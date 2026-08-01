GreenNode - đối tác đám mây chính thức của NVIDIA chia sẻ về thay đổi tư duy quản trị rủi ro trong kỷ nguyên AI

Thay đổi tư duy quản trị rủi ro trong kỷ nguyên AI

VIS2026 quy tụ hơn 600 khách mời là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực bảo hiểm, công nghệ, các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo các doanh nghiệp. Đặc biệt, Thứ trưởng Bộ Tài Chính Lê Tấn Cận và ông Ngô Việt Trung – Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cũng đã đến thăm, lắng nghe các trăn trở về thị trường bảo hiểm và các giải pháp công nghệ hỗ trợ. Trong đó, Thứ trưởng Lê Tấn Cận nhấn mạnh việc thúc đẩy phát triển điện toán đám mây và chủ quyền dữ liệu như tinh thần của Nghị quyết 57-NQ/TW, nhằm đặt trọng tâm biến dữ liệu thành tài nguyên chiến lược.

Thứ trưởng cũng nhắc lại các điểm chính trong Nghị quyết 57-NQ/TW như khuyến khích hình thành hạ tầng lưu trữ và điện toán đám mây đạt tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn xanh ngay tại Việt Nam, với yêu cầu doanh nghiệp chuẩn hoá dữ liệu lưu trữ tại Việt Nam.

Trong sự kiện năm nay, GreenNode - đối tác đám mây chính thức của NVIDIA nổi bật trong vài trò diễn giả, với sự có mặt của ông Vũ Thanh Tùng, Tổng Giám đốc GreenNode và Ông Mai Hải Dương - Giám Đốc Sản phẩm AI tại GreenNode. Tâm điểm của phiên chiều là phần thảo luận chuyên đề: “Từ quản trị rủi ro đến tăng cường khả năng chống chịu: Tối ưu ứng dụng AI và Dữ liệu trong ngành bảo hiểm” do ông Vũ Thanh Tùng, Tổng Giám đốc GreenNode tham gia thảo luận, với sự góp mặt của đại diện cấp cao từ các tổ chức bảo hiểm hàng đầu như AIA, PVI, BIC, FWD, Datadog và IBM.

GreenNode đã đặt ra vấn đề mang tính thời sự: Khi AI tham gia trực tiếp vào quá trình ra quyết định (thẩm định, định phí, bồi thường), ngành bảo hiểm phải đối mặt với những thách thức chưa từng có về tính minh bạch và rủi ro an ninh mạng. Các cuộc tấn công mạng ngày nay đã khai thác AI để trở nên tinh vi hơn. Rủi ro công nghệ không còn là vấn đề nội bộ của phòng IT mà là rủi ro sống còn của doanh nghiệp. Ngành bảo hiểm cần chuyển dịch tư duy từ 'phòng thủ thụ động' sang 'kháng chịu chủ động' (Resilience), nơi hệ thống có thể tự phục hồi và duy trì tính liên tục ngay cả khi đối mặt với khủng hoảng.

Để hiện thực hóa khả năng "kháng chịu" này, trong bài tham luận “Xây dựng AI Có Trách nhiệm cho Ngành Bảo hiểm”, ông Mai Hải Dương - Giám đốc Sản phẩm AI tại GreenNode đã chỉ ra rằng, câu hỏi cốt lõi của lãnh đạo doanh nghiệp hiện nay không còn là có nên dùng AI không, mà là làm sao để dùng AI một cách đáng tin cậy. Trong thời gian vừa qua, GreenNode đặt trọng tâm vào việc xây dựng "AI Có Trách nhiệm" (Responsible AI) thông qua kiến trúc 3 tầng chặt chẽ, giúp các định chế tài chính, bảo hiểm giải quyết triệt để bài toán bảo mật, tuân thủ dữ liệu và quản trị rủi ro.

Cụ thể, GreenNode cung cấp lớp hạ tầng Cloud và AI Cloud chủ quyền giúp giữ 100% dữ liệu an toàn tại Việt Nam. Nền tảng quản trị tác nhân AI (AgentBase) đóng vai trò quản trị, giúp định danh, kiểm soát phạm vi hoạt động và truy vết mọi suy nghĩ của các tác nhân AI nhằm đảm bảo tính tuân thủ bảo mật. Cuối cùng là các sản phẩm ứng dụng AI như IDP - Xử lý tài liệu thông minh, trao quyền cho đội ngũ nghiệp vụ tự cấu hình các quy tắc tự động hóa; qua đó tạo ra một hệ thống xuyên suốt, giúp doanh nghiệp làm chủ hoàn toàn từ dữ liệu hạ tầng cho đến sản phẩm đầu ra của các tác nhân AI.

