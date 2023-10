Thị trường chứng khoán Việt Nam tuần 16-20/10 ghi nhận diễn biến rung lắc mạnh. Chỉ số VN-Index giảm sâu trên 1%/phiên trong 4 ngày đầu tuần khi áp lực mạnh đột biến trên nhiều cổ phiếu khiến chỉ số chịu áp lực giảm về dưới ngưỡng 1.070 điểm. Lực cầu trở lại giúp thị trường quay đầu hồi phục trong ngày thứ Sáu. Kết thúc tuần, chỉ số VN-Index giảm 46,7 điểm xuống mức 1.108,03 điểm, tương ứng mất hơn 4% so với tuần trước.

Tâm lý nhà đầu tư đè nặng trong bối cảnh thị trường điều chỉnh. Dù vậy nhiều chuyên gia vẫn chỉ ra những tín hiệu tích cực và các cơ hội để nhà đầu tư gia tăng tỷ trọng danh mục cổ phiếu.

Chờ đợi thị trường xác nhận đáy 2 thành công

Theo ông Đinh Quang Hinh - Trưởng Bộ phận vĩ mô và Chiến lược thị trường, Khối Phân tích VNDIRECT , trái với kỳ vọng rằng đà phục hồi có thể được duy trì, thị trường chứng khoán Việt Nam liên tiếp ghi nhận 4 phiên điều chỉnh mạnh trong tuần qua và chỉ phục hồi một phần trong phiên giao dịch ngày thứ 6. Đà bán mạnh thường bất ngờ xuất hiện trong phiên buổi chiều làm nhà đầu tư trở tay không kịp và ảnh hưởng tiêu cực tới tâm lý thị trường. Điều này có thể là do hoạt động chủ động hạ hoặc giải chấp margin của một số bên cho vay.

Vì vậy, ông Hinh cho rằng cần quan sát thêm tác động của diễn biến này tới xu thế thị trường trong những phiên tới. Điểm tích cực xuất hiện trong phiên cuối tuần đó là đã bắt đầu le lói những thông tin hỗ trợ cho tỷ giá. Đồng thời, động thái mua ròng liên tục của khối ngoại trong những phiên giảm điểm tuần qua cũng là yếu tố hỗ trợ đáng chú ý cho thị trường.

Về chiến lược đầu tư, chuyên gia VNDirect khuyến nghị nhà đầu tư dài hạn có thể cân nhắc mua gom dần cổ phiếu trong những nhịp điều chỉnh giảm do thị trường đã về vùng định giá khá hấp dẫn để mua và nắm giữ. Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất về vùng đáy nhiều đáy nhiều năm và lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết đang bắt đầu chu kỳ phục hồi thì việc mua và nắm giữ cổ phiếu để đầu tư dài hạn là một lựa chọn đáng giá. Còn đối với những nhà đầu tư ngắn hạn, vẫn nên duy trì kỷ luật, chờ đợi thị trường xác nhận đáy 2 thành công thì mới tham gia để giảm thiểu rủi ro và tăng xác suất thành công.

Thị trường đang ở vùng chiết khấu tốt để giải ngân mua cổ phiếu

Theo quan điểm của ô ng Nguyễn Hoàng Hiệp, Trưởng nhóm vĩ mô và chiến lược thị trường Trung tâm phân tích DSC , nguyên nhân chính cho đà điều chỉnh của thị trường này tới từ kỳ vọng chính sách của nhà đầu tư liên quan tới dòng tiền. Phát biểu gần đây của Thống đốc NHNN cho rằng "nếu xu hướng lạm phát bùng lên, thì chính sách tiền tệ có nhiệm vụ phòng ngừa, chuẩn bị xu hướng thắt chặt". Ông Hiệp nhận định thị trường đang có phần phản ứng với những thông tin này khi kỳ vọng tiền rẻ bị tác động.

Sau nhiều phiên giảm mạnh, thị trường có phiên hồi kỹ thuật là điều bình thường. Tuy nhiên, phiên hồi cuối tuần qua có thanh khoản không cao do đó chưa xác nhận tín hiệu đảo chiều, thị trường có thể tiếp tục giảm điểm sau hồi kỹ thuật.

