Góc nhìn chuyên gia: Rủi ro "2 đỉnh" sẽ được tính đến nếu ngưỡng 1.250 điểm bị phá vỡ

VN-Index chứng kiến tuần giao dịch giằng co mạnh. Chỉ số mặc dù tăng điểm so với tuần trước song biên độ dao động tương đối lớn trong bối cảnh nhiều luồng thông tin tác động. Động thái NHNN chào bán tín phiếu trở lại sau 4 tháng tạm ngưng để điều tiết tỷ giá đã kích hoạt tâm lý tiêu cực của nhà đầu tư, khiến thị trường giảm gần 12 điểm phiên đầu tuần. Lực cầu trở lại sau đó giúp Index hồi phục 2 phiên liên tiếp trước khi tâm lý giằng co xuất hiện vào cuối tuần khiến thị trường điều chỉnh giảm.

VN-Index kết tuần tăng +1,3% lên 1.263,78 điểm, thanh khoản cải thiện với giá trị giao dịch trên 3 sàn đạt 30.135 tỷ đồng/phiên. Khối ngoại tiếp đà bán ròng với tổng giá trị hơn 2.800 tỷ đồng trên cả ba sàn.

Nhận định về thị trường chứng khoán trong tuần tới, hầu hết các chuyên gia duy trì quan điểm tương đối thận trọng. Đà tăng trong ngắn hạn vẫn chưa hoàn toàn bị phá vỡ tuy nhiên áp lực điều chỉnh đang mạnh dần lên. Nhà đầu tư vẫn có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu với nền tảng cơ bản tốt, đồng thời hạn chế mua đuổi tại những nhịp hưng phấn của thị trường và kiểm soát dùng margin.

Chờ đợi trước cuộc họp FED, vùng 1.280-1.300 điểm có thể là đỉnh của nửa đầu năm 2024

Phân tích bối cảnh hiện tại, ông Bùi Văn Huy – Giám đốc Chi nhánh TP.HCM Chứng khoán DSC cho rằng chưa xuất hiện những rủi ro quá lớn nhưng thị trường dần ghi nhận nhiều hơn các yếu tố tiêu cực. Hiện thị trường thế giới đang ở vùng nhạy cảm khi đà tăng của các TTCK đang chững lại khi vào tín hiệu quá mua và chờ đợi kỳ họp của FED ở giữa tuần tới. CPI của Mỹ tháng Hai tiếp tục tăng cao và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng mạnh trở lại là những tín hiệu rất cần đáng lưu ý. Kỳ họp của FED vào ngày 20-21/3 tới đây sẽ mang tính định hướng rất lớn cho các thị trường tài sản.

Trong nước, các yếu tố mang tính tích cực nền tảng như môi trường lãi suất thấp hay quá trình phục hồi kinh tế vẫn là điểm sáng, cũng câu chuyện nâng hạng thị trường vẫn được kể, tuy nhiên cũng dần xuất hiện các yếu tố tiêu cực đáng lưu ý. Đó là vấn đề tỷ giá và việc lợi suất trái phiếu đã có xu hướng tăng trở lại. Thị trường trong nước tuần tới khả năng sẽ giao dịch nghe ngóng thị trường thế giới.

Động thái bán ròng mạnh của nhà đầu tư nước ngoài trong thời gian khoảng 2 tuần qua theo ông Huy là diễn biến tiêu cực dễ hiểu. Mặt khác tâm lý nhà đầu tư trong nước cũng trở nên trung tính hơn, một bên là sự hưng phấn vẫn được duy trì, nhưng một bên là tâm lý chốt lời và phòng thủ với những rủi ro dần xuất hiện.

"Tuần giao dịch tới sẽ cực kỳ quan trọng với nhiều sự kiện đáng chú ý. Các yếu tốt rủi ro mới dần xuất hiện, và chưa quá tiêu cực nhưng tôi thiên về kịch bản thị trường sẽ chịu áp lực trong tuần tới. Ngưỡng kháng cự hiện tại của VN-Index quanh vùng 1.280-1.300 điểm; trong khi đó hỗ trợ quan trọng quanh 1.235-1.240 điểm. Nếu VN-Index thủng vùng hỗ trợ này, vùng hỗ trợ tiếp theo sẽ quanh 1.160-1.180 điểm", Chuyên gia DSC nhận định.

Ông Huy duy trì quan điểm xác suất cao hơn là vùng 1.280-1.300 điểm có thể là vùng đỉnh quý 1/2024 cũng như nửa đầu năm. Còn lại xác suất thấp hơn là 35% thị trường sẽ có thể bứt phá khỏi vùng 1.300 điểm.

