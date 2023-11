Hà An Group ký kết hợp tác với các đại lý phân phối dự án Grand Bay Ha Long Villas

Cái "bắt tay" của những tên tuổi uy tín



Nhà phát triển BIM Land gắn liền với quỹ dự án trải dài từ Hà Nội, Quảng Ninh, Ninh Thuận, Phú Quốc, Vĩnh Phúc, Viêng Chăn (Lào)... và vẫn đang tiếp tục mở rộng đến các thành phố và điểm đến du lịch tiềm năng khác. Ở mỗi điểm đến, BIM Land đã và đang thiết lập tiêu chuẩn mới về những đô thị, hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng và các loại hình bất động sản đa dạng khác theo chuẩn mực quốc tế, đồng thời khai thác được hết tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Phân khu Lagoon Residences nằm trong quần thể Grand Bay Halong Villas - là một trong những dự án nổi bật của BIM Land tại thị trường Hạ Long. Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản và điểm tựa là những dự án hợp tác thành công trên thị trường bất động sản Quảng Ninh, Hà An Group được BIM Land tin tưởng lựa chọn trở thành đơn vị phát triển kinh doanh cho phân khu Lagoon Residences.

Trong dự án này, Hà An Group sẽ "bắt tay" cùng 6 đơn vị/liên minh phân phối dự án giàu kinh nghiệm tại thị trường bất động sản Quảng Ninh gồm: Liên minh QNG Land - Trust Real - An Phúc Land, liên minh Nhật Minh Land - Happy Land, liên minh Mai Việt Land - MGV.N, T-Land, THS Land và liên minh Địa ốc Á Đông - Hùng Thắng Land.

Hà An Group và các Đại lý phân phối chính thức dự án Grand Bay Ha Long Villas.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Minh Đức - Phó Tổng giám đốc Hà An Group bày tỏ sự tin tưởng với năng lực, kinh nghiệm và nhiệt huyết các đại lý sẽ trở thành cầu nối, đưa các sản phẩm bất động sản giàu tiềm năng tại phân khu Lagoon Residences đến khách hàng một cách nhanh chóng, chuyên nghiệp, đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường thời điểm cuối năm 2023.



"Grand Bay Halong Villas đã rất thành công khi giới thiệu giai đoạn 1 và 2 ra thị trường. Vì vậy phân khu Lagoon Residences với những giá trị riêng biệt đầy ấn tượng hứa hẹn sẽ tạo ra sự bùng nổ cho thị trường những tháng cuối năm 2023.", đại diện Hà An Group nhấn mạnh.

Mang đến trải nghiệm sống trực vịnh, ngay cạnh kỳ quan

Lagoon Residences là phân khu mới nhất được ra mắt của dự án Grand Bay Halong Villas – một trong những dự án an cư cao cấp hàng đầu tại Hạ Long, thuộc Khu đô thị du lịch Halong Marina do BIM Land phát triển. Tại phân khu mới nhất này, nhà phát triển BIM Land sẽ giới thiệu ra thị trường bộ sưu tập giới hạn gồm 48 căn biệt thự an cư với nhiều giá trị khác biệt.

Phối cảnh tổng quan Phân khu Lagoon Residences thuộc dự án Grand Bay Ha Long Villas.

Thừa hưởng những lợi thế đắt giá của Grand Bay Halong Villas, phân khu Lagoon Residences tọa lạc tại vị trí hiếm có trên thị trường bất động sản Hạ Long (Quảng Ninh), vừa sát vịnh lại có đường bờ biển dài hơn 800m. Vị trí này mang đến cho các căn biệt thự tại đây tầm nhìn trực vịnh ấn tượng. Chỉ cách biển vài bước chân, chủ nhân các căn biệt thự tại đây sẽ được tận hưởng niềm vui chạm vào biển xanh, cát trắng và thưởng ngoạn khung cảnh kỳ vĩ của vịnh di sản.



Lagoon Residences còn chinh phục khách hàng bằng hệ cảnh quan và tiện ích đa dạng làm phong phú thêm trải nghiệm sống của cư dân. Đó là bể bơi khổng lồ sở hữu tầm nhìn trực Vịnh, nằm ngay trong nội khu dự án. Một hồ cá Koi trung tâm lớn bậc nhất khu vực tạo nên cảnh quan đặc sắc. Cùng với đó là hệ thống 4 công viên cảnh quan không chỉ giúp tăng thêm mảng xanh thiên nhiên mà còn là nơi cư dân rèn luyện sức khỏe, tận hưởng bầu không khí trong lành và tìm thấy những phút giây thư thái. 100% biệt thự tại Lagoon Residences có bể bơi riêng, đem đến trải nghiệm sống tiện nghi và riêng tư cho chủ sở hữu.

Lấy cảm hứng từ những cộng đồng biệt lập danh giá trên thế giới, Lagoon Residences sẽ thiết lập một chuẩn mực sống mới với những yếu tố được đề cao như: sự riêng tư biệt lập, dịch vụ đẳng cấp và kiến tạo nên một cộng đồng tinh hoa nơi miền đất di sản. Đặc biệt hơn cả, đây còn là những tài sản truyền đời giá trị mà các chủ nhân xứng tầm dành cho thế hệ tiếp nối.

Thông tin dự án

Địa chỉ: Lô BT05 thuộc dự án Khu biệt thự cao cấp tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Chủ đầu tư: BIM Land (thành viên Tập đoàn BIM Group)

Đơn vị phát triển kinh doanh: Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản Hà An - Hà An Group

Thông tin dự án: Công trình hỗn hợp, thương mại dịch vụ và khu biệt thự cao cấp tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long.