Góc nhìn CTCK: Rung lắc có thể xuất hiện trước ngưỡng cản mạnh 1.250 điểm

VN-Index diễn biến rung lắc giằng co trong hầu hết phiên sáng, trước khi dần hồi phục trở lại về sát ngưỡng tham chiếu trong phiên chiều. Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/2, VN-Index đóng cửa tại mốc 1.230, gần như đi ngang so với phiên liền trước. Thanh khoản giao dịch trên sàn HSX đạt 22.593 tỷ đồng trong phiên, tăng 7% so với phiên trước đó.

Nhận định về thị trường trong những phiên tới, các CTCK đa phần cho rằng VN-Index sẽ gặp áp lực khi tiến gần vùng cản mạnh 1.250 điểm, nhà đầu tư nên thận trọng trong giai đoạn này.

Rung lắc sẽ xuất hiện trước cản mạnh 1.250 điểm

Chứng khoán BSC

VN-Index đang cho thấy sự chững lại sau đà tăng dốc. Trong những phiên tới, chỉ số có thể tiếp tục trải qua những phiên rung lắc trong quá trình trở về ngưỡng kháng cự cũ 1.250.

Chứng khoán SHS

Xét dưới góc nhìn ngắn hạn, thị trường trong nhịp tăng đầu tiên để vận động trong kênh tích lũy rộng và hiện tại VN-Index đã rất tích cực khi sắp tiệm cận ngưỡng cản mạnh trung hạn 1.250, tuy nhiên thời điểm hiện tại đà tăng của VN-Index đang gặp thử thách thực sự khi chỉ số này đang tiệm cận cản mạnh 1.250, nhà đầu tư ngắn hạn nên thận trọng ở giai đoạn hiện tại.

Cân nhắc hạ tỷ trọng

Chứng khoán Agriseco

Trên đồ thị kỹ thuật, VN-Index tiếp tục diễn biến giằng co trong biên độ hẹp quanh ngưỡng tham chiếu. Áp lực bán lớn hơn khi chỉ số tiến gần tới ngưỡng cản quan trọng quanh 1.240 - 1.250, đang khiến đà tăng của VN-Index bị chững lại. Mặc dù xu hướng tăng điểm hiện vẫn đang được bảo lưu, thị trường đang đối mặt với rủi ro trải qua một nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn nhắm giải tỏa áp lực chốt lời sau một nhịp tăng điểm tương đối dốc.

Nhà đầu tư hạ dần tỷ trọng các vị thế trading ngắn hạn khi chỉ số tiến gần tới vùng cản đã đề cập. Chỉ ưu tiên mua mới trở lại trong các nhịp điều chỉnh thanh khoản thấp về lại ngưỡng hỗ trợ gần quanh 1.200-1.210 với một số nhóm ngành như ngân hàng, khu công nghiệp, xây dựng hạ tầng.

Chứng khoán KBSV

Chỉ số hình thành mẫu nến spinning với bóng nến dưới dài hơn cho thấy trạng thái giao dịch giằng co giữa 2 bên, tuy nhiên phe mua phần nào cho thấy sự quyết liệt hơn. Mặc dù rủi ro xuất hiện nhịp điều chỉnh ngắn hạn vẫn đang hiện hữu, quán tính tăng điểm được kỳ vọng sớm quay trở lại trong những nhịp tới nhờ sự chủ động của phe mua. NĐT được khuyến nghị kê mua trở lại từng phần khi các mã mục tiêu riêng lẻ quay lại các vùng hỗ trợ đáng lưu ý hoặc chỉ số quay xuống điểm đỡ quanh 1.170 (+-10).

Chứng khoán Yuanta

Thị trường có thể sẽ tiếp tục giằng co và khả năng duy trì đà tăng trong phiên kế tiếp. Mặc dù nhịp điều chỉnh đã xuất hiện trong phiên 21/02/2024, nhưng rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp và thị trường có thể sẽ duy trì đà tăng thêm trong một vài phiên tới. Tuy nhiên, theo quan sát cơ hội mua mới rất hạn hẹp và nhà đầu tư không có quá nhiều sự lựa chọn trong giai đoạn này, dòng tiền vẫn chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và cung cầu tỏ ra khá cân bằng, điều này cũng thể lực cầu ngắn hạn vẫn đang rất tốt khi mà nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đã tăng nhiều. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý tiếp tục tăng cho thấy nhà đầu tư vẫn đang lạc quan với diễn biến thị trường hiện tại.