Gửi tiền tại ACB, doanh nghiệp được thêm ưu đãi, trúng xe sang, vàng miếng

Chọn ngân hàng gửi tiền, doanh nghiệp cân nhắc thêm các ưu đãi có lợi



Ông Phạm Thế Trung, điều hành một công ty chuyên về hàng tiêu dùng có trụ sở tại Hà Nội cho biết, thông thường sau mùa Tết, doanh nghiệp này có kế hoạch gửi khoản tiền nhàn rỗi vào ngân hàng. Do đặc thù ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực bánh kẹo, ở giai đoạn trước Tết, doanh nghiệp cần vốn để nhập hàng. Sau Tết, lượng tiền mặt thu về lớn nên họ có xu hướng gửi tiền như kênh trữ tiền an toàn và tạo lợi nhuận ổn định. Ngoài tiêu chí về lãi suất, ông Trung cũng cân nhắc các ưu đãi đi kèm như phí tài khoản, chuyển khoản, các chi phí phát sinh và có thể thêm quà tặng đi kèm….

Tương tự, ông Huy Thân, chủ một công ty dược cũng tiết lộ về kế hoạch chọn lựa ngân hàng gửi tiền. Phải thừa nhận, lãi suất huy động không cao như hơn 1 năm trước nhưng ông Thân cho rằng, đây vẫn là kênh trữ tiền và sinh lời an toàn. Ngoài ra, ông Thân lựa chọn gửi tiền ở thời điểm này bởi các ngân hàng thường tung ra ưu đãi hấp dẫn hơn bình thường.

Các chuyên gia cũng cho rằng, trong bối cảnh tình hình kinh tế hiện nay, tiền gửi ngân hàng còn được xem là khoản đầu tư hầu như không có rủi ro, trữ tiền an toàn, hưởng lợi nhuận tốt và thanh khoản cao, sẵn sàng vốn để tái đầu tư khi cần. Các công ty kinh doanh như tiêu dùng, giải khát hay dược,…có nguồn tiền thu lớn nên lượng dự trữ tiền mặt cao. Khi chưa có kế hoạch tái đầu tư, họ thường lựa chọn gửi tiền.

Bên cạnh đó, tiền gửi ngân hàng như "bảo hiểm" an toàn cho quá trình vận hành ở bất kỳ thời điểm nào. Đây là nguồn "nhựa sống" cần thiết dự phòng cho rủi ro cũng như đảm bảo sự ổn định cho doanh nghiệp có thể hoạt động bền vững, cơ hội đến là sẵn sàng nắm bắt ngay.

Nắm bắt nhu cầu đó, từ đầu năm, hàng loạt nhà băng tung ra chính sách thu hút doanh nghiệp gửi tiền.

Gửi tiền có kỳ hạn tại ACB, hưởng nhiều quà lớn

Linh hoạt trong sản phẩm, dịch vụ và ưu đãi, ngân hàng ACB hiện mang đến các gói tiền gửi với lãi suất hấp dẫn, kỳ hạn linh hoạt, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các khách hàng doanh nghiệp.

Doanh nghiệp sẽ được nhận lãi tiền gửi có kỳ hạn vào cuối kỳ/hàng tháng/ quý và linh hoạt rút gốc trong suốt kỳ hạn gửi tùy theo nhu cầu. Ưu đãi này đảm bảo cho doanh nghiệp sử dụng vốn hợp lý trong sản xuất kinh doanh, đồng thời vẫn tạo ra lợi nhuận.

Đặc biệt, khách hàng chỉ cần gửi từ 100 triệu đồng với kỳ hạn 6 tháng tại quầy hoặc trực tuyến đều được nhận một mã dự thưởng, đón ngay cơ hội trúng xe sang như ô tô Mercedes, miếng Vàng 9999, Thẻ Visa Debit 100 triệu. Ưu đãi hấp dẫn này chỉ có tại chương trình "Tết cùng ACB, quà tới cản không kip", một trong những chương trình khuyến mãi lớn nhất từ trước đến nay. Tất cả các mã dự thưởng của khách hàng sẽ được tổ chức quay số vào ngày 04.04.2024

Ngoài ra, cơ hội 100% trúng thưởng từ chương trình quay số mỗi ngày sẽ đặc biệt dành cho doanh nghiệp gửi tiền từ 10 triệu đồng, kỳ hạn 6 tháng trở lên tại quầy từ nay đến 30/6/2024.

Khi mở tài khoản tại ACB, doanh nghiệp hưởng ngay ưu đãi từ gói giải pháp "ACB Không phí" như miễn phí 100% các nhóm phí giao dịch tài khoản trong nước trên kênh online (ACB ONE BIZ hoặc ACB ONE PRO) như phí chuyển khoản VND trong/ngoài hệ thống, phí chi lương hộ, phí chuyển khoản theo lô, các phí dịch vụ tài khoản khác và các ưu đãi cạnh tranh đối với dịch vụ thanh toán quốc tế. Các giao dịch được thực hiện nhanh chóng, an toàn và bảo mật thông tin.

