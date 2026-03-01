Góc nhìn chuyên gia: Thách thức lớn của VN-Index tại vùng đỉnh lịch sử

Thị trường chứng khoán tuần qua ghi nhận đà tăng ấn tượng ngay sau kỳ nghỉ lễ với phiên khai xuân bứt phá 36 điểm. Dòng tiền lan tỏa rộng khắp, nhưng dẫn dắt vẫn là nhóm Vingroup, dầu khí và ngân hàng.

Dù chịu sức ép lớn từ động thái bán ròng của khối ngoại tại VNM và FPT, chỉ số vẫn giữ vững vùng hỗ trợ 1.880 điểm trong phần lớn thời gian. Kết tuần, VN-Index dừng lại ở mốc 1.880 điểm, tương ứng tăng 56,24 điểm (+3,08%) so với tuần trước.

Về giá trị giao dịch của khối ngoại, nhóm nhà đầu tư quay đầu bán ròng mạnh với tâm điểm vào giữa tuần. Lũy kế sau 5 phiên, khối ngoại bán ròng 5.181 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Nhận định về diễn biến thị trường, đa phần các chuyên gia cho rằng VN-Index đang đối mặt với ngưỡng cản quan trọng quanh vùng 1.900 - 1.920 điểm, do đó thị trường khả năng cao sẽ cần điều chỉnh để hấp thụ lượng hàng chốt lời. Nhà đầu tư nên bảo vệ thành quả trong giai đoạn thị trường tiềm ẩn nhiều rủi ro như hiện nay.

﻿Rủi ro điều chỉnh tăng cao

(Vũ Thị Quỳnh Trang - Chuyên gia Phân tích Chứng khoán Pinetree﻿)

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một tuần giao dịch "khai xuân" đầy bùng nổ, ghi dấu ấn bởi sự hưng phấn lan tỏa và những cột mốc thanh khoản ấn tượng.

Theo bà Trang, nhìn xa hơn về hai tuần gần nhất, chỉ số VN-Index đã tạo đáy thành công với mô hình tăng giá chữ V bền vững. Điều đáng chú ý là thanh khoản đã có dấu hiệu cải thiện đáng kể, khi xuất hiện những phiên giao dịch trên 35.000 tỷ, đây được xem như lời khẳng định cho sự quay trở lại của các định chế tài chính và dòng tiền lớn, thay vì chỉ là sự hưng phấn nhất thời của nhà đầu tư cá nhân.

"Nhìn chung, thị trường tuần vừa qua khá tích cực, khi dòng vốn nội chủ yếu đến từ tổ chức trong nước đối trọng với lực bán của khối ngoại để dẫn dắt thị trường, động thái này phần nào được phản ánh từ việc bối cảnh vĩ mô dễ thở hơn khi áp lực tỷ giá tuần qua bớt căng thẳng", chuyên gia Pinetree chỉ rõ.

Tuy nhiên, một yếu tố đáng lưu ý với thị trường tuần tới sau nhịp tăng mạnh hai tuần liên tiếp là VN-Index đang đối mặt với ngưỡng cản quan trọng quanh 1.900 - 1.920 điểm. Đây là vùng đỉnh cũ tập trung áp lực cung rất lớn, do đó thị trường khả năng cao sẽ cần điều chỉnh để hấp thụ lượng hàng chốt lời.

Về bối cảnh vĩ mô, mặc dù mặt bằng lãi suất huy động vẫn ở mức thấp kỷ lục nhưng đã bắt đầu có dấu hiệu "nhích" nhẹ tại một số ngân hàng thương mại, điều này sẽ là một thách thức lớn trong trung hạn. Bà Trang lưu ý khi lãi suất có xu hướng tạo đáy và đi lên để đáp ứng nhu cầu tín dụng phục hồi cho năm 2026, dòng tiền nhàn rỗi có thể sẽ bắt đầu cân nhắc giữa kênh chứng khoán và tiết kiệm.

Bên cạnh đó, các quy định về thanh khoản hệ thống và tỷ lệ an toàn vốn đang buộc các tổ chức tài chính phải thận trọng hơn, gián tiếp tác động đến nguồn cung margin trên thị trường.

Về ngắn hạn, trong tuần tiếp theo có khả năng thị trường sẽ tiếp tục phân hóa rõ nét hơn. Nhóm dẫn dắt dự báo vẫn là Dầu khí và Hóa chất khi được hưởng lợi từ giá hàng hóa thế giới. Dòng tiền sẽ tiếp tục luân phiên sang các bệ đỡ họ Vingroup (VIC, VHM) và FPT để điều tiết, giúp chỉ số không bị rơi sâu trong các nhịp rung lắc.

