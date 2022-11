Góc nhìn chuyên gia: Thị trường tạo đáy ngắn hạn và những hoảng loạn đã dần qua đi, nhà đầu tư có thể tranh thủ tích luỹ cổ phiếu đang được "sell-off"

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua 1 tuần giao dịch rung lắc khi chỉ số VN-Index liên tục dao động trong biên độ lớn và lực cầu chỉ xuất hiện trở lại vào những phiên cuối tuần. Sau 5 phiên, VN-Index tăng tổng cộng 2,13 điểm (0,22%) lên 971,46 điểm, HNX-Index cũng tăng 5,9 điểm (3,09%) lên 196,77 điểm. Giá trị giao dịch tuần này bình quân đạt khoảng 11.500 tỷ đồng/phiên.

Về diễn biến giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài tuần qua vẫn tiếp tục giải ngân mạnh mẽ trên thị trường nhưng giảm so với các tuần trước đó, giá trị mua ròng đạt 1.806 tỷ đồng .

Vậy diễn biến thị trường tuần tới sẽ thế nào, chúng tôi đã có trao đổi với một số chuyên gia tài chính về góc nhìn trong tuần giao dịch tới 28/11-2/12.

Quãng "sell-off" cổ phiếu này sẽ không kéo dài quá lâu

Theo ý kiến ông Bùi Văn Huy – Giám đốc Chi nhánh TP.HCM Chứng khoán DSC, tuần giao dịch vừa qua là tuần giao dịch tiêu biểu cho hiện tượng kiểm định lại nguồn cung bắt đáy và kiểm tra tâm lý của thị trường. Trải qua nhiều sự rung lắc, càng về cuối tuần, tâm lý đã dần được cải thiện hơn và có phiên mạnh mẽ ngày thứ Sáu. Diễn biến này càng khẳng định khả năng tạo đáy của thị trường và những hoảng loạn trong ngắn hạn đã dần qua đi. Mặc dù sẽ còn nhiều khó khăn ở phía trước, tuy nhiên có thể nói thị trường khẳng định đã trong nhịp hồi phục ngắn hạn.

Trong ngắn hạn, ông Huy cho rằng bức tranh đang ủng hộ xu hướng hồi phục ngắn hạn của thị trường. Thị trường thế giới diễn biến đang cực kỳ ổn, đặc biệt là sự suy yếu của đồng USD. Đợt "call-margin" chủ doanh nghiệp, "call-margin" chéo cũng đã được giải quyết, vài trường hợp cá biệt sẽ ngày càng ít ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.

Do đó, vị chuyên gia này đánh giá xu hướng phục hồi được đánh giá cao, dòng tiền đã cho thấy sự hưng phấn nhất định. Kháng cự gần nhất quanh 980-985 điểm, nếu vượt qua vùng này, thị trường có thể hướng đến vùng 1.040-1.050 điểm. Mốc 940 điểm đã được kiểm định trong tuần qua đóng vai trò hỗ trợ mạnh cho thị trường.

Về thanh khoản, ông Huy nhận định mặt bằng cổ phiếu hiện đã chia đôi, thậm chí nhiều cổ phiếu thanh khoản chia ba so với đỉnh. Do đó những phiên quanh 10.000 tỷ hiện tại, sôi động tương đương 19.000-20.000 tỷ ở đỉnh thị trường. Do đó giá trị giao dịch khớp lệnh HOSE từ 8.000-10.000 tỷ, tương ứng với khối lượng 400-600 triệu cổ phiếu/phiên là diễn biến bình thường. Một tín hiệu tích cực khác trong tuần qua tới từ việc Vietcombank giảm đồng loạt lãi suất cho vay đến hết ngày 31/12 là một động thái phát tín hiệu rất đáng kể. Trong ngắn hạn, ông Huy đánh giá cuộc đua tăng lãi suất sẽ có động thái hạ nhiệt.

Nói về động thái mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại, ông Huy cho rằng đơn giản "vì họ thấy giá cổ phiếu đã quá rẻ", bên cạnh đó lại được kích hoạt thêm khi thị trường chứng khoán toàn cầu hồi phục mạnh và đồng USD hạ nhiệt. Với mặt bằng cổ phiếu vẫn rất hấp dẫn & liên thị trường tích cực, động thái mua ròng của khối ngoại khả năng cao sẽ tiếp tục được duy trì.

