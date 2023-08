Green UP Marathon 2023: Cùng các chân chạy lan tỏa chất của "người dựng xây"

"Chạy về tuổi thơ" dưới góc nhìn Coteccons là gì?

Với điểm nhấn là mô hình cross country (chạy băng đồng), Green UP Marathon hứa hẹn sẽ gây ấn tượng với trải nghiệm "chạy về tuổi thơ". Các vận động viên sẽ có cơ hội chạy trên đường mòn đất đỏ, băng qua rừng cao su bạt ngàn, hay cánh đồng khoai mì mênh mông, hơn hết là tận hưởng không khí yên bình tại vùng nông thôn Bình Dương. Dọc đường chạy là các chướng ngại vật và trạm check-in với các hình ảnh gợi nhớ về tuổi thơ như ụ rơm, hầm tre, hố bùn, lồng đèn, cánh đồng diều, nhà chòi…

Là một doanh nghiệp xây dựng, Coteccons có dụng ý đặc biệt đằng sau hành trình "Chạy về tuổi thơ", rằng ai trong mỗi người cũng từng là một "builder" – "người dựng xây" mang trong mình "DNA xây dựng" ấp ủ nhiều khát khao, hoài bão xuyên suốt hành trình trưởng thành.

Thông qua đường chạy băng đồng, Coteccons tin "những đứa trẻ bên trong" mỗi người sẽ đánh thức mạch ngầm "DNA xây dựng", để năng lượng tươi mới lần nữa dâng trào.

Trên chặng đường phát triển con người tại Coteccons, công ty thường xuyên nhấn mạnh văn hoá "OWN IT" - đề cao tinh thần "làm chủ" của mỗi người, nhằm trao quyền, tạo môi trường tự do và không gian sáng tạo. Ta làm chủ cơ hội để tỏa sáng, và làm chủ cả những thách thức để biến rào cản thành nấc thang. Đây là cách để Coteccons phát triển "DNA xây dựng" trong đội ngũ cốt lõi của mình, tạo động lực cho những sáng kiến và ý tưởng tiên phong.



Thông qua giải Green UP Marathon 2023, Coteccons muốn lan tỏa đến cộng đồng nói chung và người Coteccons nói riêng niềm hạnh phúc đặc biệt khi được chạy trong sự hồn nhiên vốn có. Đây là cuộc đua marathon của mỗi cá nhân cùng mục tiêu kiên định mà không bất kỳ trò chơi chính trị nào có thể trở thành chướng ngại vật.

Dấu ấn Green UP - San sẻ tầm nhìn xanh

Theo Báo cáo toàn cầu về công trình và hoạt động xây dựng năm 2019, lĩnh vực xây dựng và vận hành tòa nhà chiếm tỷ lệ lớn nhất cả về tiêu thụ năng lượng cuối cùng (36% toàn cầu) và lượng khí thải CO2 liên quan đến năng lượng (39%) trong năm 2018.

Nhận thấy phát triển bền vững là "cuộc đua đường dài", Coteccons không ngừng lan tỏa tinh thần sống xanh thông qua các hoạt động trách nhiệm xã hội thuộc Chương trình Phát triển bền vững ESG trong đó có giải Green UP Marathon. Với 5km vận động viên hoàn thành, Coteccons sẽ trồng thêm 1 cây xanh, góp phần vào hành trình phủ xanh Việt Nam theo lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ.

Dự kiến hơn 1.000 nhân viên Coteccons sẽ tham gia "Chạy về tuổi thơ" tại Coteccons - Lê Phong Bình Dương Half Marathon 2023 vào 26/08.

Làm một phép nhân đơn giản, dự kiến hơn 2.000 vận động viên sẽ đóng góp khoảng 10.000 cây xanh. Ngoài ra, các thiết bị, vật liệu trong giải "Chạy về tuổi thơ" được Coteccons ưu tiên sử dụng từ chất liệu tái chế, thân thiện với môi trường.



Green UP Marathon không đơn thuần là cuộc đua giành huy chương mà còn giúp người tham gia nuôi dưỡng các "DNA xây dựng", đóng góp vào mục tiêu chung về phát triển bền vững cho cộng đồng, xã hội và môi trường.

Bên cạnh đó, Công ty đã xác định lộ trình giảm lượng phát thải khí nhà kính đến năm 2030 trở đi, hướng đến mục tiêu phát thải ròng (Net Zero) với các hoạt động thực tiễn. Coteccons đã làm việc với một số công ty tư vấn chuyên về giải pháp biến đổi khí hậu để thống kê và định lượng các nguồn thải khí nhà kính trong chuỗi hoạt động của mình.



Sở hữu "DNA xây dựng" không đổi dời về mục tiêu kiến tạo một tương lai bền vững, Coteccons quyết tâm bù đắp các tác động đặc thù của ngành xây dựng lên môi trường.

Trong những năm qua, Coteccons luôn nỗ lực san sẻ tầm nhìn xanh cùng những đối tác hàng đầu trong lĩnh vực phát triển bền vững như Tập đoàn Lê Phong, Schneider Electric, Faslink,… "Tăng trưởng xanh" không chỉ là yêu cầu cấp thiết của thời đại, mà còn song hành với giá trị cốt lõi Coteccons theo đuổi từ những ngày đầu.