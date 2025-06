Gói thầu của Vinaconex tại cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết: Mới sử dụng 2 năm đã bong tróc, xuống cấp

Cao tốc liên tục xuống cấp tại gói thầu XL04 do Vinaconex thi công

Được biết, gói thầu XL04 bắt đầu tư Km 185+400 đến Km 235+000 với tổng chiều dài khoảng 49,6Km. Điểm đầu từ Km185+400 thuộc xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình giáp nối với đoạn Km168 -:- Km185+400; Điểm cuối: Km235+00 giao với đường QL1 đi Mỹ Thạnh tại Km 2+500 thuộc xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam (trùng điểm đầu dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết – Dầu Giây).

Đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kỹ Thuật VNCN E&C (Vinaconex) – Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng Vinaconex (VNCN E&C) đã trúng gói thầu XL04 xây lắp và khảo sát, thiết kế BVTC với giá trị trúng thầu là hơn 3.200 tỷ đổng, thực hiện trong thời gian 24 tháng.

Trong quá trình thi công, các nhà thầu cũng nhiều lần bị Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) nhắc nhở về tình hình tiến độ không đạt yêu cầu đề ra, yêu cầu kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình.

Sau 2 năm đưa vào sử dụng, từ tháng 6/2023 đến nay, dự án đã đóng góp rất nhiều cho việc phát triển kinh tế xã hội khu vực Bình Thuận, Ninh Thuận và các tỉnh phụ cận. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng xảy ra một số xuống cấp của tuyến đường.

Theo ghi nhận, hiện tại, các khe co dãn tại một số cầu trên tuyến chính có hiện tượng xuống cấp, hư hỏng, mỗi lần đi qua có hiện tượng bất thường. Tình trạng trên đã diễn ra nhiều tháng nhưng chưa được khắc phục. Ví dụ như cầu Suối Sâu, cầu Chợ Đạm.

Trước đó, dự án cũng từng bị phản ánh về việc mặt đường cao tốc xảy ra những điểm bong tróc, nhiều nhất từ km 226 đến km 235. Đáng chú ý, cả 2 sai sót trên đều thuộc gói thầu XL04 do Vinaconex thi công.

Để khắc phục các điểm bong tróc trên, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kỹ thuật VNCN E&C đã thông báo cho các đơn vị liên quan sẽ khắc phục sửa chữa. Do thời điểm này vẫn còn bảo hành nên việc sửa chữa, khắc phục các điểm bong tróc mặt đường như trên thuộc trách nhiệm nhà thầu.



Còn với những diễn biễn mới nhất liên quan đến việc xuống cấp, hư hỏng khe co dãn một số cầu, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng 886 - Thành Nam (đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đoạn từ km194 đến km234) cho biết, đơn vị đã 2 lần báo cáo Văn phòng Quản lý đường bộ IV.1 chỉ đạo chủ đầu tư khắc phục hư hỏng trên.



Theo công ty, khe co giãn tại 2 cầu trên có hiện tượng nứt vỡ bê tông, lỏng bu lông, nguy cơ mất an toàn giao thông và an toàn khai thác.



Trao đổi với MarketTimes, đại diện Ban quản lý dự án 7, Bộ Xây dựng - Chủ đầu tư dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết cho biết, hiện tại, các nhà thầu đang khắc phục lỗi và thuê đơn vị bảo trì xử lý ngay sau khi có phản ánh.



Cục Đường bộ nhắc nhở việc khắc phục, sửa chữa chưa kịp thời

Sau khi có những phán ánh từ dư luận, Cục đường bộ đã yêu cầu Ban Quản lý dự án 7, Bộ Xây dựng sớm nhắc nhở các nhà thầu sớm khắc phục sửa chữa.

Theo Cục Đường bộ, dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Ban quản lý dự án 7 là chủ đầu tư. Dự án hoàn thành đầu tư xây dựng và bàn giao để Khu quản lý đường bộ IV quản lý, khai thác từ ngày 6/6/2024 và đang trong thời gian bảo hành.



Trong quá trình khai thác sử dụng, đoạn tuyến phát sinh một số hư hỏng, bất cập, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, mất an toàn công trình. Theo cục, có một số vị trí mặt đường, cầu bị hư hỏng, rạn nứt, ổ gà. Ngoài ra còn có lề đường, mái taluy bị nứt, xói lở, vạch sơn mòn và mờ.

Đồng thời, hệ thống an toàn giao thông, lan can cầu thiếu liên kết bu lông, khe co giãn cầu bị nứt vỡ bê tông, lỏng bu lông liên kết… Cục Đường bộ, Khu quản lý đường bộ IV đã có nhiều văn bản đôn đốc chủ đầu tư và các đơn vị liên quan sửa chữa khắc phục.

Tuy nhiên cục cho rằng việc sửa chữa, khắc phục chưa được kịp thời, nguy cơ phát sinh thêm các hư hỏng khi mùa mưa bão đến là rất lớn.



Để đảm bảo an toàn giao thông, an toàn công trình, cục đề nghị Ban Quản lý dự án 7 kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương sửa chữa ngay các hư hỏng, bất cập trên tuyến, hoàn thành trước ngày 20/6.



Đối với Khu quản lý đường bộ IV phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện trách nhiệm bảo hành công trình, khắc phục các tồn tại, bất cập trên tuyến.



Cao tốc Bắc - Nam đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết có chiều dài gần 101km đi qua tỉnh Bình Thuận. Tuyến cao tốc này được đưa vào vận hành tháng 5/2023. Sau thông xe tuyến đường này kết nối cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây với cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, nối liền tuyến cao tốc từ TP.HCM đến Nha Trang, rút ngắn hành trình, thời gian đến các tỉnh Nam Trung bộ. Tổng mức đầu tư là 10.853,9 tỷ đồng, được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Nhà thầu chính là Tổng công ty Thăng Long. Một số nhà thầu thi công gồm Tổng công ty Thăng Long Công ty CP Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng.