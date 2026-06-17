Grab nâng cấp gói dịch vụ cho hộ gia đình

Cụ thể, Grab cho biết đã bổ sung các giải pháp mới bên cạnh các giải pháp sẵn có, giúp tối ưu hóa trải nghiệm đi lại, ăn uống, mua sắm của người dùng trong các hộ gia đình Việt Nam.

Được ra mắt vào giữa năm 2025, Grab cho cả nhà đánh dấu sự mở rộng ra phục vụ phân khúc gia đình, bên cạnh cung cấp dịch vụ cho mỗi cá nhân và doanh nghiệp. Các tính năng dành cho gia đình được đón nhận tích cực và đạt tăng trưởng khả quan.

Tài khoản Grab cho cả nhà giúp người dùng dễ dàng đặt xe, quản lý và thanh toán cho các chuyến xe của người thân, được thiết kế cùng với giải pháp di chuyển được thiết kế riêng cho người dùng tuổi teen và các bộ sưu tập sản phẩm được chọn lọc phù hợp với nhu cầu gia đình trên GrabMart.

Tiếp đà tăng trưởng này, các giải pháp cải tiến mới đáng chú ý của Grab cho cả nhà bao gồm:

Trợ lý mua sắm AI cho dịch vụ GrabMart - giúp việc mua sắm cho cả gia đình trở nên đơn giản hơn bao giờ hết

Grab đã tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào việc đi chợ online của người dùng, giúp tiết kiệm thời gian, công sức tìm kiếm món hàng và đặt đơn. Giờ đây, ngay cả những thành viên không rành rẽ việc "đi chợ online" vẫn có thể mua sắm cả giỏ hàng trên GrabMart một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn qua vài thao tác đơn giản:

Bước 1: Chọn cửa hàng muốn mua sắm. Tại mục tìm kiếm, nhấp vào danh sách đi chợ để gửi hình ảnh, ghi âm hoặc danh sách dạng văn bản của các món cần mua

Bước 2: Hệ thống có tích hợp AI sẽ tự tìm kiếm và hiển thị tất cả các món cần mua trong một lần

Bước 3: Bấm chọn vào giỏ hàng và đặt đơn

Đồng thời Grab cũng ra mắt gói hội viên GrabUnlimited for Mom, phù hợp với các nhu cầu đặc thù của người dùng là phụ nữ trong thai kỳ hoặc có con nhỏ, GrabUnlimited for Mom bao gồm ưu đãi bổ sung cho chuyến xe GrabCar Plus có điểm đón/trả là phòng khám, bệnh viện, bên cạnh các ưu đãi sẵn có của GrabUnlimited.

Cuối cùng, GrabCar Thú Cưng là dịch vụ di chuyển mới của Grab giúp người dùng có thể chủ động đặt xe và có hành trình di chuyển thuận tiện khi đồng hành cùng thú cưng. Dịch vụ hiện đã có mặt ở TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa, phù hợp với xu hướng nuôi thú cưng ngày càng phổ biến.

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành, Grab Việt Nam, cho biết: "Chúng tôi xây dựng những sản phẩm và dịch vụ đáng tin cậy mà người dùng có thể an tâm để những người thân yêu của họ sử dụng, và sử dụng ở bất kỳ thời điểm nào. Việc mở rộng theo cả chiều rộng và chiều sâu như vậy tạo ra các cơ hội kinh doanh mới, góp phần củng cố nền tảng cho sự tăng trưởng bền vững của Grab tại thị trường Việt Nam".