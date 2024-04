“Gương vỡ lại lành”: Trung Quốc giành lại vị thế nhập khẩu nhiều nhất loại mặt hàng này từ tay Nhật Bản sau khi sóng gió trong quan hệ đối tác với một quốc gia được giải quyết

Theo dữ liệu do nhà phân tích hàng hóa Kpler tổng hợp, xuất khẩu tất cả các loại than của Australia sang Trung Quốc trong tháng 4 là 6,87 triệu tấn, tăng so với 6,83 triệu tấn trong tháng 3 và là mức cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái.

Xuất khẩu than từ Australia đến Nhật Bản là 6,10 triệu tấn trong tháng 4, giảm so với 7,93 triệu trong tháng 3 và là mức thấp nhất từng được ghi lại từ tháng 4/2017.

Australia là nước xuất khẩu than cốc (dùng để sản xuất thép) lớn nhất thế giới và cũng là nước xuất khẩu than nhiệt (dùng để sản xuất điện) lớn thứ hai thế giới.

Theo dữ liệu của Kpler, năm 2019, Australia xuất khẩu than sang Trung Quốc đạt trung bình 7,84 triệu tấn/tháng và năm 2018 là 7,37 triệu tấn. Xuất khẩu sang Trung Quốc đạt mức cao kỷ lục 12,03 triệu tấn vào tháng 6 năm 2020.

Sau đó, Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm không chính thức đối với than của Australia, sau khi Canberra ủng hộ lời kêu gọi điều tra cách Trung Quốc xử lý đợt bùng phát đầu tiên của đại dịch Covid-19. Đến tháng 1 năm ngoái, Trung Quốc đã cho phép một số nhà nhập khẩu than lớn tiếp tục mua than của Australia, nới lỏng lệnh cấm không chính thức này.

Trong khi Australia phục hồi xuất khẩu than sang Trung Quốc thì xu hướng xuất khẩu sang các nước còn lại giảm dần. Trong 4 tháng đầu năm, xuất khẩu tất cả các loại than của Australia sang Nhật Bản đạt trung bình 8,07 triệu tấn, giảm so với mức trung bình 8,79 triệu vào năm 2023 và 10,54 triệu của năm 2022.

Xuất khẩu than của Australia (xanh: Trung Quốc, đỏ: Nhật Bả, xanh lá: Ấn Độ)

Xuất khẩu than của Australia sang Ấn Độ cũng gảm. Trong tháng 4, Australia chuyển 2,63 triệu tấn than các loại sang Ấn Độ, giảm so với 3,49 triệu tấn trong tháng 3 và là mức thấp nhất kể từ tháng 5/2020.

Than nhiệt Australia gặp khó ở thị trường Ấn Độ, vì vấp phải sự cạnh tranh đến từ Indonesia, quốc gia xuất khẩu than nhiệt lớn nhất thế giới. Ngoài ra, Australia còn phải cạnh tranh với Nam Phi và gần đây là Nga.

Mặc dù vậy, xuất khẩu than tổng thể của Australia vẫn ổn định. Tổng xuất khẩu than của Australia trong tháng 4 là 28,22 triệu tấn, giảm so với 29,58 triệu tấn trong tháng 3, nhưng nhỉnh hơn so với mức 28,08 triệu tấn của cùng kỳ năm ngoái.

Theo Reuters