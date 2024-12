Group 2,5 triệu thành viên xôn xao vì căn bếp của người phụ nữ Phú Thọ: nơi sẻ chia yêu thương, vun bồi hạnh phúc

Chị Phạm Thu Hà, đến từ Phú Thọ là một người phụ nữ rất yêu bếp. Chia sẻ về bản thân, chị tiết lộ do ảnh hưởng từ mẹ, chị rất trân trọng và dành trọn vẹn tình yêu cho căn bếp. Bởi với chị, bếp không chỉ là nơi nấu ăn, là nơi giữ lửa cho đình hạnh phúc mà còn là nơi chia sẻ vui buồn, kết nối giữa các thành viên trong gia đình với nhau. Không gian căn bếp của gia đình chị chính là nơi tràn ngập tiếng cười, là niềm vui của mỗi lần gặp mặt người thân, bạn bè mỗi khi đến chơi nhà cùng thưởng thức những món ăn do chính tay chị nấu. Tham gia cuộc thi "Thay bếp đón Tết" do Bsmart và Group Nghiện Nhà phối hợp tổ chức, chị Hà chia sẻ không gian căn bếp đơn sơ của gia đình với những món ngon và những khoảnh khắc gia đình sum họp với bữa cơm ngon trong group 2,5 triệu thành viên.

Bài đăng của chị Phạm Thu Hà

Góc bếp hiện tại của gia đình chị Phạm Thu Hà

"Bếp còn là nơi mỗi tối tôi mày mò tập làm bánh, thử nghiệm công thức mới cho dù có thành công và cả những thất bại không làm tôi nản lòng bước tiếp. Góc bếp nhỏ thơm mùi xôi cốm mỗi khi thu về, mát rượi với ly chè hay kem khi hè đến. Mỗi tối đông giá rét mùi bánh chuối hạnh nhân thơm lừng mùi quế xua tan đi cái lạnh. Thơm nức mùi dừa sấy, bánh trái mỗi độ xuân sang.

Mỗi khi vui hay buồn vào bếp làm bánh khiến tôi quên đi tất cả, hoà vào thế giới bơ bột ngọt ngào nhiều màu sắc ấy.

Giờ các con đã lớn đi học xa nhà bếp không chỉ là nơi tụ họp mỗi kỳ nghỉ lễ mà còn là nơi tôi chuẩn bị đồ ăn, thức uống cho các con mang đi nữa", chị Hà chia sẻ về sở thích nấu ăn, làm bánh của mình.

Những bữa cơm ngon lành, đẹp mắt chị hà chuẩn bị trong căn bếp nhỏ của gia đình

Vì bếp hẹp nên chị Hà khéo léo sắp xếp những vật dụng cần thiết lên chiếc kệ ở góc bếp để thêm gọn gàng sạch đẹp. Bài chia sẻ của chị Hà nhận được rất nhiều lời khen ngợi của thành viên group. Đa số dành lời khen ngợi sự đam đảng, khéo léo của người phụ nữ đã chọn những nguyên liệu tươi ngon tạo nên những món ăn ngon lành, đẹp mắt dành cho những người thân yêu.

Những chia sẻ chân thành, mộc mạc của chị Hà đã chạm tới sự đồng cảm của rất nhiều người. Cũng như lý tưởng Căn bếp - "Trái tim" của ngôi nhà là luôn là nơi gắn liền với sự đoàn viên, nhất là dịp tết đến xuân về. Một căn bếp đúng gu, tiện nghi, và thoải mái sẽ góp phần giúp nâng cao chất lượng cuộc sống và vun bồi hạnh phúc gia đình.

Nhờ nhận được sự ủng hộ tương tác lớn của group, chị Phạm Thu Hà đã dành được số điểm cao nhất và đạt giải nhất trong cuộc thi. Chị Hà cùng 19 thành viên có bài dự thi tốt nhất cùng tham dự sự kiện lễ trao giải và bốc thăm may mắn giải đặc biệt vào ngày 23/12.

Trong sự kiện trao giải cuộc thi ngày 23/12, chị Phạm Thu Hà (áo đỏ, đứng giữa) tiếp tục là người may mắn khi bốc thắm trúng giải đặc biệt là căn bếp trị giá 500 triệu đồng từ nhà tài trợ Bsmart.

Không chỉ đơn giản là cuộc thi, những người tham gia đã được truyền cảm hứng về phong cách sống, tư duy và tầm quan trọng của căn bếp trong xã hội hiện đại. Sẽ không chỉ là nơi nấu chín thức ăn, căn bếp chính là trái tim của ngôi nhà, nơi sẻ chia, vun bồi hạnh phúc.