình hình thành vùng đáy, song nhiều khả năng sẽ cần thêm một nhịp kiểm định với điều kiện chỉ số không giảm sâu hơn và thanh khoản cải thiện trở lại trong các nhịp hồi.

Điểm tích cực là nền tảng nội tại của thị trường vẫn tương đối ổn định. Kết quả kinh doanh quý IV/2025 cho thấy lợi nhuận toàn thị trường tăng khoảng 40% so với cùng kỳ, trong khi định giá cũng trở nên hấp dẫn hơn khi P/E của VN-Index hiện quanh 13,5–14 lần, thuộc vùng thấp trong vòng một năm.

Theo vị giám đốc phân tích, yếu tố then chốt giúp thị trường ổn định trở lại vẫn là sự cải thiện của môi trường bên ngoài, đặc biệt là diễn biến của giá Brent crude oil. Khi giá dầu biến động mạnh từ dưới 90 USD lên trên 100 USD chỉ trong vài phiên, nhà đầu tư sẽ gặp khó khăn trong việc định giá lại triển vọng lạm phát, lãi suất và tăng trưởng kinh tế.

Ở góc độ trung hạn, câu chuyện nâng hạng thị trường vẫn được xem là điểm tựa quan trọng. Theo lộ trình của FTSE Russell, Việt Nam đang hướng tới mục tiêu được nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging) với mốc hiệu lực dự kiến vào ngày 21/9/2026. Theo ông Duy, tác động của quá trình này không chỉ đến từ dòng vốn ETF thụ động mà còn từ các quỹ chủ động thường giải ngân sớm để đón đầu cơ hội nâng hạng.

Về chiến lược đầu tư, ông Lương Phước Duy khuyến nghị nhà đầu tư nên giải ngân từng bước và gắn với các tín hiệu xác nhận rõ ràng của thị trường, thay vì mua mạnh chỉ vì giá đã giảm sâu. Nếu thị trường dần ổn định và mặt bằng định giá trở nên hấp dẫn hơn, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có thể đóng vai trò dẫn dắt, đặc biệt là các doanh nghiệp gắn với câu chuyện tăng trưởng trong nước như đầu tư công hoặc các cổ phiếu hưởng lợi từ triển vọng nâng hạng. Ngoài ra, một số nhóm ngành mang tính phòng thủ như bảo hiểm hoặc thủy điện cũng có thể được cân nhắc trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Nhiều nhóm ngành giảm sâu đang có tín hiệu hồi phục