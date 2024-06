Google Zero: Cơn ác mộng của những người sáng tạo nội dung trên Internet?

Trong thế giới kỹ thuật số ngày nay, Google đóng vai trò như một nền tảng vô hình nhưng lại có sức ảnh hưởng to lớn đến toàn bộ mạng lưới Internet. Từ cách các trang web thu hút lượng truy cập, cách chúng được xây dựng để hoạt động trên trình duyệt Google Chrome, cho đến hệ sinh thái quảng cáo trực tuyến, tất cả đều chịu sự chi phối của gã khổng lồ công nghệ này. Giám đốc điều hành (CEO) của The Verge đã ví von rằng, việc Google vận hành giống như một nền tảng khổng lồ, phổ biến và thống trị đến mức gần như "vô hình".

Tương tự như mối quan hệ giữa các YouTuber với YouTube hay các TikToker với thuật toán TikTok, toàn bộ mạng lưới website cũng có thể coi là "sân chơi" của Google. Những người sáng tạo nội dung trực tuyến đang xây dựng "đế chế" của mình trên nền tảng này. Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu Google thay đổi luật chơi?

Niềm trăn trở đó đã thôi thúc CEO Nilay Patel của The Verge đưa ra giả thuyết về "Google Zero". Khái niệm này đề cập đến thời điểm Google Search ngừng dẫn người dùng đến các website bên ngoài và giữ chân họ trong hệ sinh thái của chính mình. CEO Patel đã nhiều lần đề cập đến Google Zero trong các buổi trò chuyện với CEO Sundar Pichai của Google, cũng như các lãnh đạo truyền thông như Meredith Kopit Levien của The New York Times và Perkins Miller của Fandom. Tuy nhiên, dường như chưa ai đưa ra được câu trả lời thỏa đáng, và ngành truyền thông có vẻ vẫn tự tin rằng họ có thể xoay sở khi thời điểm đó đến.

Tuy nhiên, đối với nhiều doanh nghiệp nhỏ, Google Zero không còn là một giả thuyết xa vời. Gisele Navarro, quản lý biên tập của HouseFresh - một trang web chuyên đánh giá máy lọc không khí, đã chia sẻ những trải nghiệm thực tế của mình. Trong bài viết với tiêu đề "Google đang giết chết các website độc lập như chúng tôi như thế nào", Gisele đã đưa ra những số liệu cụ thể cho thấy lượng truy cập tìm kiếm tự nhiên của HouseFresh đã sụt giảm nghiêm trọng. Nguyên nhân được cho là do các đối thủ lớn đã lợi dụng các thủ thuật SEO để giành lợi thế, trong khi Google lại đang vô tình "tiếp tay" cho hành vi này.

Gisele cho biết thêm, trong nỗ lực chống lại spam SEO, Google đã vô tình gây khó khăn cho các website nhỏ như HouseFresh. Các thuật toán của Google ngày càng ưu tiên hiển thị nội dung từ các website lớn và uy tín, khiến cho những website nhỏ hơn khó có thể cạnh tranh về thứ hạng tìm kiếm.

Xây dựng lượng độc giả trên Internet ngày càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Vậy đâu là giải pháp cho những người sáng tạo nội dung trực tuyến như Gisele? Liệu họ có thể tồn tại và phát triển trong bối cảnh Google ngày càng độc chiếm thị trường tìm kiếm? Đó là câu hỏi lớn mà chúng ta cần phải tìm lời giải đáp.