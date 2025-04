Hà Nội: 18 tòa nhà cao tầng liên quan đến ông Lê Thanh Thản chưa khắc phục triệt để PCCC

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu tổ chức thực hiện nghiêm túc, khắc phục triệt để các tồn tại vi phạm về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại các cơ sở nhà cao tầng.

Theo UBND thành phố, thời gian qua, Công an thành phố đã nhiều lần phối hợp với Cục Cảnh sát phòng cháy , chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, phúc tra, hướng dẫn khắc phục tồn tại, vi phạm về PCCC đối với 29 cơ sở nhà cao tầng trên địa bàn. Đây là các tòa nhà do Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên và một số đơn vị đứng tên pháp nhân làm chủ đầu tư.

Đến nay, đã có 11 cơ sở (chiếm tỷ lệ 37,9%) khắc phục triệt để các tồn tại vi phạm về PCCC, còn 18 cơ sở chưa khắc phục xong. Đại diện các đơn vị đã cam kết thời hạn hoàn thành khắc phục 100% tồn tại vi phạm PCCC tại từng cơ sở (chậm nhất đến ngày 30/12/2024).

Khu đô thị Thanh Hà do Tập đoàn Mường Thanh làm chủ đầu tư

Tuy nhiên, đến nay tiến độ khắc phục các tồn tại vi phạm về PCCC của các chủ đầu tư rất chậm; còn nhiều nội dung tồn tại vi phạm nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng về PCCC.

UBND thành phố yêu cầu Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên, Công ty cổ phần sản xuất - xuất nhập khẩu Bemes, Chi nhánh Xí nghiệp xây dựng tư nhân số 1 Khách sạn Mường Thanh Hà Nội khẩn trương khắc phục ngay các tồn tại về PCCC tại 18 cơ sở còn lại.

Trường hợp cơ sở vẫn cố tình chây ỳ, không đảm bảo tiến độ thời hạn đã cam kết sẽ kiên quyết xử lý nghiêm đối với bộ phận, hạng mục, công trình vi phạm; thu thập, củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, thực hiện ngay các biện pháp để đảm bảo an toàn PCCC tại các cơ sở. Trong đó, cần thường xuyên tự tổ chức kiểm tra an toàn PCCC trong phạm vi quản lý; tuyên truyền về PCCC cho người dân, Ban quản lý, Ban quản trị các tòa nhà; thành lập lực lượng PCCC toà nhà, tầng nhà; vận động người dân, hỗ trợ các nguồn kinh phí mua sắm các phương tiện PCCC; bố trí người trực 24/24h để kịp thời xử lý tình huống khi có cháy, nổ xảy ra.