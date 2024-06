Ngay sau khi xảy ra mưa lớn, ngập úng, tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo các đơn vị, lực lượng Công an, Quân sự của tỉnh, các huyện, thành phố chủ động ứng phó với các tình huống của mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất gây ra, đảm bảo ANTT, TTATGT, xử lý các tình huống do thiên tai gây ra.Theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát các hộ dân đang sinh sống khu vực ven sông, ven suối, vũng trũng, thấp, vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sẵn sàng triển khai các phương án sơ tán dân đến nơi an toàn.