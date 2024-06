Góc nhìn CTCK: Rủi ro gia tăng, VN-Index có thể tiếp tục quán tính giảm điểm

Thị trường chứng khoán ghi nhận phiên giao dịch đầu tuần tương đối kém sắc. VN-Index mở cửa giằng co quanh tham chiếu nhưng áp lực bán dần trở nên áp đảo khiến chỉ số quay đầu giảm sâu, kết phiên đóng cửa tại mốc 1.254 điểm, giảm gần 28 điểm so với đầu phiên. Thanh khoản giao dịch trên cả 3 sàn đạt gần 36.800 tỷ đồng, tăng hơn 40% so với bình quân tuần trước. Điểm trừ còn đến từ khối ngoại khi tiếp tục bán ròng mạnh hơn 900 tỷ đồng trên sàn HoSE.

Với phiên giảm mạnh, hầu hết các công ty chứng khoán duy trì quan điểm tương đối thận trọng và cho rằng thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh. Nhà đầu tư được khuyến nghị giao dịch thận trọng.

Sau áp lực bán mạnh phiên hôm nay, Chứng khoán SHS đánh giá VN-INDEX có thể vẫn sẽ tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về quanh vùng 1.245 điểm. Nếu tích cực, SHS cho rằng chỉ số vẫn duy trì được trên vùng giá 1.250 điểm khi kết thúc quý 2/2024 trong cuối tuần này.

Nhà đầu tư ngắn hạn nếu tỉ trọng trên mức trung bình, hoặc đang có tỉ lệ dư nợ cao, danh mục mở rộng quá mức, được khuyến nghị nên xem xét giảm tỉ trọng đối với các mã đã đạt kỳ vọng, các mã có xu hướng bắt đầu suy yếu và đang chịu áp lực bán đột biến.

Chứng khoán Agribank (Agriseco Research) nhận định áp lực bán đang chiếm ưu thế khiến thị trường sau khi mất mốc hỗ trợ tại vùng 1.275-1.280 điểm đã lùi về vùng hỗ trợ 1.250 – 1.255 điểm, tương ứng mốc MA50. Agriseco Research cho rằng, quán tính giảm của thị trường có thể tiếp tục xuất hiện vào phiên sáng ngày mai trước khi kiểm định lại lực cầu tại vùng hỗ trợ 1.250-1.255 điểm.

Công ty chứng khoán này khuyến nghị nhà đầu tư nên tập trung tái cơ cấu danh mục, hạ bớt tỷ trọng cổ phiếu đã có mức tăng giá cao trong thời gian vừa qua và những cổ phiếu mang thiên hướng đầu cơ. Về phía giải ngân mới, có thể canh giải ngân đối với các cổ phiếu đầu ngành, bluechips khi giá cổ phiếu giảm về vùng hỗ trợ.

Chứng khoán Asean cũng dự báo rủi ro sẽ vẫn còn hiện hữu và gia tăng trên thị trường trong vài phiên giao dịch tới. Tuy nhiên trong xu hướng tăng giá và độ biên động thấp thì vùng hỗ trợ đáng tin cậy của thị trường quanh ngưỡng 1.240-1.250 điểm.

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) tỏ ra lo ngại về những phiên giảm điểm tiếp diễn khi lực bán xuất hiện ở cả ba nhóm vốn hóa lớn vừa và nhỏ. Ở thời điểm hiện tại, TPS khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục quan sát, chờ đợi thị trường kết tháng 6 mới quyết định được kịch bản giao dịch trong trung hạn.

Theo quan điểm của Chứng khoán KB Việt Nam (kBSV), đây là phiên phân phối thứ 2 kể từ mốc đỉnh ngắn hạn quanh 1.305 điểm, cho thấy nguy cơ chỉ số nối dài chuỗi giảm điểm ngày càng gia tăng. Nhiều khả năng VN-Index vẫn chịu quán tính điều chỉnh trong các phiên tới, trước khi có thể cho phản ứng trong vùng 1.210-1.240 điểm. Nhà đầu tư được khuyến nghị tránh mua lại quá sớm, chỉ giải ngân 1 phần tỷ trọng nhỏ trading quay vòng cho các vị thế đang nắm giữ tại khi chỉ số lui về vùng hỗ trợ.