Hà Nội: Ba cán bộ huyện Thanh Oai bị khởi tố vì sai phạm liên quan Dự án Vành đai 4

Chiều 26/6, tại cuộc họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội quý 2/2024, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã thông tin về vụ sai phạm xảy ra tại Dự án đầu tư, xây dựng Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, đoạn đi qua địa bàn huyện Thanh Oai.

Ông Tùng cho biết, qua công tác nắm tình hình, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động phát hiện ở khu vực huyện Thanh Oai có dấu hiệu vi phạm liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đất ở.

Ngày 14/5 vừa qua, Công an thành phố đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô , đoạn đi địa bàn thôn Phượng Mỹ, xã Mỹ Hưng (huyện Thanh Oai).

"Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố bị can với ông Lê Quang Hiệp, Lê Xuân Nghĩa (cùng là cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thanh Oai và ông Phạm Thái Sơn, cán bộ Phòng TN&MT huyện. Hiện cơ quan công an đang khai thác, mở rộng điều tra tiếp các hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất", ông Tùng thông tin.

Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đoạn qua địa bàn huyện Thanh Oai. Ảnh: PV.

Theo ông Tùng, sau khi phát hiện vụ việc xảy ra ở huyện Thanh Oai, Công an thành phố đã tham mưu cho UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị, sở ngành liên quan và các địa phương có Dự án Vành đai 4 đi qua phải tự phối hợp, tự phát hiện, rà soát phương án thực hiện, tránh trường hợp khi dự án hoàn thành lại xảy ra vụ việc vi phạm pháp luật.

"Hiện các địa phương, đặc biệt là công an, Thanh tra Sở TN&MT Hà Nội đang phối hợp rất chặt chẽ để ngăn chặn vấn đề này. Tránh việc khi hậu quả xảy ra thì xử lý theo quy định pháp luật, vừa mất cán bộ vừa tốn tiền của nhà nước", ông Tùng cho biết.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội là cơ quan chịu trách nhiệm để phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, phòng ngừa tội phạm nên tại Vành đai 4 sẽ tập trung vào nhiều nhóm nội dung: nhóm giải phóng mặt bằng, nhóm các chủ đầu tư, đơn vị thi công, đơn vị giám sát và nhóm liên quan đến cung cấp nguyên vật liệu.

"Đó là các nhóm vấn đề mà Công an thành phố đang phối hợp thực hiện chỉ đạo của Thành ủy - UBND thành phố Hà Nội để sao cho khi Vành đai 4 thông qua thì không có vụ việc vi phạm pháp luật", ông Tùng nói.

Trước đó, một số hộ dân bị thu hồi đất trong diện giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 tại xã Mỹ Hưng (huyện Thanh Oai) phản ánh về sự băn khoăn trong việc đền bù đất. Có thông tin tố rằng đã có hộ dân sử dụng đất nguồn gốc là đất ao hồ nhưng lại được xác nhận là đất ở. Thậm chí, có nhiều hộ có ruộng nằm trong diện tích thu hồi làm đường Vành đai 4, nhưng không hiểu sao lại không có tên trong danh sách bị thu hồi đất. Sau đó, các hộ này lại được đổi ruộng về một khu đất xen kẹt nằm trong khu dân cư và đã được đo đạc đóng mốc giới…