Bàn về câu chuyện phát hành tín phiếu của NHNN, chuyên gia đánh giá không có tác động trực tiếp của việc hút tiền qua kênh tín phiếu đến thanh khoản và diễn biến thị trường chứng khoán, vì hai thị trường này tách biệt. Tuy nhiên tìm hiểu rõ nguyên nhân đằng sau các quyết định của NHNN sẽ lý giải được tác động. Như trong giai đoạn tháng 9-10/2023, việc hút tiền khiến thị trường chứng khoán giảm rất mạnh.

Theo ông Huy, quyết định hút tiền lần này nếu xét riêng về mặt điều hành tỷ giá là quyết định đúng đắn khi tỷ giá luôn trong trạng thái áp lực từ năm ngoái. Động thái hút ròng của NHNN cũng mang tính rất hợp lý, là bước đi trước, "tiên hạ thủ vi cường". Nếu FED ra những động thái cứng rắn về chính sách tiền tệ và đồng Dollar theo đó tăng mạnh, NHNN đã có những động thái phản ứng trước, có dư địa và ở thế chủ động hơn để ứng phó. Ngược lại trong tình huống xấu có thể tiếp tục hút ròng nhưng do đã hút ròng chủ động từ trước sẽ không khiến tâm lý thị trường hoảng loạn. Nếu định hướng của FED bớt "diều hâu" và liên thị trường bình ổn, NHNN có thể ngưng hút ròng và bơm dần trở lại lượng tiền đã hút

Từ động thái trên có thể thấy, không chỉ nhà đầu tư trong nước mà toàn bộ các thị trường thế giới và các cơ quan quản lý vẫn đang rất chờ đợi kỳ họp của FED lần này. Có thể nói kỳ họp của FED lần này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng.

Giám đốc DSC khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn có thể hạ tỷ trọng vì những tín hiệu suy yếu xuất hiện nhiều hơn. Khả năng bứt phá được đánh giá thấp hơn khả năng thị trường sẽ rơi vào nhịp điều chỉnh. Đối với luân chuyển nhóm cổ phiếu, ông Huy cho rằng ở giai đoạn này, dòng tiền khả năng sẽ lan tỏa đến nhóm cổ phiếu chưa tăng trong thời gian qua và đang yếu hơn thị trường chung như bất động sản, điện nước xăng dầu khí đốt, dầu khí… Trong khi đó các nhóm đã tăng mạnh sẽ chịu áp lực bán rõ ràng hơn, đặc biệt cần cẩn trọng hơn với các nhóm đã suy yếu như ngân hàng, tài nguyên cơ bản…

Luân chuyển nhóm ngành của DSC

Rủi ro mô hình 2 đỉnh sẽ được tính đến nếu ngưỡng 1.250 điểm bị phá vỡ



Ông Nguyễn Anh Khoa, Trưởng phòng phân tích - Nghiên cứu Chứng khoán Agriseco cho rằng thị trường sẽ phải tiếp tục trải qua những nhịp tăng/giảm với biên độ rộng trong tuần tới trước khi xuất hiện xu hướng rõ ràng hơn do vùng 1.280-1.300 điểm được đánh giá là ngưỡng cản khá mạnh của VN-Index. Bên cạnh đó, những chỉ báo về động lượng đang có phần suy yếu cho thấy chỉ số sẽ cần thời gian tích lũy trở lại nếu như muốn tiếp tục xu hướng tăng điểm chủ đạo. Rủi ro thiết lập mô hình hai đỉnh chỉ được thực sự tính đến trong kịch bản ngưỡng hỗ trợ đáng lưu ý 1.250 điểm bị phá vỡ.

Chuyên gia đến từ Agriseco nhận định việc hút tiền thông qua kênh tín phiếu trên thị trường mở trước mắt chỉ gây ảnh hưởng lên tâm lý của các nhà đầu tư chứ chưa thực sự tác động lên thanh khoản của thị trường do quy mô hút ròng tính tới thời điểm hiện tại vẫn chưa phải quá lớn. Tuy nhiên, nếu tỷ giá không sớm có dấu hiệu hạ nhiệt, NHNN sẽ buộc phải đẩy mạnh hút ròng với quy mô lớn hơn hoặc sử dụng các biện pháp can thiệp mạnh tay hơn. Đây vẫn sẽ là yếu tố cần theo dõi sát sao trong thời gian tới.

