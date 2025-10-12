Góc nhìn chuyên gia: Dòng tiền lớn nhập cuộc, VN-Index vẫn còn tiềm năng tăng thêm 20–30%

Một tuần “thăng hoa” khép lại với thị trường chứng khoán Việt Nam khi VN-Index chính thức lập đỉnh lịch sử. Cú hích từ sự kiện Việt Nam được nâng hạng thị trường cùng việc ra mắt hợp đồng tương lai VN100 đã thổi bùng tâm lý hứng khởi, kéo VN-Index tăng gần 100 điểm chỉ trong một tuần, đi kèm thanh khoản vọt lên mức cao.

Dự báo về thị trường tuần tới, đa số chuyên gia đồng thuận thị trường sẽ tiếp tục bùng nổ với sự dẫn dắt nhóm vốn hoá lớn. Tuy nhiên, chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư không nên mua đuổi bằng mọi giá, mà nên áp dụng chiến lược giải ngân theo từng phần.

Thị trường có thể tiếp tục bùng nổ

Ông Đinh Việt Bách – Chuyên gia Phân tích Chứng khoán Pinetree cho rằng VN-Index vừa trải qua một tuần giao dịch đầy thăng hoa với hai thông tin nổi bật: thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng và hợp đồng tương lai VN100 được ra mắt.

Theo đà tâm lý tích cực đó, hai phiên cuối tuần (thứ Năm và thứ Sáu) VN-Index tiếp tục bứt phá thêm gần 50 điểm khi mùa công bố báo cáo tài chính quý 3 bắt đầu hé lộ. Tính chung cả tuần, chỉ số VN-Index tăng hơn 100 điểm so với tuần trước. Đáng chú ý, riêng nhóm cổ phiếu nhà Vingroup (VIC, VHM, VRE, VPL) đã đóng góp hơn 45 điểm vào đà tăng của chỉ số. Thanh khoản tuần qua duy trì quanh mức trung bình 35.000 tỷ đồng/phiên, thấp hơn giai đoạn sôi động hồi tháng 7–8.

Điều này phần nào cho thấy dòng tiền vẫn tập trung chủ yếu ở nhóm cổ phiếu trụ, dẫn tới hiện tượng “chỉ số tăng – tài khoản không tăng” ở nhiều nhà đầu tư. Dù vậy, tín hiệu tích cực là dòng tiền đã quay trở lại nhóm Ngân hàng trong hai phiên cuối tuần, củng cố đáng kể cho đà đi lên của chỉ số. Nhóm Bất động sản cũng có diễn biến phục hồi, dù bối cảnh vẫn tồn tại yếu tố siết tín dụng cho vay mua nhà thứ hai và thứ ba nhằm kiểm soát giá.

Về xu hướng tuần tới, chuyên gia cho rằng thị trường có thể tiếp tục bùng nổ để hướng tới những đỉnh cao mới. Dù nhịp tăng tuần qua chủ yếu nhờ nhóm cổ phiếu nhà Vin, nhưng cuối tuần đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu lan tỏa sang các nhóm ngành khác. Khi kết quả kinh doanh quý 3 dần được công bố, nếu tích cực, đây sẽ là chất xúc tác quan trọng giúp thị trường duy trì đà tăng.

Bên cạnh đó, tuần tới cũng là tuần đáo hạn phái sinh, khả năng cao chỉ số vẫn được giữ nhịp bằng việc kéo các mã trụ trước kỳ đáo hạn. Chuyên gia kỳ vọng nhóm Vin và Ngân hàng sẽ tiếp tục giữ vai trò dẫn sóng , trong khi dòng tiền có thể luân chuyển sang các nhóm Chứng khoán, Bất động sản, Thép và Đầu tư công, tạo nền tảng cho nhịp tăng bền vững hơn.

VN-Index vẫn còn tiềm năng tăng thêm 20–30%

Ông Nguyễn Minh Hoàng – Giám đốc Phân tích Chứng khoán VFS cho rằng việc chỉ số VN-Index bứt phá khỏi vùng đỉnh lịch sử quanh 1.300 điểm, sau giai đoạn tích lũy kéo dài từ tháng 4 đến tháng 9/2025, là tín hiệu kỹ thuật rất tích cực. Cú bứt phá này đi kèm thanh khoản gia tăng đột biến, xác nhận sức mạnh xu hướng theo Lý thuyết Dow.

Sự nhập cuộc mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu trụ cột phản ánh dòng tiền lớn đang đặt cược vào tiềm năng tăng trưởng dài hạn của thị trường, thay vì chỉ là hưng phấn ngắn hạn. Lộ trình nâng hạng rõ ràng đã trở thành chất xúc tác khiến dòng tiền thông minh hành động quyết liệt hơn.

