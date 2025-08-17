Góc nhìn chuyên gia: Rung lắc có thể sớm xuất hiện, tận dụng cơ hội "săn" nhóm cổ phiếu có câu chuyện tăng trưởng

Thị trường chứng khoán ghi nhận một tuần giao dịch (11-15/8) đầy cảm xúc. VN-Index tăng một mạch 4 phiên liên tiếp đầu tuần và quay đầu điều chỉnh trong phiên thứ Sáu để đóng cửa tại 1.630 điểm, tương ứng tăng 45 điểm (+2,8%) so với cuối tuần trước. Về giá trị giao dịch của nhóm nhà đầu tư nước ngoài, lũy kế 5 phiên, khối ngoại bán ròng hơn 8.435 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Nhận định cho diễn biến tuần giao dịch mới (18-22/8), các chuyên ﻿gia đều giữ chung quan điểm về một nhịp rung lắc hoặc điều chỉnh kỹ thuật có thể dễ xảy ra, tuy nhiên xu hướng tăng trung - dài hạn vẫn được bảo toàn.

Động lực tăng thêm chưa đủ mạnh trong khi áp lực chốt lời ngày càng lớn, rung lắc dễ xảy ra

Theo ông Đinh Việt Bách, Chuyên gia Phân tích Chứng khoán Pinetree, VN-Index khép lại tuần giao dịch bằng một cây nến xanh nhưng xuất hiện râu nến phía trên, phản ánh áp lực chốt lời rõ rệt. Thanh khoản thị trường tiếp tục được duy trì trung bình quanh ngưỡng 50.000 tỷ đồng/phiên – mức hiếm thấy trong lịch sử. Điểm nhấn lớn nhất là việc chỉ số chính thức vượt mốc 1.600 điểm – một ngưỡng mà ít ai kỳ vọng vào đầu năm 2025 – và tính từ sau cú sốc thuế quan tháng 4 đến nay, VN-Index đã tăng hơn 50% nhờ dòng tiền luân chuyển mạnh mẽ trên diện rộng, đặc biệt ở các nhóm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại duy trì trạng thái bán ròng và gia tăng mạnh về cuối tuần, gây sức ép đáng kể lên thị trường. Riêng phiên cuối tuần đã thể hiện rõ áp lực này khi VN-Index đảo chiều và đóng cửa giảm hơn 10 điểm. Dù vậy, mặt bằng chung thị trường vẫn khá vững khi không có mã nào giảm sàn, cho thấy tâm lý nhà đầu tư chưa quá tiêu cực và phần lớn vẫn đang có lãi, thậm chí là lãi lớn nếu nắm giữ trong ba tháng gần đây.

Nhìn về tuần tới, ông Bách giữ quan điểm VN-Index sẽ vẫn duy trì trên các đường MA10, MA20 và MA50, cho thấy xu hướng tăng trung hạn chưa bị phá vỡ. Tuy nhiên, sau chuỗi tăng dài, nhiều cổ phiếu đã ở trạng thái “nóng”, động lực tăng thêm chưa đủ mạnh trong khi áp lực chốt lời ngày càng lớn. Do đó, kịch bản rung lắc hoặc điều chỉnh kỹ thuật là dễ xảy ra, với vùng hỗ trợ gần nhất quanh 1.590 điểm. Nếu có điều chỉnh, chủ yếu mang tính ngắn hạn và có thể mở ra cơ hội cho nhà đầu tư ở các nhóm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản – những nhóm ngành vẫn đang thu hút dòng tiền khá mạnh mẽ.

Chuyên gia Pinetree khuyến nghị nhà đầu tư nên siết chặt mốc chặn lãi để bảo vệ thành quả trong tuần tới, đặc biệt với các cổ phiếu đã tăng nóng thời gian qua. Đồng thời, cần giữ tâm lý thận trọng, tránh FOMO và hạn chế mua đuổi ở vùng giá cao.

Nhà đầu tư cần giữ tâm lý thận trọng, tránh mua đuổi theo đà hưng phấn của thị trường

Ông Nguyễn Anh Khoa, Giám đốc phân tích, CTCK Agribank (Agriseco) cho rằng diễn biến tuần qua cho thấy VN-Index tăng điểm khá tích cực nhưng thanh khoản chưa cải thiện tương ứng, trong khi chỉ báo RSI đã tiến vào vùng quá mua. Do đó, những nhịp rung lắc xuất hiện là điều dễ hiểu và được xem là cần thiết để hạ nhiệt dòng tiền đầu cơ trong ngắn hạn. Xu hướng tăng trung – dài hạn của thị trường vẫn được duy trì.

Bước sang tuần giao dịch mới (18–22/8), VN-Index nhiều khả năng sẽ dao động giằng co trong vùng 1.615 – 1.650 điểm nhằm hấp thụ áp lực chốt lời. Sau giai đoạn tích lũy, chỉ số được kỳ vọng sẽ tiếp tục xu hướng tăng, hướng tới vùng đỉnh mới quanh 1.680 – 1.700 điểm.

Trong bối cảnh xu hướng tăng của thị trường vẫn được bảo toàn, ông Khoa cho rằng các nhóm ngành vốn hóa lớn và có tính dẫn dắt dòng tiền trong giai đoạn hiện tại như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, nhiều khả năng sẽ tiếp tục là điểm đến chính của dòng tiền trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, khi mặt bằng giá nhiều cổ phiếu đã lên mức cao, dòng tiền cũng có thể tìm đến những cổ phiếu đang trong quá trình tích lũy hoặc có mức tăng khiêm tốn hơn so với các nhóm ngành dẫn dắt trong giai đoạn trước. Chuyên gia Agriseco cho rằng, các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ có câu chuyện riêng, thuộc các nhóm ngành có triển vọng lợi nhuận tích cực trong nửa cuối năm như xây dựng và vật liệu xây dựng, dầu khí,…có thể sẽ thu hút sự chú ý của nhà đầu tư trong nhịp luân chuyển dòng tiền mới.

Theo ông Khoa, nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ danh mục cổ phiếu chiến lược, đặc biệt là các cổ phiếu thuộc các nhóm ngành thu hút lực cầu tốt và đang dẫn dắt dòng tiền như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản. Trong bối cảnh nhiều mã cổ phiếu đã có mức tăng nóng và dòng tiền đầu cơ ngắn hạn hoạt động sôi nổi, nhà đầu tư cần giữ tâm lý thận trọng, tránh mua đuổi theo đà hưng phấn của thị trường để đảm bảo an toàn tài khoản. Thay vào đó, có thể cân nhắc gia tăng tỷ trọng cổ phiếu trở lại trong kịch bản thị trường xuất hiện các nhịp rung lắc với hỗ trợ gần được đặt tại mốc 1.600 điểm.