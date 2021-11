Guland - Startup công nghệ BĐS dẫn đầu thay đổi để thành công

Trong thời điểm dịch bệnh, không ít doanh nghiệp bất động sản đã phải ngậm đắng nuốt cay đệ đơn phá sản. Thì cũng có những con người dám thay đổi để thích nghi hoàn cảnh, để làm chủ cuộc chơi. Họ tận dụng công nghệ, tận dụng khả năng số hóa của kỹ thuật hiện đại để không những tồn tại mà còn phát triển, vươn mình mạnh mẽ. Property Technology là giải pháp điển hình và dần trở thành ngọn cờ đầu cho bước đột phá kinh doanh trên thương trường bất động sản hiện nay.

Thương hiệu Guland -Sàn giao dịch Bất động sản công nghệ 4.0

Công ty Guland - Sàn giao dịch bất động sản uy tín hàng đầu, thông tin thật nhất

Là một startup trẻ, năng động, Guland hướng tới những giá trị bền vững là giúp chuẩn hóa thị trường bất động sản bằng công nghệ. Guland đặt mục tiêu đến tháng 12/2023 xây dựng được một nền tảng dữ liệu bất động sản toàn diện bằng cách số hóa và tập trung nhiều nguồn dữ liệu phân mảnh để hỗ trợ các giao dịch bất động sản. Trong đích đến dài hạn của Guland là trở thành một sàn giao dịch BĐS thật với "vị trí thật, giá thật và thông tin thật" để khách hàng có thể dễ dàng chọn được một dự án ưng ý mà không phải tốn thời gian, tiền bạc liên hệ với nhiều môi giới khác.

Guland có nguồn thông tin minh bạch rõ ràng nhất, thật nhất

Sở hữu lượng thông tin lớn, được cập nhật chính thức từ mạng lưới thông tin phủ khắp của Guland, khách hàng có thể tự do tìm kiếm và lựa chọn dự án mình mong muốn đầu tư mua bán. Là sản giao dịch bất động sản áp dụng công nghệ thông minh, Guland hỗ trợ khách hàng thực hiện nhanh chóng các giao dịch, thương vụ uy tín hàng đầu. Ở Guland, khách hàng có thể yên tâm trao trọn niềm tin, đây là nơi khởi phát, tạo ra môi trường giao dịch trung thực, chuyên nghiệp, trong sạch và an toàn cho cả môi giới lẫn khách hàng. Không dừng lại ở đó, website chính thức Guland.vn còn cung cấp đầy đủ mọi thông tin về pháp lý như sổ đỏ, sổ hồng, thông tin quy hoạch, toạ độ dự án, so sánh giá bán với các dự án bất động sản xung quanh giúp khách hàng tìm và lựa chọn được bất động sản phù hợp nhanh nhất.

Guland mở rộng hệ thống đại lý và môi giới hợp tác trên toàn quốc

Sự ra đời của Guland đã góp phần làm cho thị trường nhà đất phát triển. Chính vì thế hợp tác và trở thành đại lý của Guland là một cơ hội tuyệt vời để tiếp cận nền tảng dữ liệu lớn trên website Guland.vn. Với các thông tin nhà đất chuẩn nhất được sắp xếp một cách khoa học, thông minh Guland sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ: Cập nhật và đẩy nguồn liên tục dữ liệu cho thông tin minh bạch rõ ràng nhất; Các đại lý giao dịch trên sàn giao dịch BĐS được tổ chức vận hành trên nền tảng kỹ thuật công nghệ thông minh; Được đào tạo về văn hoá công ty, chuyên môn thực hành. kỹ năng marketing, quy tắc, luật lệ nhà đất, ...; Được hỗ trợ từ tất cả các văn phòng đại lý Guland trên toàn quốc.

Bất động sản Guland - Cánh cửa mở ra cơ hội cho các môi giới bất động sản

Guland thành lập đang lúc thời điểm dịch bệnh diễn ra. Không chỉ riêng bất động sản mà tất cả ngành nghề không phải thiết yếu đều bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, không vì thế cơ hội đầu tư bất động sản lại giảm đi. Đây là thời điểm vàng của thị trường nhà đất, là miếng bánh béo bở mà các nhà đầu tư, môi giới bất động sản cân nhắc.

Ở Guland hội tụ đủ ba yếu tố mà các đơn vị đầu tư, môi giới rất cần. Đó là: Tầm nhìn chiến lược: Guland có mục tiêu và giá trị cốt lõi đủ lớn, đủ tầm để các đơn vị tin tưởng và đồng hành dài lâu; Đội ngũ vận hành: đề cao tinh thần đồng đội, luôn hỗ trợ nhau về chuyên môn, công tác, chú trọng đến chất lượng đội ngũ tinh anh hơn là số lượng đông đảo; Sản phẩm phù hợp với thị trường: thông tin minh bạch rõ ràng cùng với công nghệ tích hợp ưu tiên lựa chọn theo bộ lọc thông minh giúp môi giới, khách hàng tìm kiếm sản phẩm phù hợp.

Hiện nay, Guland từng bước trở thành Startup uy tín hàng đầu trong lĩnh vực môi giới và đầu tư bất động sản. Guland kỳ vọng những giá trị cốt lõi, lợi ích hài lòng sẽ là cái bắt tay hợp tác lâu dài của đôi bên.

Công ty cổ phần bất động sản Guland

Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa 1039 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 7, Quận Tân Bình, TP. HCM.

Hotline liên hệ: 0985771133

Email: bdsguland@gmail.com

Website: https://guland.vn/