Trước lo ngại về khả năng điều chỉnh sau giai đoạn tăng nóng, ông Hoàng cho rằng hiện tượng “buy the rumor, sell the news” không hoàn toàn phù hợp trong bối cảnh hiện nay. Theo nguyên tắc của phân tích kỹ thuật, xu hướng được giả định là tiếp diễn cho đến khi xuất hiện tín hiệu đảo chiều rõ ràng.

VN-Index chinh phục thành công đỉnh lịch sử, xác lập mặt bằng giá mới và mở ra chu kỳ tăng trưởng mới. Dù vậy, một nhịp điều chỉnh kỹ thuật sau tuần tăng mạnh nhất lịch sử là “hoàn toàn bình thường và cần thiết”. Thay vì lo sợ ‘sell the news’, nhà đầu tư nên coi các nhịp điều chỉnh là cơ hội tái cơ cấu danh mục, gia tăng tỷ trọng ở cổ phiếu dẫn dắt có nền tảng cơ bản tốt,” ông khuyến nghị.

Theo ông Hoàng, quy mô thanh khoản trên 30.000 tỷ đồng/phiên cho thấy sự trở lại của dòng vốn tổ chức. Khó có thể cho rằng đây chỉ là phản ứng ngắn hạn của nhà đầu tư cá nhân, khi giao dịch tập trung mạnh ở các cổ phiếu blue-chip như VPB (5.704 tỷ đồng), VHM (5.008 tỷ đồng) hay CTG (3.562 tỷ đồng).

Ông nhấn mạnh, theo Lý thuyết Dow, khối lượng giao dịch phải xác nhận xu hướng. Việc thanh khoản tăng vọt cùng lúc với giá vượt đỉnh là minh chứng cho xu hướng tăng bền vững. “Thanh khoản kỷ lục tháng 8/2025 – trung bình 1,4 tỷ cổ phiếu/phiên – sẽ sớm bị vượt qua khi dòng vốn ngoại giải ngân mạnh mẽ hơn theo câu chuyện nâng hạng. Đây sẽ là tín hiệu khởi đầu cho một giai đoạn mới của thị trường chứng khoán Việt Nam”, ông nhận định.

Theo ông Hoàng, độ bền của xu hướng tăng sẽ phụ thuộc vào sự cộng hưởng của ba trụ cột: Thanh khoản – Lợi nhuận doanh nghiệp – Yếu tố vĩ mô.

“Thị trường hiện đang ở giai đoạn hai của chu kỳ tăng – giai đoạn bứt phá (‘Public Participation’ theo Lý thuyết Dow). Trong giai đoạn này, thanh khoản dồi dào là yếu tố tiên quyết. Dòng vốn ngoại theo câu chuyện nâng hạng sẽ tiếp tục là động lực chính trong 6–12 tháng tới,” ông phân tích.

Song song, lợi nhuận doanh nghiệp là động cơ tăng trưởng cốt lõi. Báo cáo quý 3 và triển vọng quý 4 sẽ là phép thử cho đà tăng hiện nay. Nếu kết quả kinh doanh tăng trưởng tương xứng, định giá P/E thị trường vẫn hấp dẫn ngay cả ở mặt bằng giá cao hơn.

Cuối cùng, chính sách tiền tệ và môi trường vĩ mô ổn định tiếp tục là bệ đỡ cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Lãi suất thấp giúp chi phí vốn duy trì ở mức hợp lý, tạo nền cho dòng vốn dài hạn và củng cố niềm tin của khối ngoại.

Theo ông Hoàng, dù P/E của VN-Index đã vượt 16 lần, nhưng so với các thị trường vừa được nâng hạng lên FTSE Emerging Markets – thường có P/E quanh 18–20 – dư địa tăng của thị trường Việt Nam vẫn còn. “Tiềm năng tăng thêm 20–30% cho chỉ số là hoàn toàn khả thi, đặc biệt nếu lợi nhuận quý 3 tích cực, giúp mặt bằng định giá trở nên hấp dẫn trở lại,” ông đánh giá.

Tuy nhiên, vị chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư không nên mua đuổi bằng mọi giá, mà nên áp dụng chiến lược giải ngân theo từng phần (Pyramid Strategy) trong các nhịp điều chỉnh. Quan trọng nhất là phải tuân thủ kỷ luật và xác định rõ điểm dừng lỗ cho từng vị thế. Thị trường luôn có cơ hội cho những nhà đầu tư kiên nhẫn và kỷ luật.