Ngoài ra, trong bối cảnh tỷ giá biến động, các nhà đầu tư nước ngoài thường có xu hướng hạn chế giải ngân hơn. Điều này sẽ gây ảnh hưởng đến dòng vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam và theo đó là thanh khoản tiền đồng trong nền kinh tế. Đồng thời hoạt động sản xuất cũng như kết quá kinh doanh của các doanh nghiệp nhập khẩu cũng chịu tác động tiêu cực khi mà tỷ giá tăng sẽ khiến cho chi phí bị đội lên rất nhiều. Và cuối cùng là việc nếu tỷ giá tiếp tục duy trì đà tăng, NHNN có thể phải xem xét việc tăng lãi suất trở lại và khiến cho các doanh nghiệp phải chịu chi phí lãi vay cao hơn.

Bàn về động thái khối ngoại đẩy mạnh đà bán ròng trong tuần qua, ông Khoa đánh giá đa phần xuất phát từ việc các quỹ ETF thực hiện cơ cấu lại danh mục đầu tư. Đây là hoạt động mua bán thông thường và đã được thông báo từ trước nên ảnh hưởng đến thị trường được cho là không đáng kể.

"Xu hướng bán ròng của các khối ngoại đã diễn ra trong nhiều tháng trở lại đây và chưa có dấu hiệu sẽ sớm đảo chiều. Việc dự báo thời điểm khối ngoại dừng bán không đem lại nhiều ý nghĩa khi mà TTCK kể từ thời điểm cuối năm 2023 cho đến nay vẫn tiếp tục ghi nhận diễn biến khởi sắc mặc dù các NĐTNN đẩy mạnh đà bán ròng với quy mô lớn", ông Khoa cho hay.

Chuyên gia Agriseco Research khuyến nghị nhà đầu tư vẫn tiếp tục nắm giữ các vị thế đã mở trong thời gian qua, hạn chế giải ngân trong các nhịp tăng điểm hưng phấn và sử dụng margin một cách mạnh tay. Việc duy trì một lượng tiền mặt khoảng 30% được đánh giá là phù hợp để chờ các cơ hội giải ngân mới khi xuất hiện các nhịp điều chỉnh do xu hướng tăng điểm trong trung và dài hạn của chỉ số vẫn đang đóng vai trò chủ đạo.

Một vài nhóm ngành đáng lưu ý được kỳ vọng sẽ tiếp tục hút tiền trong thời gian tới bao gồm nhóm ngành ngân hàng, thủy sản, dệt may và logistics.

Thận trọng trước phiên họp của FED

Theo quan điểm của ông Đinh Quang Hinh, Trưởng Bộ phận vĩ mô và Chiến lược thị trường VNDirect, thị trường chứng khoán hướng tới tuần giao dịch quan trọng khi Fed sẽ có cuộc họp về chính sách tiền tệ diễn ra trong ngày 19-20/3 tới và chỉ số VN-Index có thể "test" lại vùng kháng cự quanh 1.280 điểm.

Ông Hinh cho biết thị trường đang kỳ vọng những hé lộ mới về hướng đi tiếp theo của Fed, cụ thể là thời điểm dự kiến bắt đầu cắt giảm lãi suất điều hành và mức độ cắt giảm dự kiến trong năm nay. Nếu kịch bản của Fed đưa ra không quá "diều hâu" so với kỳ vọng trước đó của thị trường (bắt đầu cắt giảm lãi suất từ quý II/2024 và có ít nhất 3 đợt cắt giảm trong năm 2024) thì hoàn toàn có thể kỳ vọng vào sự phản ứng tích cực của các thị trường tài chính trên toàn cầu.

Quay lại các vấn đề trong nước, việc thị trường chứng khoán phản ứng không quá tiêu cực về động thái phát hành tín phiếu nhờ thị trường hiện tại đang có nhiều yếu tố hỗ trợ so với thời điểm cơ quan điều hành có động thái tương tự vào năm ngoái, bao gồm triển vọng phục hồi kinh tế rõ rệt hơn, bức tranh KQKD quý 1 dự kiến tích cực và là bệ đỡ cho thị trường cộng thêm dòng tiền trong nước đang khá quyết liệt, được hậu thuẫn bởi môi trường lãi suất thấp và tâm lý kỳ vọng vào câu chuyện nâng hạng thị trường.

Nhìn chung, xu hướng tăng từ đầu năm của thị trường vẫn chưa bị xâm phạm và chỉ số VN-Index có thể kiểm định lại vùng kháng cự quanh 1.280 điểm trong tuần tới. Chuyên gia VNDirect khuyến nghị nhà đầu tư có thể tiếp tục duy trì nắm giữ cổ phiếu, ưu tiên phân bổ vào những nhóm cổ phiếu đang có yếu tố cơ bản hỗ trợ như nhóm cổ phiếu chứng khoán, tiêu dùng, xuất khẩu, bất động sản khu công nghiệp.