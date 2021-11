GPMB sân bay Quốc tế Long Thành “vướng” việc thu hồi đất của người dân

Trong văn bản báo cáo vừa gửi tới Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về tiến độ thu hồi đất thực hiện dự án sân bay Long Thành mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết công tác giải phóng mặt bằng dự án trên chậm mất 6 tháng so với kế hoạch đề ra. Trong đó, khó khăn nhất là việc thu hồi đất của hộ gia đình.



Cụ thể, hiện có trên 1.000 hộ dân chuyển nhượng đất theo hình thức cho tặng nguyên thửa hoặc một phần diện tích đất, nhưng chưa làm các thủ tục chuyển nhượng theo quy định. Do đó, UBND tỉnh Đồng Nai phải lập tổ công tác giúp UBND huyện Long Thanh gỡ vướng, hiện các bên vẫn đang tích cực giải quyết.

Bên cạnh đó, dịch Covid-19 khiến chính quyền địa phương không thể họp trực tiếp để công khai phương án dự kiến về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Chính quyền phải thông báo cho hộ dân theo hình thức gửi đường bưu điện, nên kéo dài thời gian, chưa chặt chẽ về trình tự thủ tục.

Đối với công tác xây dựng các khu tái định cư, theo UBND tỉnh Đồng Nai có 11 dự án thành phần khu tái định cư xã Lộc An và Bình Sơn cũng chậm 3-6 tháng so với hợp đồng đã ký. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do dịch Covid-19, thời tiết và chủ quan của các nhà thầu. Khó khăn nữa được chính quyền Đồng Nai nhắc đến đó là một số chính sách hỗ trợ người dân mất đất chuyển đổi nghề chưa có quy định rõ ràng, và còn có quan điểm khác nhau.

Chẳng hạn, quan điểm địa phương, việc đối tượng hưởng lương thường xuyên như cán bộ, công chức, viên chức… mất đất thì không được hỗ trợ chuyển đổi nghề, còn các đối tượng khác áp dụng chính sách chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm là phù hợp. Tuy nhiên, Kiểm toán Nhà nước đưa ra quan điểm các nghề nghiệp như công nhân, nội trợ, sinh viên... là những đối tượng không trực tiếp sản xuất nông nghiệp, không đủ kiện hỗ trợ.

Được biết, dự án thu hồi đất xây sân bay Long Thành được ngân sách Trung ương bố trí 22.850 tỉ đồng. Năm 2019 và 2020, địa phương giải ngân được 10.790 tỉ đồng. Riêng năm 2021 UBND Đồng Nai mới giải được trên 3.533 tỉ đồng/15.598 tỉ đồng vốn được giao, chỉ đạt 24,34%, đây là mức giải ngân rất thấp.