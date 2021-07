Hà Đô (HDG): Thành lập công ty năng lượng vốn điều lệ 1.200 tỷ đồng

HĐQT Tập đoàn Hà Đô (HDG) vừa thông qua nghị về việc thành lập CTCP Năng lượng Hà Đô với vốn điều lệ dự kiến 1.200 tỷ đồng.



Trong đó, Tập đoàn Hà Đô sẽ góp 1.199,6 tỷ đồng, tương ứng với 99,97% vốn điều lệ. Hà Đô sẽ góp vốn theo hình thức 1.100,68 tỷ đồng bằng tài sản và 98,92 tỷ đồng là vốn góp bằng tiền.

Được biết, Năng lượng Hà Đô có chức năng phụ trách đàm phán mua bán thiết bị máy móc, đấu nối, đàm phán hợp đồng mua bán điện, huy động vốn, hoàn thiện pháp lý các dự án điện, M&A và quản lý thống nhất các nhà máy điện đã chính thức vận hành.

Về mảng năng lượng, Hà Đô đang sở hữu 5 nhà máy thủy điện, 2 nhà máy điện mặt trời với tổng công suất 363 MW và cho sản lượng điện 1.230 triệu kWh.

Công ty cũng sắp huy động 210 tỷ đồng, nhằm tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Điện Gió Hà Đô Thuận Nam, công ty con do Hà Đô sở hữu 100% vốn, qua đó để đơn vị này đầu tư dự án Nhà máy điện gió số 7A, tỉnh Ninh Thuận.

Năm 2021, HDG sẽ tiếp tục chiến lược phát triển 3 ngành nghề mũi nhọn đầu tư BĐS năng lượng và xây lắp, xác định mục tiêu đến 2025 tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành nghề BĐS và năng lượng từ 12% và xây lắp từ 10% đến 15%.

Mặc dù chỉ tiêu kinh doanh năm 2021 dự kiến đi ngang so với thực hiện 2020 tuy nhiên trong 3 năm tiếp theo với các dự án sẵn có sẽ đảm bảo việc làm và sản lượng đầu tư đến năm 2023 khoảng gần 7000 tỷ đồng của các dự án Bình An, Linh Trung, HHDV, PDG, NongTha, An Thượng, Bảo Đại, An Phong…và doanh thu đến năm 2023 khoảng 9.000 tỷ đồng; Tổng tài sản dự kiến tăng gấp 1,5 lần sau 3 năm lên 20.000 tỷ đồng.