Về chiến lược đầu tư, khi VN-Index tiến gần hơn đến mốc 1.900 điểm có thể xuất hiện nhịp rung lắc mạnh, nhà đầu tư nên quản trị danh mục chặt chẽ và hạn chế fomo. Cơ hội để dòng tiền mới gia nhập sẽ có tiềm năng hơn ở quanh vùng 1.850 – 1.860 điểm. Tại đây, chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư có thể test mua mới để kiểm tra lực cầu, sâu hơn là vùng 1.820-1.830 nếu vi phạm ngưỡng này cần quyết liệt hạ tỷ trọng để bảo vệ thành quả của tuần khai xuân.﻿

Nhiều thách thức với VN-Index trên vùng đỉnh lịch sử

(Ông Bùi Văn Huy, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Khối Nghiên cứu Đầu tư CTCP FIDT)

Theo quan sát của vị chuyên gia từ FIDT, VN-Index đang đối mặt với nhiều thách thức khi quay trở lại vùng đỉnh lịch sử. Mặc dù chỉ số đã hồi phục, nhưng các yếu tố nội tại của thị trường lại cho thấy sự suy yếu của đà tăng:

Thứ nhất , về thanh khoản: Giao dịch trên thị trường tuy có cải thiện so với giai đoạn trầm lắng ngay sau Tết, nhưng nếu nhìn vào xu hướng chung trong vài tuần gần đây, giá trị giao dịch lại đang giảm dần. Ông Huy đánh giá dòng tiền vào thị trường có dấu hiệu chững lại cho thấy một sự thận trọng nhất định từ phía các nhà đầu tư, và lực cầu chưa đủ mạnh mẽ để tạo ra một cú bứt phá bền vững qua vùng cản mạnh.

Thứ hai, về độ rộng thị trường: Dòng tiền không lan tỏa đều khắp các nhóm ngành mà chỉ tập trung vào một vài cổ phiếu hoặc nhóm ngành riêng lẻ có câu chuyện. Đây là một tín hiệu cho thấy thị trường đang thiếu đi một động lực tăng trưởng chung và sự đồng thuận của đa số nhà đầu tư, khiến đà tăng của chỉ số trở nên kém bền vững. Sau Tết, các phiên tăng kèm độ rộng không quá tích cực.

Thứ ba, về các yếu tố vĩ mô và định giá: Thị trường đang vận động trong một bối cảnh kém thuận lợi hơn. Mức định giá P/E đã trên 15 lần không còn được xem là rẻ, làm giảm biên độ an toàn cho các nhà đầu tư mới và hạn chế tiềm năng tăng giá mạnh của thị trường nếu không có những yếu tố hỗ trợ đột biến về tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp.

Thêm vào đó, chuyên gia cho rằng mặt bằng lãi suất trong nước có xu hướng tăng làm giảm sức hấp dẫn của kênh đầu tư chứng khoán so với các kênh an toàn hơn như tiền gửi và các kênh khác. Cùng với đó, các rủi ro địa chính trị trên thế giới có thể tác động tiêu cực đến tâm lý chung.

"Từ những phân tích trên, kịch bản thị trường tăng mạnh về chỉ số trong năm 2026 là khó xảy ra. Vùng 1900 +/- điểm sẽ là một ngưỡng kháng cự tâm lý và kỹ thuật rất mạnh. Do đó, đây là vùng mà nhà đầu tư nên xem xét chốt lời các vị thế ngắn hạn đã đạt mục tiêu lợi nhuận để bảo toàn thành quả", chuyên gia FIDT nhấn mạnh.

Dựa trên bối cảnh tổng thể đã phân tích, ông Huy khuyến nghị chiến lược đầu tư phù hợp trong ngắn hạn cần đặt sự thận trọng và tính kỷ luật lên hàng đầu:

Tránh mua đuổi: Nhà đầu tư nên tuyệt đối tránh việc mua đuổi các cổ phiếu đã có đà tăng giá mạnh trong thời gian ngắn, vì rủi ro điều chỉnh và thua lỗ ở vùng giá cao là rất lớn.

Thực hiện đầu tư chọn lọc: Thay vì đầu tư dàn trải, nên tập trung nguồn vốn vào các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản vững chắc, triển vọng kinh doanh rõ ràng và định giá còn ở mức hợp lý, thuộc các nhóm ngành có câu chuyện hỗ trợ đã nêu ở trên.

Cân nhắc chốt lời ở vùng hiện tại: Chủ động hiện thực hóa lợi nhuận đối với các vị thế đã đạt mục tiêu, đặc biệt khi chỉ số tiếp cận các vùng kháng cự mạnh. Bảo vệ thành quả nên là ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn thị trường tiềm ẩn nhiều rủi ro như hiện nay.