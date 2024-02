Hà Nội 29 Tết: Gần nửa triệu đồng một nải chuối xanh

Nửa triệu đồng nải chuối xanh , ai mua?

Chỉ còn 1 ngày nữa đến Tết Nguyên đán thị trường hoa quả bày mâm ngũ quả ngày Tết đang tăng giá từng ngày. Giá một số loại trái cây chính, không thể thiếu trong mâm ngũ quả như chuối xanh, bưởi, đu đủ xanh, dưa hấu, phật thủ... đắt gấp đôi, gấp ba ngày thường; có loại quả giá còn tăng gấp bốn.

Trong số các loại năm nay, chuối xanh là mặt hàng tăng giá nhiều nhất. Ngày thường một nải chuối xanh chẵn quả (14-16-18 quả) dao động 20.000-30.000 đồng, thì nay đã tăng lên 80.000 - 100.000 đồng với quả nhỏ, còn loại đều đẹp, quả mập hơn được các tiểu thương "hét" giá 150.000 - 200.000 đồng.

Trong khi đó những nải chuối xanh lẻ quả (15-17-19-25 quả) với quan niệm thắp hương các loại quả có số lượng lẻ sẽ mang đến may mắn cho cả năm. Vì thế, giá mặt hàng này cũng bị đẩy lên cao những ngày gần Tết.

Nửa triệu đồng/nải chuối xanh 25 quả (ảnh: Ngọc Mai).

Tại chợ Thanh Xuân, Nghĩa Tân, Nam Trung Yên (Cầu Giấy)... những nải chuối xanh quả lẻ 19-21 quả có quả đều, to được người bán nói giá 300.000 - 400.000 đồng. Cá biệt nải chuối 25 quả có râu dài đẹp mắt, quả thuôn dài và mập đều được người bán rao gần 500.000 đồng. Mức giá này so với ngày thường tăng 8-10 lần, khiến nhiều người mua chóng mặt.

Không riêng chuối xanh, hầu hết trái cây khác bày biện mâm ngũ quả như dưa hấu, na, phật thủ, bưởi, xoài... cũng đang nhích giá từng giờ.

Anh Nguyễn Khang, tiểu thương bán hoa quả tại chợ Nam Trung Yên (Cầu Giấy) cho biết: “Giá nhập cao hơn hẳn ngày thường và nhu cầu Tết tăng cao, nên đắt lên là bình thường. Năm nào, gần Tết giá cũng nhích lên chứ không riêng năm nay”.

Tuy nhiên, theo quan sát, người dân đi chợ đều mua những nải chuối giá dưới 200.000 đồng còn những nải chuối nửa triệu đồng vẫn trong tình trạng “ngóng khách”.

Đổ xô vào siêu thị săn hàng giảm giá

Ngày 29 Tết, các siêu thị tăng cường thêm khuyến mại, giảm giá nhiều mặt hàng thu hút khách tới mua.

Chị Bích Phương (Cầu Giấy, Hà Nội ) mua sắm tại siêu thị Big C cho biết: “Mấy hôm trước tôi đi siêu thị sắm tết đối ngoại, nay mới có thời gian mua sắm cho gia đình. Các mặt hàng giảm giá, khuyến mại rất nhiều. Đồ mứt tết đều mua 1 tặng 1, hoa quả giảm 30%…”.

Các loại mứt Tết trong siêu thị mua 1 tặng 1 vào ngày 29 Tết (ảnh: Ngọc Mai).

Theo bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc truyền thông Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam (đơn vị quản lý GO!, Big C), doanh nghiệp đã chuẩn bị đầy đủ các phương án về dự trữ hàng Tết, kết nối với các nhà cung cấp ở nhiều địa phương để khai thác các đặc sản vùng miền, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Các siêu thị chuẩn bị lượng nhân viên hùng hậu, hệ thống thanh toán, thu ngân nhằm đảm bảo mua sắm cho người dân thuận tiện, dễ dàng, đồng thời kéo dài thời gian bán hàng phục vụ người dân dịp Tết.

“Tại hệ thống siêu thị GO!, Big C trên toàn quốc những ngày cận Tết sẽ mở cửa từ 7h-23h. Trong ngày 30 Tết, hệ thống sẽ phục vụ mua sắm Tết tới 12 giờ hoặc 14 giờ (tùy địa điểm) và chỉ nghỉ ngày mùng 1 Tết. Từ mùng 2, hệ thống hoạt động bình thường, mở cửa từ 8h-22h”, bà Vân cho hay.

Ngoài các chương trình áp dụng khuyến mãi hấp dẫn tới trên 50% với hàng trăm sản phẩm chất lượng.

Hoa quả giảm giá mạnh trong siêu thị (ảnh: Ngọc Mai).

Đại diện siêu thị MM Mega Market, Big C, Lotte Mart... cho biết sức mua hiện tăng mạnh so với ngày thường và tăng 20-40% so với vài ngày trước đó, trong đó có nhiều nhóm hàng như thực phẩm thiết yếu, bia, nước giải khát, bánh kẹo và các loại hạt có thể tăng gấp 2-3 lần so với tháng thường.

Đại diện hệ thống Co.opmart Hà Nội cho biết, hiện sức mua tại hệ thống này đang đạt ngưỡng cao nhất tính từ lúc bắt đầu chương trình kinh doanh Tết (cuối tháng 12/2023) đến nay.

Người dân Hà Nội chờ thanh toán tại siêu thị Big C ngày 29 Tết (ảnh: Ngọc Mai).

Sức mua tập trung mạnh vào các mặt hàng Tết, như: thịt gia súc, thịt gia cầm, bánh chưng, bánh tét, dưa hành củ kiệu muối, giò chả, trái cây trưng mâm ngũ quả, bánh kẹo tết, mứt tết, đồ uống… Đáng chú ý, dịch vụ mâm cỗ gia tiên năm nay thu hút khách hàng do sự tiện lợi, đa dạng, chay, mặn đều có đủ; đặc biệt khách hàng có thể lựa chọn từng món cho mâm cỗ theo nhu cầu của gia đình.

Hôm nay toàn hệ thống sẽ sáng đèn đến tận khuya để phục vụ từng người dân mua sắm Tết và ngày mai 9/2 (ngày 30 Tết), hệ thống phục vụ đến 12h trưa.