"Tôi may mắn vì được tiếp xúc với nhiều bên tham gia thị trường trong thời gian qua và hiểu đây là thời gian rất áp lực cho tất cả. Từ nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức, chủ doanh nghiệp, công ty chứng khoán. Có thể nói, quãng thời gian khó khăn nhất đã qua, vấn đề call margin cũng chỉ còn lại tại một số doanh nghiệp cá biệt", vị chuyên gia chia sẻ.

Theo ông Huy, cơ hội lớn đang tồn tại trên thị trường nhưng quãng "sell-off" này khả năng sẽ chỉ kéo dài đến hết năm 2022 khi dòng vốn ít nhiều được khơi thông. Do đó, cơ hội tích lũy cổ phiếu trên thị trường hiện tại rất nhiều nhưng cũng không quá lâu. Khuyến nghị đối với những nhà đầu tư còn kẹp lại và đã có tỷ trọng cổ phiếu cao, ông Huy cho rằng không nhất thiết phải hạ tỷ trọng cổ phiếu nhưng cần xem xét lại kỹ danh mục để cơ cấu sang một danh mục lành mạnh hơn

Còn với người cầm tiền, nếu chưa xuống tiền ở đáy, vẫn hoàn toàn có thể cân nhắc xuống tiền. Cơ hội đang rất nhiều và rõ ràng để đầu tư bài bản với một tầm nhìn trung và dài hạn, chứ không chỉ là những cơ hội lướt lát.

Đà mua ròng của khối ngoại sẽ là động lực giúp thị trường sớm lấy lại điểm cân bằng

Đánh giá về thị trường tuần qua, ông N guy ễn Anh Khoa - Trưởng phòng Phân tích Chứng khoán Agriseco nhận định, sau khi vận động tích lũy hướng xuống quanh MA10, chỉ số VN-Index hồi phục trở lại vào 2 phiên cuối tuần với thanh khoản mặc dù vẫn ở mức thấp nhưng phần nào cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang dần ổn định trở lại. Những tín hiệu khả quan về mặt kỹ thuật đã xuất hiện trong phiên cuối tuần khi chỉ số đóng cửa ở mốc cao nhất ngày kèm cầu chủ động tăng mạnh cuối phiên. Bên cạnh đó những thông tin tích cực gần đây về việc Chính phủ đang nỗ lực trong việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp bất động sản và thị trường chứng khoán sẽ hỗ trợ thị trường trong thời gian tới.

Trong kịch bản tích cực, ông Khoa cho rằng thị trường có thể tiếp đà tăng theo quán tính hướng tới vùng 985 – 1000 điểm trong các phiên đầu tuần. Trong kịch bản kém khả quan mốc hỗ trợ, nhà đầu tư cần lưu ý quanh vùng 940 điểm.

Xét về dòng tiền, nếu quan sát về khối lượng giao dịch, có thể nhận thấy khối lượng giao dịch của VN-Index trong tuần qua đã cao hơn đáng kể so với trung bình 20 phiên. Sự hồi phục về khối lượng giao dịch trong các tuần gần đây có sự hỗ trợ lớn từ khối ngoại, khi họ mua ròng mạnh gần 10.000 tỷ trên sàn HoSE kể từ đầu tháng 11, tập trung tại các phiên thị trường giảm sâu. Con số này hiện đang là mức mua ròng lớn nhất của VN-Index trong vòng gần 2,5 năm trở lại đây. Do vậy, ông Khoa kỳ vọng diễn biến dòng tiền của khối ngoại sẽ hỗ trợ tâm lý thị trường chung trong thời gian tới từ đó giúp thị trường sớm lấy lại điểm cân bằng.

Trong trường hợp thị trường vượt thành công MA20, ông Khoa khuyến nghị nhà đầu tư có thể gia tăng vị thế đối với những cổ phiếu thuộc các nhóm ngành không chịu ảnh hưởng bởi biến động của các yếu tố vĩ mô như lãi suất, tỷ giá, ưu tiên cổ phiếu đầu ngành có nền tảng cơ bản tốt.

Tuy vậy, hiện tại do các chỉ báo kỹ thuật cho thấy thị trường vẫn chưa thoát khỏi xu hướng giảm trong trung – dài hạn, do đó nhà đầu tư vẫn nên kiểm soát rủi ro danh mục thông qua việc duy trì tỷ lệ tiền mặt nhất định và chỉ tham gia với tỷ trọng vừa phải khoảng 20-20% danh mục cũng như hạn chế sử dụng đòn bẩy ở thời điểm hiện tại phòng trường hợp thị trường đột ngột đảo chiều. Một số nhóm ngành có thể lựa chọn như (1) Hàng tiêu dùng thiết yếu do không có tính chu kỳ và được hưởng lợi khi giá logistic giảm, (2) Nhóm bảo hiểm hưởng lợi trong môi trường lãi suất tăng, (3) Nhóm ngân hàng quốc doanh do nền tảng cơ bản tốt và có định giá hấp dẫn , (4) Các cổ phiếu đang được thu hút dòng tiền khối ngoại trong 1 tháng gần đây.

