Hà Nam: Dừng chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật Khu Đại học Nam Cao giai đoạn 2

Danh mục 27 nghị quyết của kỳ họp thứ 18 - HĐND tỉnh Hà Nam, khóa XIX

1. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2024.

2. Nghị quyết về dừng chủ trương đầu tư (kết thúc dự án) Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu Đại học Nam Cao giai đoạn 2.

3. Nghị quyết về chủ trương hỗ trợ vốn đầu tư ngân sách cấp tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để thực hiện dự án Mua sắm trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số và Đề án 06 trong lực lượng Công an tỉnh Hà Nam giai đoạn 2024 - 2025, tầm nhìn năm 2030.

4. Nghị quyết về điều chỉnh và giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2024 (lần 2).

5. Nghị quyết về điều chỉnh và giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

6. Nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư công tỉnh Hà Nam năm 2025.

7. Nghị quyết phê duyệt Đề án xây dựng, bố trí lực lượng và bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

8. Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với Bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách, Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng nghỉ công tác do kiện toàn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

9. Nghị quyết phê duyệt Đề án xây dựng Trụ sở làm việc Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

10. Nghị quyết điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 (đợt 1).

11. Nghị quyết quy định về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công; thẩm quyền quyết định việc mua sắm hàng hoá, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Nam.

12. Nghị quyết quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

13. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam quy định về thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

14. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 14/10/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

15. Nghị quyết quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

16. Nghị quyết thông qua chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Hà Nam, giai đoạn 2023-2025.

17. Nghị quyết giao số lượng hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc lĩnh vực giáo dục năm học 2024-2025 và y tế năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

18. Nghị quyết thông qua chủ trương thành lập thị xã Kim Bảng và các phường thuộc thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

19. Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐND ngày 02/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về quy định quản lý quy hoạch, xây dựng và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

20. Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 38/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về Quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Hà Nam đến năm 2030.

21. Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 20/ 4/2022 của HĐND tỉnh quy định cơ chế hỗ trợ chi phí xét nghiệm Sars-CoV-2 trong phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

22. Nghị quyết phê duyệt nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều đối với hệ thống đê điều do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

23. Nghị quyết về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của tỉnh Hà Nam năm học 2024-2025.

24. Nghị quyết quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên tỉnh Hà Nam thi đấu lập thành tích tại các giải thể thao quốc gia.

25. Nghị quyết điều chỉnh Bảng giá đất giai đoạn năm 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 12/5/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

26. Nghị quyết về danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa bổ sung, điều chỉnh năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

27. Nghị quyết xác nhận kết quả giải quyết nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.