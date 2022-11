Grand Bay Halong Villas được giới nhà giàu Quảng Ninh "chọn mặt, gửi vàng"

Tính đến quý IV năm 2022, quần thể dinh thự an cư – nghỉ dưỡng Grand Bay Hạ Long Villas giai đoạn 1 đã bước vào giai đoạn bàn giao nhà, song song đó là sự kiện trải nghiệm các tiện ích tại khu vực Clubhouse dự án. Đây là cột mốc mới đánh dấu thời điểm Grand Bay Halong Villas đã hoàn thiện những hạng mục quan trọng nhất, cũng như sẵn sàng phục vụ cư dân trong thời gian tới.



Tọa lạc tại Bán đảo 3 Khu đô thị du lịch Halong Marina, tỉnh Quảng Ninh, Grand Bay Halong Villas có tổng diện tích 7,9ha cùng đường bờ biển riêng dài 520m, 300m mặt hồ tự nhiên và 2600m2 công viên cảnh quan.

Grand Bay Halong Villas sở hữu vị trí hiếm hoi trong quỹ đất trực vịnh đắc địa cực kỳ giới hạn của Hạ Long hiện nay.

Với phương châm kiến tạo một tổ hợp đáng sống bên vịnh di sản, thiết kế của Grand Bay Halong Villas được chú trọng để mang đến không gian sống bề thế và uy nghi cho gia chủ. Với diện tích rộng rãi, tầm nhìn thoáng đạt và những khoảng không gian thông tầng phóng khoáng, tầm vóc của dinh thự như góp phần khẳng định vị thế và tên tuổi của chủ nhân. Đặc biệt Clubhouse – trung tâm tiện ích giữa lòng dự án được quản lý vận hành bởi New World là biểu tượng độc đáo không thể thiếu trong bức tranh chung về sự phồn vinh, hưng thịnh của cư dân Grand Bay Halong Villas.



Ngày 06.11.2022, khách hàng khi tham gia sự kiện "Pre-Opening Clubhouse" sẽ được trải nghiệm Clubhouse đẳng cấp hàng đầu Hạ Long thuộc dự án Grand Bay Halong Villas, đồng thời có cơ hội trở thành chủ nhân của 05 dinh thự cuối cùng "Ocean View – Luxury Villa" với chính sách ưu đãi hấp dẫn và duy nhất tại sự kiện.

Sự kiện sẽ là nơi quy tụ lượng lớn giới nhà giàu tại TP. Hạ Long, Quảng Ninh nói riêng, cũng như các nhà đầu tư lớn tại các siêu đô thị Việt Nam nói chung. Đối với các chủ nhân sinh sống ở Quảng Ninh, dinh thự Grand Bay Halong Villas không chỉ là "ngôi nhà thứ hai" đầy giá trị, đó còn là nơi để đạt đến sự thăng hoa của các yếu tố thụ hưởng, nhất là khi Clubhouse đi vào hoạt động.

Clubhouse dự án Grand Bay Halong Villas.

Nằm kế cận lối vào khu dinh thự, Clubhouse gồm 2 tầng, quy mô lên đến 5000m2 sở hữu hệ tiện ích đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu về sức khỏe và giải trí của cư dân Grand Bay Halong Villas. Đến với Clubhouse, khách hàng sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Bể bơi bốn mùa, trải nghiệm không gian sắc màu của Sân chơi ướt và khô cho trẻ em, thư giãn với Lounge cà phê sang trọng, tham quan Phòng gym – yoga cao cấp, thể nghiệm Phòng họp/ hội nghị đa phương tiện,… Ngoài ra, Clubhouse còn cung cấp các mô hình giải trí hiện đại là Bể Jacuzzi, Sân Courtyard, Sân golf mô phỏng, Sân sự kiện tráng lệ, Chuỗi nhà hàng 5 sao,… cũng như nhiều dịch vụ khác vô cùng sành điệu, lý thú.



Ảnh thực tế tiện ích bể bơi bốn mùa với đường bơi dài hơn 20m.

Thêm nữa, Clubhouse dự án còn nâng tầm giá trị thụ hưởng cho cư dân Grand Bay Halong Villas khi được quản lý vận hành bởi thương hiệu New World. Hiện nay, New World có 11 khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp trên khắp châu Á. Tại Việt Nam, uy tín New World đã được khẳng định qua sự quản lý chuyên nghiệp New World Hoiana, New World Phu Quoc và New World Saigon. Với triết lý vận hành nhất quán cùng tiêu chuẩn dịch vụ 5 sao quốc tế, New World được Chủ đầu tư BIM Land "chọn mặt gửi vàng" trở thành đơn vị quản lý Clubhouse và không gian chung tại khu dinh thự biệt lập Grand Bay Halong Villas.



Với địa thế ven biển, sở hữu hệ sinh thái đa dạng, thừa hưởng trọn vẹn tinh hoa vịnh di sản Hạ Long cùng sự hiện diện hàng loạt tiện ích mới mẻ ở Clubhouse hoành tráng, các dinh thự Grand Bay Halong Villas thật sự đã tái thiết những chuẩn mực mới về nơi an cư lý tưởng, góp phần giúp các gia chủ định hình tổ ấm. Điều này cũng giải thích vì sao ngày càng nhiều cư dân địa phương, đặc biệt là giới nhà giàu Quảng Ninh lại chọn mua dinh thự Grand Bay Halong Villas trong khi dự án đang hình thành, cũng như dành cho tổ hợp Clubhouse sự lưu tâm đặc biệt.

Mặt khác, từ trung tâm tiện ích Clubhouse, chủ nhân dinh thự Grand Bay Halong Villas cũng dễ dàng kết nối các tiện ích đẳng cấp nằm ngoài dự án. Các gia đình có thể chuyển đổi nhanh chóng từ không gian riêng tư yên bình sang không gian dạ tiệc náo nhiệt tại những khách sạn, resort hàng đầu thế giới quy tụ tại Halong Marina như InterContinental, Sailing Club hay Ascott. Đây chính là yếu tố then chốt giúp cư dân Grand Bay Halong Villas có thể tận hưởng cuộc sống thăng hoa với trải nghiệm vô tận, xứng tầm đẳng cấp của giới thượng lưu ưu tú.

Dấu ấn Clubhouse - Grand Bay Halong Villas chuẩn bị đi vào hoạt động chứng tỏ chủ đầu tư BIM Land đã nỗ lực phát triển dự án đúng tiến độ. Grand Bay Halong Villas thật sự mở ra những triển vọng đầy vững vàng về một khu đô kiểu mẫu, một cộng đồng tinh hoa hội tụ ở vị trí được khao khát bậc nhất Hạ Long.

