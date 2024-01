Hà Đô chấm dứt hoạt động chi nhánh miền Nam

Tập đoàn Hà Đô (Mã: HGD) vừa thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh miền Nam tại địa chỉ số 60 đường Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, TP HCM. Lý do được Công ty đưa ra do kế hoạch kinh doanh thay đổi, cần tổ chức lại doanh nghiệp nên Hội đồng quản trị quyết định chấm dứt hoạt động của chi nhánh.

Được biết, Tập đoàn Hà Đô đang sở hữu 17 công ty con; 1 công ty liên kết và 2 chi nhánh. Trong đó, 2 chi nhánh là Chi nhánh miền Nam và Chi nhánh Khách sạn IBIS Hà Đô tại số 2 đường Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM.

Xét về hoạt động kinh doanh, luỹ kế 9 tháng đầu năm nay, Tập đoàn Hà Đô ghi nhận doanh thu 2.020 tỷ đồng và lãi ròng hơn 533 tỷ đồng, lần lượt giảm 19% và giảm 48,7% so với cùng kỳ năm trước.

So với mục tiêu kinh doanh cả năm nay, Tập đoàn Hà Đô mới hoàn thành 50,6% kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chủ yếu do doanh thu từ mảng bất động sản và mảng sản xuất điện (thuỷ điện, điện mặt trời, và điện gió) giảm. Mảng năng lượng vẫn chiếm phần lớn trong doanh thu nửa đầu năm của Hà Đô với hơn 1.295 tỷ đồng, giảm 11,5% so với cùng kỳ. Ngược lại, mảng kinh doanh bất động sản đã đối mặt với sự giảm sút đáng kể, chỉ mang về 613 tỷ đồng, giảm 77%.

Thực tế trước năm 2022, bất động sản đã từng là mảng trụ cột mang lại doanh thu cho Hà Đô. Tuy nhiên, từ quý I/2022, doanh thu từ lĩnh vực này đã liên tục giảm do khó khăn chung của thị trường. Kể từ thời điểm đó đến nay, Hà Đô đã không ngừng trì hoãn việc mở bán dự án Hado Charm Villas giai đoạn 3.

Trong Bản tin nhà đầu tư quý III/2023, CTCP Tập đoàn Hà Đô thông báo rằng kế hoạch mở bán các sản phẩm còn lại của Dự án Hado Charm Villas (giai đoạn 3) hiện chưa thể thực hiện. Ban lãnh đạo đánh giá rằng thị trường bất động sản vẫn đang gặp khó khăn và việc mở bán tại thời điểm hiện tại không phải là lựa chọn tối ưu để tối đa hóa lợi nhuận từ các sản phẩm còn lại. Do đó, doanh thu từ lĩnh vực này không được ghi nhận trong quý III.

Đáng chú ý trong một vụ việc có liên quan gần đây, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra một loạt các vi phạm trong phát triển điện mặt trời tại tỉnh Bình Thuận. Trong đó, CTCP Hà Đô Bình Thuận (chủ đầu tư Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 4), là công ty con 100% vốn của CTCP Tập đoàn Hà Đô đã xây dựng nhà máy trên đất dự trữ khoáng sản quốc gia khi chưa có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai.

Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 4 được CTCP Hà Đô Bình Thuận khởi công vào tháng 3/2019, trên diện tích 58,1 ha, với tổng vốn đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng. Nhà máy này được lắp đặt từ 120.950 tấm pin theo công nghệ của Đức, tổng công suất lắp đặt là 48 MWp đã được hòa lưới phát điện ngày 31/5/2019 và chính thức vận hành thương mại ngày 4/6/2019.