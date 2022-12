Góc nhìn CTCK: Vẫn còn cơ hội hồi phục, VN-Index hướng tới vùng 1.030 điểm

Sau hai phiên hồi phục khá tích cực, thị trường tiếp tục diễn biến giằng co trong biên độ hẹp. Sáng nay, Tổng cục Thống kê đã công bố ước tính GDP năm 2022 tăng 8,02% so với năm trước. Thông tin tích cực đã giúp thị trường chứng khoán ghi nhận sắc xanh trong nửa đầu phiên sáng. Tuy nhiên, dòng tiền thận trọng trước kỳ nghỉ lễ khiến VN-Index giằng co quanh tham chiếu trước khi điều chỉnh giảm vào cuối phiên.

Kết phiên giao dịch, VN-Index giảm 6,37 điểm (-0,63%) xuống 1.009 điểm. Thanh khoản thị trường sụt giảm mạnh khi tổng giá trị giao dịch trên HOSE chỉ đạt 8.133 tỷ đồng.

Nhận định về thị trường trong những phiên tới, nhiều CTCK đã đưa ra quan điểm trái chiều:

Rung lắc trong biên độ 1.000-1.020 điểm

Chứng khoán Agribank (Agriseco)

Agriseco Reseach dự báo phiên 30/12 thị trường sẽ tiếp tục rung lắc trong biên độ 1.000-1.020 điểm trên nền thanh khoản thấp. CTCK này khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn đứng ngoài quan sát thị trường, chờ đợi mức thanh khoản khởi sắc trở lại để tham gia giải ngân.

Nhà đầu tư nắm giữ trung-dài hạn và đang có sẵn tiền mặt có thể tích luỹ tại nhịp điều chỉnh của chỉ số với các cổ phiếu có câu chuyện trong năm 2023 như nhóm chủ đề đầu tư công; nhóm hưởng lợi từ việc Trung Quốc mở cửa hay nhóm phòng thủ trả cổ tức tiền mặt cao như thực phẩm thiết yếu, điện, dược phẩm.

Xu hướng giảm vẫn duy trì trong ngắn hạn

Chứng khoán Yuanta Việt Nam

Thị trường có thể sẽ tiếp tục đi ngang quanh đường trung bình 50 của các chỉ số chính trong phiên giao dịch kế tiếp. Đồng thời, rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao, chỉ số VN-Index có thể xuyên thủng đường trung bình 50 phiên trong ngắn hạn.

Khối lượng giao dịch ở mức thấp cho thấy áp lực bán không quá lớn, kịch bản đi ngang có thể sẽ còn tiếp diễn trong vài phiên tới. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tăng nhẹ song vẫn trong vùng bi quan.

Xu hướng giảm trong ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì. Do đó, Yuanta khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục tận dụng nhịp hồi để hạ tỷ trọng cổ phiếu và vẫn chưa mua mới trong giai đoạn này.

Đề phòng áp lực bán mạnh bất ngờ quay trở lại tại vùng kháng cự

Chứng khoán Vietcombank (VCBS)

VN-Index kết phiên tạo nến đỏ giảm điểm với thanh khoản mất hút xuyên suốt thể hiện rủi ro ngắn hạn vẫn chưa thể được xóa

bỏ. Tại khung đồ thị giờ, 2 chỉ báo quan trọng là MACD và RSI vẫn đang có xu hướng tích cực báo hiệu cho nhịp phục hồi hiện tại tạm thời vẫn chưa kết thúc, VN-Index sẽ đối mặt với kháng cự mạnh quanh vùng 1.025 điểm.

VCBS khuyến nghị nhà đầu tư đã bắt đáy thành công tại các phiên trước tiếp tục duy trì tỷ trọng cổ phiếu nhưng hạn chế mua đuổi hay gia tăng thêm. Đồng thời, tận dụng những nhịp tăng tốt của thị trường để hiện thực hóa lợi nhuận để đề phòng áp lực bán mạnh bất ngờ quay trở lại tại vùng kháng cự.

Kiểm định kháng cự 1.030 điểm

Chứng khoán Tân Việt (TVSI)

VN-Index kết phiên giảm điểm đi kèm giá đóng cửa ở mức thấp nhất cho tín hiệu hoàn toàn đối lập với phiên giao dịch ngày hôm qua. Như vậy, sau phiên phục hồi mạnh khi rơi khỏi vùng 1000 điểm, lực hồi phục đã tạm thời chậm lại và chỉ số đang gặp khó tại vùng kháng cự quanh mức bình quân 10 phiên.

Thanh khoản giao dịch của thị trường vẫn tiếp tục suy giảm, cho thấy dòng tiền lớn vẫn đang quan sát bên ngoài. TVSI cho rằng xu hướng trong ngắn hạn của chỉ số vẫn đang là giảm điểm. Trong phiên giao dịch cuối cùng của năm ngày mai, chỉ số dự báo sẽ phục hồi trở lại và sẽ hướng tới kiểm tra lại vùng kháng cự 1.030 điểm một lần nữa.

Vẫn còn cơ hội mở rộng nhịp hồi phục

Chứng khoán KBSV Việt Nam

VN-Index diễn biến giằng co với các nhịp tăng giảm đan xen trước khi lao dốc về cuối phiên. Áp lực bán gia tăng đã khiến chỉ số một lần nữa lùi về vùng hỗ trợ gần quanh 1.00x.

Mặc dù áp lực rung lắc sẽ còn tiếp diễn trong các phiên tới, cơ hội mở rộng nhịp hồi phục và hướng lên ngưỡng kháng cự gần quanh 1.030 của VN-Index vẫn được đánh giá cao. NĐT được khuyến nghị chỉ tục gia tăng một phần vị thế ngắn hạn khi các cổ phiếu mục tiêu về lại ngưỡng hỗ trợ gần.