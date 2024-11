Theo báo cáo mới công bố, Tổng cục Thuế cho biết về quản lý thuế thương mại điện tử, lũy kế 10 tháng đầu năm 2024, số thuế các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử đã nộp khoảng 94.600 tỷ đồng. Tăng 17% so với số thuế bình quân 10 tháng năm 2023.

Ngoài ra, cơ quan thuế đã ghi nhận 412 sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện việc cung cấp thông tin. Theo đó, có hơn 191.000 tổ chức, cá nhân kinh doanh trên sàn thương mại điện tử với tổng giá trị giao dịch là gần 72.000 tỷ đồng.

Theo Tổng cục Thuế, đã có 116 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, khai thuế và nộp thuế qua Cổng Thương mại điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài. Tính đến hết 10 tháng năm 2024, số thu ngân sách Nhà nước từ các nhà cung cấp nước ngoài là 19.774 tỷ đồng. Tính riêng trong năm 2024 thu 8.200 tỷ đồng, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Google, Facebook, TikTok… đã nộp gần 20.000 tỷ đồng tiền thuế

Báo cáo của Tổng cục Thuế cũng cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước lũy kế 10 tháng năm 2024 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 1,408 triệu tỷ đồng, bằng 94,8% so với dự toán pháp lệnh, bằng 116,3% so với cùng kỳ.

Có 17/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá so với dự toán (trên 88%), trong đó một số khoản thu lớn như: Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ước đạt 94,3%; Thuế thu nhập cá nhân ước đạt 98,7%; Phí - lệ phí ước đạt 98,5%; Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước ước đạt 154,3%; Thu từ hoạt động xổ số ước đạt 99,3%…

Có 38/63 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán đạt khá (trên 88%). Có 55/63 địa phương có tăng trưởng thu, chỉ có 08/63 địa phương thu thấp hơn cùng kỳ năm 2023.

Về công tác hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, tổng số tiền thuế, tiền thuê đất được miễn, giảm, gia hạn trong 10 tháng đầu năm 2024 ước tính là 133.965 tỷ đồng. Trong đó, số thực hiện gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất khoảng 70.816 tỷ đồng; số tiền thuế, tiền thuê đất được miễn, giảm khoảng 63.149 tỷ đồng.

Hôm 5/11, phát biểu trước Quốc hội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết trong tuần sau sẽ ra mắt một công cụ dùng AI để kiểm soát những vấn đề doanh thu và mua bán trên sàn thương mại điện tử.

Theo Phó Thủ tướng, để thu ngân sách hàng năm vượt được 1 triệu tỷ, ngành thuế và ngành hải quan phải thay đổi toàn diện về phương thức thu, từ phương thức thủ công chuyển sang phương thức thu điện tử. Ngoài ra là phát hành hóa đơn điện tử, hóa đơn may mắn, kết nối dữ liệu tính tiền, yêu cầu xuất hóa đơn qua từng lần tính tiền kể cả đối với hệ thống xăng dầu. Thu sàn thương mại điện tử xuyên biên giới, sàn thương mại điện tử trong nước, thu thuế bất động sản một giá và nhiều khoản thu khác.

Bên cạnh đó còn thay đổi ngay cả trong quan điểm về vấn đề thu nhập từ cổ phiếu, trước đây khi phân phối cổ phiếu bán ra, có tiền bắt đầu mới thu, bây giờ đã có thu nhập là phải thu.