Grand M trở thành tổng đại lý chính thức khu vực miền Bắc dự án Peninsula Da Nang

Peninsula Da Nang - tòa tháp đôi biểu tượng kiến trúc mới

Peninsula Da Nang mang tầm vóc của một dự án nổi trội bậc nhất, nằm ngay trung tâm của đô thị trẻ lớn nhất miền Trung. Tọa lạc tại vị trí đắt giá trực diện công viên bờ sông Hàn, đối diện trung tâm hành chính thành phố, chủ nhân sở hữu căn hộ Peninsula Da Nang có thể dễ dàng kết nối trực tiếp với trung tâm thương mại, hành chính, kinh tế của Đà Nẵng thông qua các tuyến đường lớn và hầm chui sông Hàn sẽ được xây dựng trong thời gian tới.

Tiên phong đưa kiến trúc thanh lịch, hiện đại vào trong thiết kế nhà ở, Peninsula Da Nang được mong đợi sẽ trở thành biểu tượng xa hoa bậc nhất vùng trung tâm thành phố. Dự án bao gồm 2 tòa tháp hiên ngang trước mặt bờ sông Hàn, cao 30 tầng nổi, cung cấp 941 căn hộ sang trọng với diện tích linh hoạt từ 46,5 m2 đến 109 m2. Đặc biệt, dự án có đến 3 tầng hầm đỗ xe đều được tích hợp công nghệ nhận diện thông minh, sắp xếp hơn 700 chỗ đậu xe cho cư dân, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho phương tiện và tránh tình trạng tắc nghẽn do quá trình chờ lấy thẻ xe truyền thống.

Peninsula Da Nang - biểu tượng kiến trúc mới của thành phố

Nếu để gọi tên sản phẩm nhà ở tối ưu giá trị công năng và vượt trội về trải nghiệm, thì đó chính là những căn hộ sang trọng tại Peninsula Da Nang. Mỗi căn hộ đều được thiết kế có tính thẩm mỹ cao với hệ vật liệu khác biệt tiêu chuẩn quốc tế: hệ cửa chống cháy American Doors, gạch Vietceramics, hệ khóa Hafele, hệ kính Kibing, thiết bị điện Legrand, đèn Philips với độ bền sáng lên đến 60.000 giờ, điều hòa âm trần LG công nghệ Multi mới nhất… cung cấp cho gia chủ những trải nghiệm sống đẳng cấp và xứng tầm. Đáng chú ý, nhà phát triển dự án Peninsula Da Nang còn quyết định trang bị hệ kính hộp Low-E 4 lớp ưu việt nhập khẩu từ Malaysia, chống tia UV, chống tiếng ồn, điều hòa nhiệt độ và cho tầm nhìn panorama tuyệt mỹ.

Với quy mô dự án lên đến 7.167 m2, Peninsula Da Nang được đầu tư tích hợp nhiều tiện ích điểm nhấn bao gồm khu cây xanh, khu thể thao, khu vui chơi cho trẻ nhỏ, bể bơi ngoài trời, cùng những con đường tản bộ thư giãn "Sky walk" hoặc kết hợp với dãy phố mua sắm náo nhiệt, mang đến những trải nghiệm sống khác biệt cho cư dân.

Dựa vào những ưu thế độc đáo, Peninsula Da Nang hứa hẹn sẽ là điểm đến an cư, sinh sống, nghỉ dưỡng của những cư dân thành đạt ưu tú, một sản phẩm đầu tư cho thuê sinh lời vô tận, một đích ngắm của giới đầu tư trong nước và quốc tế đến thị trường bất động sản hạng sang Đà Nẵng.

Sự hợp tác giữa những thương hiệu uy tín

Trước khi trở thành tổng đại lý phân phối Peninsula Da Nang khu vực miền Bắc, Grand M đã và đang hợp tác cùng nhiều chủ đầu tư phát triển các dự án bất động sản quy mô lớn, đồng bộ và hiện đại như: The Manor Central Park của CĐT Bitexco, Solasta Mansion của CĐT Nam Cường, The Gloria By Silk Park; Ecolife Capitol, The Marq District 1, Goldseason 47 Nguyễn Tuân;...

Nhận thấy sự nhiệt huyết và máu lửa trong công việc của đội ngũ này, Viet Nam Smart City đã bắt tay hợp tác để Grand M trở thành đại lý phân phối chính thức khu vực miền Bắc cho dự án Peninsula Da Nang. Nói về sự hợp tác này, ông Trần Xuân Thông - Tổng giám đốc Công ty CP Đô Thị Thông Minh Việt Nam (Viet Nam Smart City) chia sẻ: "Trong nỗ lực mang sản phẩm có chất lượng khác biệt như Peninsula Da Nang đến với cộng đồng, chúng tôi đặt niềm tin lớn vào Grand M với vai trò là tổng đại lý phân phối khu vực miền Bắc. Hơn 20 năm qua, sự quan tâm và khẩu vị đặc biệt của nhà đầu tư phía Bắc đối với bất động sản Đà Nẵng là chưa bao giờ giảm sút."

Grand M chính thức trở thành đại lý phân phối Peninsula Da Nang khu vực miền Bắc

Trong 2 tháng ra mắt, dự án căn hộ hạng sang Peninsula Da Nang đã thu về được 1.250 tỷ tiền hàng, trong đó tổng đại lý khu vực miền Bắc - Grand M xuất sắc giành vị trí thứ nhất trong cuộc đua đại lý với doanh số mang về hơn 250 tỷ. Sự kết hợp với Viet Nam Smart City đối với dự án Peninsula Da Nang là một bước tiến quan trọng trong năm 2024 của Grand M, giúp đơn vị này đi sâu hơn vào phân khúc căn hộ hạng sang tại thành phố biển Đà Nẵng, tiếp nối sứ mệnh mang đến những sản phẩm nhà ở chất lượng vượt trội đến tay khách hàng.

Đại diện Grand M, ông Kim Văn Tú - Phó Tổng Giám đốc phụ trách trực tiếp dự án Peninsula Da Nang cũng chia sẻ rằng: "Chất riêng của mỗi dự án được tạo dựng bởi những câu chuyện có chiều sâu, mà đơn vị tư vấn phát triển, phân phối dự án là người kể chuyện và kết nối đến khách hàng. Với tiềm lực mạnh mẽ và kinh nghiệm phong phú trong việc phân phối đa dạng các loại hình bất động sản, Grand M tin rằng, các sản phẩm của Peninsula Da Nang sẽ nhanh chóng tạo nên sức hút và được thị trường đón nhận tích cực. Bên cạnh đó, đội ngũ lãnh đạo sẽ cam kết phát huy tối đa nguồn lực để mang giá trị của Peninsula Da Nang đến gần với nhà đầu tư của thị trường miền Bắc."