Nhà đầu tư cũng tạm thời chưa nên giải ngân vào nhóm xây dựng, bất động sản hoặc các ngân hàng tư nhân có quy mô đầu tư trái phiếu doanh nghiệp lớn.

Thị trường đã xác lập đáy ngắn hạn, nhà đầu tư có thể gia tăng vị thế trading trong tuần tới.

Theo ông Đinh Quang Hinh - Trưởng Bộ phận Kinh tế vĩ mô & Chiến lược thị trường VNDIRECT, thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến một tuần giao dịch giằng co khi chỉ số VN-INDEX tiến gần đến vùng kháng cự mạnh 980-1.000 điểm. Thị trường đã có một tuần “test cung” tương đối thành công khi điều chỉnh đầu tuần và sau đó phục hồi trở lại trong 2 phiên cuối tuần. Điều này cho thấy lực cầu ở vùng giá thấp tương đối tốt đã hấp thụ hết lượng hàng bắt đáy chốt lời. Trên góc độ thông tin, xuất hiện ngày càng nhiều hơn những thông tin hỗ trợ thị trường gồm FED phát đi tín hiệu sẽ sớm giảm tốc độ tăng lãi suất điều hành, Vietcombank thông báo sẽ giảm tới 1% lãi suất cho vay đối với khách hàng, cộng thêm việc chỉ số Dollar Index liên tục giảm giúp giảm bớt áp lực tỷ giá. Bên cạnh đó, Chính phủ đang xem xét các giải pháp hỗ trợ thị trường bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp cũng là thông tin phấn khởi cho nhiều doanh nghiệp. Lực cầu của thị trường cũng đang được hỗ trợ khi các quỹ ETFs liên tục hút vốn (đặc biệt là Fubon ETFs) và nhiều lãnh đạo doanh nghiệp đã đăng ký mua vào cổ phiếu.

Với những yếu tố hỗ trợ đó, ông Hinh kỳ vọng chỉ số VN-Index tiếp tục củng cố vùng giá 940-970 điểm và có thể tiến tới kháng cự 985-1.000 điểm trong những phiên giao dịch cuối tuần tới. Nếu vượt qua được kháng cự 985-1.000 điểm, chỉ số chính của TTCK Việt Nam sẽ hướng tới vùng kháng cự tiếp theo là 1.050-1.060 điểm.

Khuyến nghị với nhà đầu tư dài hạn, ông Hinh bảo lưu quan điểm thời điểm này rất phù hợp để xây dựng danh mục dài hạn, lựa chọn được nhiều doanh nghiệp tốt, dòng tiền kinh doanh ổn định với mức chiết khấu rất sâu. Các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành ngân hàng, chứng khoán, điện và nhóm cổ phiếu hưởng lợi từ đầu tư công là những lựa chọn tốt ở thời điểm hiện tại. Với tầm nhìn dài hạn, những nhà đầu tư mua và nắm giữ cổ phiếu cơ bản tốt có thể mang về mức lợi nhuận rất hấp dẫn trong vòng 1-2 năm tới.

"Tất nhiên, để đạt được mục tiêu đó thì nhà đầu tư cần chuẩn bị nguồn tiền đầu tư ổn định, không bị rút ra trước hạn cũng như hạn chế tối đa sử dụng tiền vay để có thể chủ động trước mọi tình huống khó lường và giảm thiểu rủi ro", vị chuyên gia đến từ VNDIRECT cho hay.

Đối với giao dịch ngắn hạn, với việc thị trường xác lập đáy ngắn hạn, ông Hinh cho rằng nhà đầu tư có thể gia tăng vị thế trading ngắn hạn trong tuần giao dịch tới. Tuy vậy, vẫn nên kiểm soát rủi ro danh mục thông qua việc duy trì tỷ lệ tiền mặt nhất định cũng như hạn chế sử dụng đòn bẩy ở thời điểm hiện tại phòng trường hợp thị trường đột ngột đảo chiều. Việc lựa chọn cổ phiếu trading cũng cần xem xét kỹ, ưu tiên những doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, ít chịu tác động bởi tỷ giá, lãi suất, rủi ro bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp, cổ phiếu có thanh khoản cao, được dòng tiền của khối ngoại và tổ chức hỗ trợ.