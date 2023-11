GoodWe tiên phong phát triển hệ thống lưu trữ điện mặt trời tại Malaysia

Đây là một trong số ít các hệ thống lưu trữ điện mặt trời quy mô lớn tại Malaysia và hiện đang nhận được sự quan tâm lớn từ chính phủ để sử dụng như một dự án mẫu, giúp định hình các chính sách năng lượng lưu trữ tương lai.



Ngoài ra, dự án còn mang đến sự đổi mới cho hoạt động của UiTM vì nó sẽ đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng đáng tin cậy đặc biệt trong trường hợp bị cắt điện và giúp giảm hóa đơn tiền điện từ 10-15% hàng năm cũng như để phục vụ mục đích nghiên cứu của họ về VPP (Nhà máy điện ảo), chẳng hạn như điều độ lưới điện, cắt giảm giờ cao điểm và điều chỉnh tần số.

Dự án này có hai hệ thống lưu trữ năng lượng tách biệt: một hệ thống tích hợp pin lithium Lynx C 100kWh của GoodWe với bộ biến tần hybrid 50kW ETC và hệ thống còn lại có bộ biến tần Lynx C 100kWh và bộ biến tần hybrid AC coupled retrofit tên BTC series 50kW.

Các sản phẩm lưu trữ điện mặt trời của GoodWe tại UiTM, Malaysia

Trong mỗi hệ thống, lượng điện dư thừa được tạo ra trong thời gian thấp điểm sẽ được lưu trữ trong pin và được xả khi giá điện ở mức cao, giúp giảm đáng kể sự phụ thuộc vào nguồn điện lưới và giúp tiết kiệm chi phí. Cả hai hệ thống đều có thể chuyển từ chế độ hòa lưới sang chế độ dự phòng trong thời gian <10ms, đảm bảo cung cấp điện liên tục cho các phụ tải quan trọng và tăng cường độ bền bỉ của cơ sở hạ tầng điện nói chung của UiTM. Hơn nữa, với thiết kế mô-đun, mỗi biến tần ETC hoặc BTC 50kW có thể được nối với 3 tháp pin Lynx C, giúp việc mở rộng hệ thống trong tương lai trở nên dễ dàng hơn.

Hệ thống có thể được cấu hình thông qua ứng dụng SolarGo và hoạt động của nó được giám sát thông qua Hệ thống quản lý năng lượng thông minh (SEMS) của GoodWe, cung cấp các chức năng bao gồm xử lý dữ liệu, biểu đồ tùy chỉnh, cảnh báo và bảo trì để quản lý hệ thống thân thiện và đáng tin cậy.

Giáo sư Mohd Najib Mohd Hussain tại Viện nghiên cứu năng lượng mặt trời (SRI) của UiTM, chia sẻ: "Tôi được một người bạn giới thiệu GoodWe và sau khi nghiên cứu, tôi nhận thấy đây là thương hiệu hàng đầu về các giải pháp lưu trữ năng lượng mặt trời. Khi liên hệ với họ, Tôi rất ấn tượng bởi sự cam kết đặc biệt và dịch vụ khách hàng chủ động của họ. Các giải pháp của họ, với các tính năng cài đặt dễ dàng và thân thiện với người dùng được quản lý thông qua ứng dụng thông minh và có tính ứng dụng cao."

Trường cũng coi dự án là một thử nghiệm mang tính thực tiễn và giáo dục cho cán bộ và sinh viên chuyên ngành điện và công nghệ. Với ý định phát triển nhà máy điện ảo (VPP) của riêng mình, UiTM có kế hoạch so sánh hai hệ thống lần lượt sử dụng biến tần hybrid và biến tần AC couple retrofit, đánh giá hiệu suất, khả năng tương thích và cân nhắc về mặt kinh tế của chúng để đưa ra quyết định sáng suốt.

James Hou, Giám đốc bán hàng của GoodWe tại APAC, cho biết: "Là nhà sản xuất hàng đầu về hệ thống lưu trữ năng lượng mặt trời, GoodWe cố gắng đạt được tỷ lệ chuyển đổi năng lượng cao nhất để đảm bảo khách hàng tối đa hóa lợi ích năng lượng sạch của họ. UiTM đại diện cho dự án đầu tiên trong số nhiều dự án xanh sắp ra mắt của chúng tôi trong khu vực. Đối với chúng tôi, việc trang bị kiến thức và kinh nghiệm cho giới trẻ thông qua những dự án như vậy chính là động lực thúc đẩy phong trào năng lượng xanh tiến lên phía trước."

Giới thiệu về GoodWe

GoodWe là nhà sản xuất biến tần PV và nhà cung cấp giải pháp năng lượng thông minh hàng đầu thế giới được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải (Mã chứng khoán: 688390). Công ty có hơn 5.000 nhân viên trên toàn thế giới và có thành tích lắp đặt hơn 52 GW tại hơn 100 quốc gia và khu vực. GoodWe cung cấp nhiều loại sản phẩm và giải pháp phù hợp cho các hệ thống PV dân dụng, thương mại và công nghiệp cũng như quy mô tiện ích, cung cấp các giải pháp đáng tin cậy và hiệu suất cao trên toàn bộ danh mục đầu tư của mình. Năm 2021, GoodWe được Wood Mackenzie công nhận là một trong ba nhà cung cấp biến tần hybrid hàng đầu trên toàn thế giới. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập vn.goodwe.com.