GreenNode IDP: Tối ưu 94% thời gian xử lý hồ sơ bồi thường

Trong bài trình bày của mình, ông Hải Dương cũng nêu rõ, sản phẩm chính đang được khách hàng ngành BFSI nói chung, ngành Bảo hiểm nói riêng quan tâm nhất trong thời gian qua là GreenNode IDP (Intelligent Document Processing – Xử lý tài liệu thông minh). Theo đó, sản phẩm tập trung vào ba lớp chuyển đổi mà AI mang lại: tốc độ xử lý hồ sơ, độ chính xác trong thẩm định và khả năng mở rộng quy mô vận hành mà không cần tăng tương ứng nguồn lực con người. Tính đến thời điểm hiện tại, GreenNode IDP đã nhận biết và xử lý được trên 100 mẫu hồ sơ cho doanh nghiệp, trong khi các sản phẩm khác trên thị trường đang chỉ đáp ứng được một phần tư số lượng mẫu.

Theo đó, có sáu tính năng độc quyền mà sản phẩm GreenNode IDP mang đến cho khách hàng bao gồm: tách chữ ký hoặc con dấu chồng lấn, phát gian lận trong bộ hồ sơ, mẫu câu lệnh thiết kế sẵn (prompt-based template), phân tích báo cáo tài chính, kết nợp mô hình lai VLM+LLM trong xử lý dữ liệu, so khớp chữ ký hoặc con dấu.

Quá trình này giúp rút ngắn thời gian thẩm định từ 30 phút cho một bộ hồ sơ xuống chỉ còn khoảng 5 phút. Giải pháp IDP của GreenNode là một bước đột phá trong công nghệ OCR. Không chỉ giúp tự động trích xuất thông tin từ hàng nghìn biểu mẫu phức tạp, hệ thống còn hỗ trợ xử lý hơn 150 triệu tài liệu mỗi năm và tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng chi phí vận hành.

Đặc biệt, trong thời gian tới, khả năng kết nối của GreenNode IDP với hệ thống dữ liệu bồi thường của từ nhiều nguồn sẽ còn được phát triển nâng cấp hơn nữa, giúp nhanh chóng phát hiện gian lận, tăng độ minh bạch cho từng bộ hồ sơ trong suốt quá trình thẩm định và chi trả quyền lợi.

Đón đầu làn sóng Insurtech tỷ đô

Tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm tại Việt Nam mới đạt khoảng 3% GDP, còn cách khá xa mức trung bình khoảng 7% của thế giới, Đây là một khoảng trống vừa là thách thức, vừa là dư địa tăng trưởng lớn cho toàn ngành. Sự dịch chuyển của tầng lớp trung lưu, từ khoảng 13% dân số năm 2023 dự kiến lên 26% vào năm 2026, đang tạo ra một lớp khách hàng mới với kỳ vọng cao hơn về tốc độ và trải nghiệm dịch vụ bảo hiểm. Chiến lược phát triển ngành giai đoạn 2026-2030 cũng đặt mục tiêu tăng trưởng phí bảo hiểm bình quân trên 10% mỗi năm, đưa tỷ lệ thâm nhập lên 3,3-3,5% GDP.

Xu hướng này được phản chiếu rõ trên quy mô toàn cầu. Thị trường InsurTech thế giới cũng được ước tính tăng từ khoảng 22 tỷ USD năm 2025 lên khoảng 30 tỷ USD trong năm 2026, tương đương tốc độ tăng trưởng kép gần 37,7% mỗi năm, trong khi riêng quy mô ứng dụng AI trong ngành bảo hiểm được dự báo có thể tiếp cận mốc 10 tỷ USD vào năm 2030.

Hiện có tới 95,5% doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam đã tăng đầu tư cho công nghệ số trong năm vừa qua, với những thay đổi cụ thể và đo lường được: thời gian thẩm định hồ sơ bồi thường tại nhiều thị trường đã được rút ngắn từ trung bình 14 ngày xuống còn 20 phút nhờ ứng dụng AI, mở đường cho mô hình bồi thường “zero-touch” — xử lý hoàn toàn tự động không cần can thiệp thủ công ở những hồ sơ đơn giản, rõ ràng. GreenNode mở rộng thị phần mảng AI Cloud và AI Platform, mà điển hình là sản phẩm GreenNode IDP trong bối cảnh ngành bảo hiểm Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chuyển đổi số và ứng dụng AI mạnh mẽ như trên, là một chiến lược dài hạn, hỗ trợ khách hàng là các tổ chức ngân hàng và định chế tài chính gia tăng mức độ hài lòng của người dùng cuối.