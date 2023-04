GROHE SPA: "Nâng cao sức khỏe từ nguồn nước" tại Milan Design Week 2023

Khi nước trở thành nguồn cảm hứng bất tận



Trong suốt 1 tuần diễn ra Tuần lễ thiết kế Milan (18/4 – 24/4), khuôn viên Bảo tàng Pinacoteca Di Brera (Ý) trở nên đầy khác lạ. Những bức tượng nghệ thuật vẫn là điểm nhấn, nhưng nước mới là yếu tố trung tâm, tạo nên không gian đa chiều về tổng thể. Từ đó, người tham dự có thể cảm nhận âm hưởng của niềm đam mê cùng sự sáng tạo, háo hức muốn tìm hiểu về GROHE SPA - thương hiệu đứng sau công trình độc đáo này.

Ông Patrick Speck, lãnh đạo LIXIL Global Design, EMENA – đội ngũ thiết kế công trình cho biết: "Chúng tôi tin rằng, nước là nguồn năng lượng sống. Chính vì vậy, chúng tôi đưa khái niệm "Health through Water" (tạm dịch: Nâng cao sức khỏe từ nguồn nước) vào trong thiết kế không gian giàu tính di sản tại Pinacoteca. Với định hướng chạm đến mọi giác quan của khách hàng, chúng tôi mong muốn kiến tạo những trải nghiệm đặc biệt, giống như các sản phẩm GROHE SPA của chúng tôi. Để hiện thực hóa mục tiêu nâng tầm phòng tắm thành SPA tại gia, không thể sử dụng các sản phẩm riêng lẻ, chúng tôi cần kiến tạo những trải nghiệm toàn diện. Trong đó, nước là yếu tố cốt lõi, có tác động tích cực cả về thể chất lẫn tinh thần".

Các sản phẩm được trưng bày theo concept những khối lập phương, bao gồm: Các sản phẩm in kim loại 3D; Bộ sưu tập Atrio và Allure Brilliant được cá nhân hóa theo sở thích người dùng; Các dải màu mạ GROHE Colors; Khu trải nghiệm sen tắm đa giác quan. Thông qua sự tương tác từ khách hàng, thương hiệu đã khéo léo thúc đẩy khao khát về một ốc đảo thư thái với những trải nghiệm mang tính riêng tư.

Đẳng cấp hưởng thụ theo tiêu chuẩn cá nhân hóa

Đi sâu vào các khối lập phương của GROHE SPA là những "điểm chạm" cảm xúc, tinh tế nâng tầm sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của người sử dụng. Với khối lập phương đầu tiên, ta tìm hiểu về các sản phẩm in kim loại 3D. Đây được coi là công nghệ thách thức mọi giới hạn trong thiết kế phòng tắm cao cấp. Bên cạnh việc chiêm ngưỡng, khách tham quan có thể nghe thấy âm thanh trong quá trình in ấn, thấu trọn quy trình qua màn hình LED và cảm nhận sự thay đổi nhiệt độ từ quá trình in mô phỏng.

Quy trình in kim loại 3D của GROHE giúp việc tạo ra hầu như bất kỳ hình học nào đều khả dĩ và đưa ra một tuyên bố thực sự về việc thiết kế độc đáo, cá nhân hóa theo sở thích từng gia chủ trong phòng tắm. Các công nghệ phức tạp biểu thị tính độc quyền của công nghệ in ấn này. Mỗi sản phẩm là độc bản và mỗi năm chỉ sản xuất số lượng giới hạn.

Khối lập phương không gian thứ hai là bộ sưu tập Atrio và Allure Brilliant được cá nhân hóa theo sở thích người dùng. Mỗi sản phẩm trong bộ sưu tập đánh dấu sự tinh tuyển về vật liệu, sự tỉ mỉ trong lựa chọn màu sắc, sự tinh vi trong lớp hoàn thiện và thiết kế tay cầm. Bộ sản phẩm cũng mang đến cho người dùng cảm giác êm mịn khi chạm, nắm nhờ vật liệu đá thạch anh từ đối tác Caesarstone - thương hiệu tiên phong trong sản xuất bề mặt cao cấp từ đá thạch anh. Sắc đen – trắng tạo nên tổng thể hài hòa, đăng đối, góp phần tạo điểm nhấn cho không gian sống của những nhân tố có gu.

Hành trình đa giác quan được tiếp tục với không gian lập phương thứ 3 với các dải màu mạ GROHE Colors. Sắc màu tinh tế từ sản phẩm, kết hợp nền ánh sáng vàng, tạo nên sức hút sang trọng khó có thể rời mắt.

Khối lập phương cuối cùng là khu trải nghiệm sen tắm đa giác quan đánh dấu điểm kết thúc của hành trình mỹ cảm. Các yếu tố từ hơi nước, ánh sáng, âm thanh và thiên nhiên hiện diện trên màn hình LED vẽ nên hình dung chân thực nhất về phòng tắm trong mơ, nơi tâm hồn được vỗ về và thể chất như hồi sinh sau ngày dài mệt mỏi.

"Chúng tôi tiên phong kết hợp giữa những chuẩn mực trong công nghệ thiết kế, cùng sự thấu hiểu về vật liệu, hướng đến việc giữ gìn trọn vẹn tài nguyên nước. Đồng thời, GROHE SPA thành công mang đến trải nghiệm thăng hoa với dòng chảy.

Đặc biệt, các sản phẩm từ thương hiệu thể hiện tính bền vững vượt trội, với tỷ lệ tiết kiệm nước lên tới 50%. Đây là động thái thể hiện trách nhiệm với môi trường của thương hiệu GROHE SPA cũng như những người dùng đã tin tưởng đồng hành cùng chúng tôi. Hi vọng rằng, cùng nhau, chúng ta sẽ hướng đến cuộc sống duy mỹ nhưng bền vững" – ông Patrick Speck, lãnh đạo LIXIL Global Design, EMENA kết luận.