" Thị trường sau khi giảm 150 điểm từ đỉnh đã có mức chiết khấu hấp dẫn. Việc dò chính xác đáy là rất khó và không cần thiết. Thị trường ở mức chiết khấu tốt như hiện tại là lúc để nhà đầu tư bắt đầu giải ngân vào các cổ phiếu tốt ", chuyên gia đến từ DSC cho vay.

Thực tế cả khối ngoại và các nhóm tổ chức đã bắt đầu mua ròng trở lại. Ông Hiệp cho rằng đây là bằng chứng cho thấy dòng tiền thông minh đã đánh giá rằng mức chiết khấu của VN-Index đã ở mức tốt, phù hợp để đẩy mạnh giải ngân tìm kiếm cơ hội, nhất là khi mùa kết quả kinh doanh quý 3 sắp tới.

"Tình hình kinh doanh c ác doanh nghiệp sẽ có sự khởi sắc hơn so với 2 quý trước và tăng trưởng so với cùng kỳ do hiệu ứng nền so sánh thấp của năm ngoái cộng thêm môi trường kinh doanh đã có sự cải thiện nhất định nhờ chính sách hỗ trợ được ban hành, XNK hồi phục tốt, giải ngân đầu tư công tốt, lãi suất cho vay đã giảm ".

Về nhóm cổ phiếu có thể thu hút dòng tiếp, sau đà điều chỉnh, ông Hiệp đánh giá các cổ phiếu mang tính thị trường cao như chứng khoán, đầu tư công đã có mức chiết khấu tốt. Những cổ phiếu này có Beta cao, độ biến động mạnh nên khi hồi phục khả năng cao sẽ được các nhà đầu tư lựa chọn để "gỡ lỗ".

Xu hướng giảm điểm đang đóng vai trò chủ đạo, ngưỡng 1.055 trở nên quan trọng

Nhận định về diễn biến thị trường chứng khoán tuần qua, ô ng Thái Hữu Công, Chuyên viên phân tích Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) cho rằng chỉ số VN-Index đã bước sang tuần giảm điểm thứ 5 kể từ vùng đỉnh thiết lập đầu tháng 9. Mặc dù chỉ số đã xuất hiện những nỗ lực hồi phục đầu tiên song đây khả năng cao chỉ là một phiên hồi phục mang tính kỹ thuật và thị trường vẫn chưa đủ điều kiện để xác nhận đã tạo đáy.

Trong kịch bản tích cực nhất, ông Công cho rằng VN-Index sẽ diễn biến theo xu hướng sideway down và chớm phá vùng đáy quanh 1.073-1.075 điểm. Nếu chỉ số có thể giữ vững ngưỡng hỗ trợ quan trọng quanh 1.055 (+-5), VN-Index sẽ có cơ hội bước vào một nhịp hồi phục trong ngắn hạn.

Với xu hướng giảm điểm đang đóng vai trò chủ đạo, ông Công nhận định việc ưu tiên quản trị rủi ro danh mục nên đặt ưu tiên hàng đầu. Đối với các nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu với tỷ trọng cao trong danh mục, chúng tôi khuyến nghị bán hạ tỷ trọng về mức an toàn trong các nhịp hồi phục sớm. Còn đối với các nhà đầu tư đang đứng ngoài chờ cơ hội, các ngưỡng hỗ trợ xa hơn tại vùng 1.055 (+-10) sẽ phù hợp để có thể gia tăng tỷ trọng trading trở lại.

Trong bối cảnh thị trường trong nước diễn biến ảm đạm cũng như rủi ro suy thoái toàn cầu vẫn hiện hữu, vị chuyên gia đến từ KBSV duy trì khuyến nghị khả quan đối 2 nhóm ngành là đầu tư công và dầu khí. Nếu lạm phát từ hiện tại tới cuối năm 2023 không gây quá nhiều áp lực lên nền kinh tế, việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công vẫn là động lực quan trọng để Việt Nam có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng trong năm nay. Còn đối với dầu khí, kết quả kinh doanh của nhóm ngành này trong năm 2023 được kỳ vọng sẽ duy trì mức tăng trưởng khả quan hơn so với mặt bằng chung của thị trường khi mà các cuộc xung đột kéo dài vẫn đang gây áp lực lớn lên nguồn cung dầu trên thế giới.